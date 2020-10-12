Автомобиль слетел с дороги в обрыв в Яремче: два человека погибли, трое госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж
В Яремче (Ивано-Франковская обл.) в ночь на воскресенье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и трое пострадали.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской.
"Авария произошла на трассе Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов": в темное время суток автомобиль слетел с дороги в обрыв. Полицейские Ивано-Франковской области выясняют обстоятельства аварии", - сказано в сообщении.
По данным полиции, ДТП произошло в Яремче в 21:05: водитель автомобиля "Volkswagen Touareg" не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв. В транспортном средстве помимо водителя, были еще четверо пассажиров.
В результате аварии на месте происшествия погибли пассажиры: 31-летний житель Яремче и 24-летний житель Черновицкой области. Еще три человека с Буковины доставлены в медучреждение. Речь идет о 27-летнем водителе, которого с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лопатки вместе с 25-летним пассажиром, у которого сотрясение головного мозга и политравма доставлен в яремчанскую больницу. Еще одного 24-летнего пассажира с переломом костей черепа и другими травмами доставии в областную больницу в Ивано-Франковске.
У водителя взяли кровь на анализ о состоянии опьянения.
По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК. Досудебное расследование продолжается.
Полицейские Ивано-Франковской обращаются ко всем водителям и призывают у соблюдению ПДД и внимательности за рулем.
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