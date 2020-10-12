Детали уничтожения ЗРК С-300 и двух радаров ПВО СТ-68У на территории Армении. ВИДЕО
Как подтверждают распространенные с азербайджанской стороны видеоматериалы, в ходе нынешнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе вооруженным силам Азербайджана удалось уничтожить элементы, по крайней мере, одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПС вооруженных сил Армении. Датировка видео неизвестна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеоматериалах можно наблюдать поражение, предположительно барражирующими боеприпасами азербайджанской стороны, неразвернутой пусковой установки 5П85С армянской ЗРС С-300ПС, а также двух радиолокационных станций обнаружения типа СТ-68У/УМ (35Д6, 36Д6 или 19Ж6), - одной работающей и одной выключенной. Одна из этих РЛС, видимо, была придана дивизиону армянской ЗРС С-300ПС. Видеозаписи характеризуются типичным и для других азербайджанских видео применения барражирующих боеприпасов (вероятнее всего, израильских IAI Harop) "обрезанием" трансляции за несколько мгновений до поражения цели.
Согласно азербайджанским публикаторам видео, атака элементов дивизиона армянской С-300ПС (пусковой установки 5П85С и одной РЛС типа СТ-68У/УМ) была произведена в Губадлы (на территории "Нагорно-Карабахской Республики" - НКР), однако более точная геолокация, произведенная, в частности, телеграм-каналом, указывает на то, что фактически данный дивизион был поражен в районе населенного пункта Кахнут на территории собственно Армении (у самой границы с НКР).
Поражение еще одной из РЛС типа СТ-68У/УМ, по всей видимо, имеет отношение к объявленному министерством обороны Азербаджана уничтожению одной армянской станции этого типа в Ходжалы на территории НКР.
Видео поражения работающей РЛС типа СТ-68У/УМ (видимо, приданной дивизиону С-300ПС) вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Кахнут на территории Армении.
Видео поражения неразвернутой пусковой установки 5П85С дивизиона ЗРС С-300ПС вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Кахнут на территории Армении.
Сводное видео с двумя предыдущими поражениями, а также поражением неработающей РЛС типа СТ-68У/УМ (видимо, отдельного радиолокационного поста) вооруженных формирований Армении - предположительно, в районе Ходжалы.
Геолокация местонахождения пораженного дивизиона ЗРС С-300ПС вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Кахнут на территории Армении
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это так называемое перемирие замутили только для того что бы армянам оружия подкинуть и дать возможность перегруппироваться . потому его азера серьезно и не воспринимают
и пожалуйста загуглите что такое бизнесс-джет и узнайте чем он отличается от собственно транспортного самолета
Еще раз, БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ - ЭТО ТЕРРИТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА, и ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ВСЯ ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА "НКР" ГРАНИЧИЛА С АРМЕНИЕЙ, то сразу же после пересечения армяно-азербайджанской границы, любой летательный аппарат будет приземлен, равно как и любые наземные аппараты, от арбы до КамАЗов, после уничтожения ПВО(и главное пусковых установок) Армении, будут гораздо легче останавливаться азербайджанской АПС(авиапатрульной службой ) путем полной, или почти полной, аннигиляции оных
Там есть только 2 серьезные дороги, которые идут из Армении в Ханкенди/Степанокерт, одна с севера, другая с юга. И обе они, как понимаю, уже взяты под огневой контроль. А по козьим тропам, попробуй натаскать туда танков, Градов и других Ос и Тунгусок, ну и птронов к ним.
вы мне что тут пытаетесь доказать ? что армянские войска в Карабахе изолированы от Армении ? точно ? вы уверены ? на 100% ?
да дороги две . но прочувствуйте разницу между "полностью перекрыты" и "взяты под огневой контроль" . это ни хера не одно и тоже
Это один момент, второе - там только 2 дороги в Ханкенди/Степанакерт, по которым можно быстро доставить грузы. Все остальные, это так себе дороги. Ну а если падёт столица, то падёт и республика. Для Баку важно не трогать территорию Армении и тогда ОДКБ (читай РФ) не сможет открыто включится в драку.
Так что, если сейчас азербайджанцы по максимуму зачистят Карабах от ПВО, как минимум от пусковых установок, то Байрактары смогут вообще свободно патрулировать территорию и в последствии все "гумконвои" из Армении, смогут крошить при углублении их на свою территорию километров на 5-10, хоть по большим дорогам, хоть по козьим тропам.
35Д6, 36Д6 или 19Ж6 - это названия радиоламп, на которых лаптеногие мостырят свое анало говнет оружие?
Кто заспамил - накинь очочки и увидь кавычки
А, телеграм-каналом!
Так они ошиблись.
Азербайджан уже бомбит пригороды Москвы.
Это район Зеленограда, во как!
Путин, введи войска!
Из 73%, к гадалке не ходи.
Кацапы ввяжутся в бой на стороне члена ОДКБ?
Удивительно, что Пашинян ещё не ухватился за эту мульку.
Говорят, пуйло ему сказал забыть его номер телефона.