Дуда почтил в Быковне память жертв Катыни и напомнил об агрессии РФ: Возвращение в Украине границ, которые должны здесь быть, является общим долгом. ФОТОрепортаж

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Украину посетил польское военное кладбище в Быковне (Киев), где почтил память жертв Катыни.

Об этом Дуда написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Правда и память должны продолжаться. Сегодня на Польском военном кладбище в Быковне отдаю дань памяти замученным 80 лет назад НКВД 3435 польским заключенным из украинского Катынского списка, погибшим за свободную и суверенную Польшу", - говорится в записи, которую польский лидер сделал на украинском языке.

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Во время выступления в Быковне Дуда подчеркнул, что этот год знаковый, учитывая несколько годовщин, которые являются важными для поляков, а также для польско-украинских отношений, пишет Укринформ.

"Нынешний год из-за этого 80-летия является исключительным, но он является исключительным также благодаря 100-летию великой победы в Варшавской битве в 1920 году совместно с нашими украинскими братьями, союзниками против большевиков", - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что 100 лет назад польские и украинские солдаты (войско УНР) бок о бок боролись, чтобы отразить советское нашествие - и им это удалось.

По словам Дуды, польские историки убеждены в том, что Катынское преступление - расстрел нескольких десятков тысяч польских офицеров - было местью Сталина за поражение большевиков под Варшавой в 1920 году.

Польский лидер обратил внимание, что в Быковне также похоронены тысячи украинцев, которых убил советский режим, чтобы "уничтожить украинский народ, а тех, кто останется, поработить".

Дуда также указал, что Россия отобрала у Украины Крым и оккупировала части Луганской и Донецкой областей. Он отметил, что общим долгом является "возвращение в Украине и Европе тех границ, которые должны здесь быть" в соответствии с международным правом и справедливостью.



