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Детали уничтожения ЗРК С-300 и двух радаров ПВО СТ-68У на территории Армении. ВИДЕО

Как подтверждают распространенные с азербайджанской стороны видеоматериалы, в ходе нынешнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе вооруженным силам Азербайджана удалось уничтожить элементы, по крайней мере, одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПС вооруженных сил Армении. Датировка видео неизвестна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеоматериалах можно наблюдать поражение, предположительно барражирующими боеприпасами азербайджанской стороны, неразвернутой пусковой установки 5П85С армянской ЗРС С-300ПС, а также двух радиолокационных станций обнаружения типа СТ-68У/УМ (35Д6, 36Д6 или 19Ж6), - одной работающей и одной выключенной. Одна из этих РЛС, видимо, была придана дивизиону армянской ЗРС С-300ПС. Видеозаписи характеризуются типичным и для других азербайджанских видео применения барражирующих боеприпасов (вероятнее всего, израильских IAI Harop) "обрезанием" трансляции за несколько мгновений до поражения цели.

Согласно азербайджанским публикаторам видео, атака элементов дивизиона армянской С-300ПС (пусковой установки 5П85С и одной РЛС типа СТ-68У/УМ) была произведена в Губадлы (на территории "Нагорно-Карабахской Республики" - НКР), однако более точная геолокация, произведенная, в частности, телеграм-каналом, указывает на то, что фактически данный дивизион был поражен в районе населенного пункта Кахнут на территории собственно Армении (у самой границы с НКР).

Поражение еще одной из РЛС типа СТ-68У/УМ, по всей видимо, имеет отношение к объявленному министерством обороны Азербаджана уничтожению одной армянской станции этого типа в Ходжалы на территории НКР.

Видео поражения работающей РЛС типа СТ-68У/УМ (видимо, приданной дивизиону С-300ПС) вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Кахнут на территории Армении.

Видео поражения неразвернутой пусковой установки 5П85С дивизиона ЗРС С-300ПС вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Кахнут на территории Армении.

Сводное видео с двумя предыдущими поражениями, а также поражением неработающей РЛС типа СТ-68У/УМ (видимо, отдельного радиолокационного поста) вооруженных формирований Армении - предположительно, в районе Ходжалы.

Детали уничтожения ЗРК С-300 и двух радаров ПВО СТ-68У на территории Армении 01
Детали уничтожения ЗРК С-300 и двух радаров ПВО СТ-68У на территории Армении 02
Геолокация местонахождения пораженного дивизиона ЗРС С-300ПС вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Кахнут на территории Армении

Автор: 

Источник:  bmpd.livejournal
Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+14
Ну, що... Ще трішки "льотної" погоди, і представники "Великої Айастан" пересядуть на ішаків і будуть воювать виключно АКМами...
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12.10.2020 10:33 Ответить
+9
Не на "территории Армении", а на временно оккупированой армянами территории.
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12.10.2020 10:42 Ответить
+8
Так ето же хорошо. Росийские пенсионеры будут свои последние пенсии отправлять на военную технику в Карабах вместо дамбаса, которая будет уничтожена Байрактарами. Тут уже будет война на истощение. Интересно сколько росийские пенсионэры смогут прожить без еды.
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12.10.2020 10:57 Ответить
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Ну, що... Ще трішки "льотної" погоди, і представники "Великої Айастан" пересядуть на ішаків і будуть воювать виключно АКМами...
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12.10.2020 10:33 Ответить
сильно сомневаюсь . Расеюшка своих холопов не бросает . даже в отсутствии общей границы оружие армянам идет контрабандой . грузины задерживают транзитные тиры где под мешками с цементом оружие . есть инфа что частные и правительственные бизнессджеты возят из России не богатых мудаков а ПЗРК и ПТРК . а шо там идет через Иран вообще одному аллаху известно

это так называемое перемирие замутили только для того что бы армянам оружия подкинуть и дать возможность перегруппироваться . потому его азера серьезно и не воспринимают
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12.10.2020 10:45 Ответить
А я сумніваюсь в тому, що вони "навезуть" от так, вдосталь, усього... Війна - штука дорога і громіздка... Я, просто, "трішки", за своїм фахом, тямлю у військовій логістиці, і знаю, що таке "військові перевезення"...
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12.10.2020 10:56 Ответить
безусловно . но везут самое сложное и частично боеприпасы . а на счет техники . там ведь есть москальская военная база . не удивлюсь если там не осталось ни одного даже поламаного БТРа . и в арсенале по три патрона на рыло . остальное уже у армян
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12.10.2020 11:19 Ответить
Перемелють... Особливо засоби транспортування...
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12.10.2020 11:55 Ответить
Карабах на азербайджанской территории, поэтому по воздуху туда не попасть, ни армянским транспортникам, ни российским.
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12.10.2020 13:10 Ответить
у вас какие то не правильный карты . о том что армяне оккупируют не только Карабах но и часть исконно азербайжанской территории вы не знаете ?

и пожалуйста загуглите что такое бизнесс-джет и узнайте чем он отличается от собственно транспортного самолета
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12.10.2020 19:56 Ответить
Отличаются они тем, что если транспортником можно доставить танк, БМП, Град, то красивым, удобным, с креслами красной кожи, с баром, сауной, тёлками и т.д. самолетом, можно привезти патронов к калашу, ну и аргентинской муки тоже можно
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12.10.2020 21:20 Ответить
а кроме патронов туда вполне влезают ПТРК и ПЗРК а еще отличаются тем что транспортники Грузины естественно не пропускают а вот правительственные и частные бизнесс-джеты летают . чем армяне и пользуются
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12.10.2020 21:49 Ответить
И да, про то у кого карты не правильные. Еще раз - Карабах, в любом случае на территории Азербайджана, плюс то, что это анклав ( на всякий случай -Анкла́в (фр. enclave от лат. inclavatus «заключенный, запертый») - часть территории государства, полностью окружённая территорией другого), поэтому по воздуху туда дороги нет ни кому, кого азербайджанцы не захотят видеть в своём воздушном пространстве. Что собственно вас смутило в "моих картах" и какое значение, в этом случае, имеет класс(категория, тип) воздушного судна?
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12.10.2020 21:31 Ответить
смутило меня то что вы видать не в курсе что кроме Карабаха армяне захватили еще и часть территории Азербайжана . и имеют общую границу с Арменией . поэтому возить могут что угодно ни у кого не спрашивая . можете убедиться . красный это Карабах а коричневый захваченные армянами территория Азербайжана . ну и где тут анклав ?

Деталі знищення ЗРК С-300 і двох радарів ППО СТ-68У на території Вірменії - Цензор.НЕТ 6654
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12.10.2020 21:45 Ответить
А открыть не примерный эскиз, а настоящую гугл или яндекс(ну или еще массу иных) карту, включить режим "Спутник" и посмотреть что там есть, не, не судьба?
Еще раз, БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ - ЭТО ТЕРРИТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА, и ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ВСЯ ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА "НКР" ГРАНИЧИЛА С АРМЕНИЕЙ, то сразу же после пересечения армяно-азербайджанской границы, любой летательный аппарат будет приземлен, равно как и любые наземные аппараты, от арбы до КамАЗов, после уничтожения ПВО(и главное пусковых установок) Армении, будут гораздо легче останавливаться азербайджанской АПС(авиапатрульной службой ) путем полной, или почти полной, аннигиляции оных
Там есть только 2 серьезные дороги, которые идут из Армении в Ханкенди/Степанокерт, одна с севера, другая с юга. И обе они, как понимаю, уже взяты под огневой контроль. А по козьим тропам, попробуй натаскать туда танков, Градов и других Ос и Тунгусок, ну и птронов к ним.
Деталі знищення ЗРК С-300 і двох радарів ППО СТ-68У на території Вірменії - Цензор.НЕТ 3423
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12.10.2020 22:23 Ответить
"ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ВСЯ ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА "НКР" ГРАНИЧИЛА С АРМЕНИЕЙ" что значит если бы ? она как раз и граничит ВСЯ

вы мне что тут пытаетесь доказать ? что армянские войска в Карабахе изолированы от Армении ? точно ? вы уверены ? на 100% ?
да дороги две . но прочувствуйте разницу между "полностью перекрыты" и "взяты под огневой контроль" . это ни хера не одно и тоже
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12.10.2020 23:22 Ответить
В Армению-то они пролетят. А дальше?
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12.10.2020 22:27 Ответить
аааа . так все таки пролетят а вот постом выше вы доказывали что не пролетят . вы уж определитесь как нибудь . пролетят или не пролетят а то сложно отвечать
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12.10.2020 23:25 Ответить
Так ето же хорошо. Росийские пенсионеры будут свои последние пенсии отправлять на военную технику в Карабах вместо дамбаса, которая будет уничтожена Байрактарами. Тут уже будет война на истощение. Интересно сколько росийские пенсионэры смогут прожить без еды.
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12.10.2020 10:57 Ответить
как показывает опыт прожить могут долго . если телек будут исправно смотреть . а если Дума еще и желуди разрешит собирать
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12.10.2020 11:21 Ответить
А они жили с едой?
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12.10.2020 18:34 Ответить
ПЗРК и ПТРК, калаши и РПГ, это конечно хорошо, но БМП, танки, 5П85С и С-300ПС, ни под мешками с цементом, ни бизнесджетами не привезешь.
Это один момент, второе - там только 2 дороги в Ханкенди/Степанакерт, по которым можно быстро доставить грузы. Все остальные, это так себе дороги. Ну а если падёт столица, то падёт и республика. Для Баку важно не трогать территорию Армении и тогда ОДКБ (читай РФ) не сможет открыто включится в драку.
Так что, если сейчас азербайджанцы по максимуму зачистят Карабах от ПВО, как минимум от пусковых установок, то Байрактары смогут вообще свободно патрулировать территорию и в последствии все "гумконвои" из Армении, смогут крошить при углублении их на свою территорию километров на 5-10, хоть по большим дорогам, хоть по козьим тропам.
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12.10.2020 13:05 Ответить
станций обнаружения типа СТ-68У/УМ (35Д6, 36Д6 или 19Ж6),Источник: https://censor.net/ru/p3224300
35Д6, 36Д6 или 19Ж6 - это названия радиоламп, на которых лаптеногие мостырят свое анало говнет оружие?
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12.10.2020 10:35 Ответить
"Эта война выгадна барыге он на своих чоколадных фабриках делоет эти эрэлэс и безпелотники"
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12.10.2020 10:36 Ответить
"Эта война выгадна барыге он на своих чоколадных фабриках делоет эти эрэлэс и безпелотники"

Кто заспамил - накинь очочки и увидь кавычки
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12.10.2020 13:15 Ответить
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12.10.2020 15:12 Ответить
Кто проводил геолокацию?
А, телеграм-каналом!
Так они ошиблись.
Азербайджан уже бомбит пригороды Москвы.
Это район Зеленограда, во как!
Путин, введи войска!
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12.10.2020 10:37 Ответить
клизьму путин себе введет
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12.10.2020 10:45 Ответить
О, интеллектуал образовался!
Из 73%, к гадалке не ходи.
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12.10.2020 11:04 Ответить
а вот это уже серьезно. Сейчас рашисткие пропага-ны заведут пластинку про азербайджанскую хунту и геноцид христиан
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12.10.2020 10:42 Ответить
Не на "территории Армении", а на временно оккупированой армянами территории.
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12.10.2020 10:42 Ответить
Нет, там их, международно признанная, территория. Это западнее линии армяно-азербайджанской границы.
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12.10.2020 13:18 Ответить
Особенностью этого БПЛА является то, что при обнаружении цели аппарат «превращается» в самонаводящийся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 самолёт-снаряд .
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12.10.2020 10:47 Ответить
Цензор смысл 3 видоса ..У вас 1 и 2 видео раздельно идут а 3 видео 1и 2 вместе что за бредятина ?
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12.10.2020 10:54 Ответить
Ну то, что Харопы залезли аж на территорию Армении свидетельство того, что планируется вероятно подавить любые средства ПВО. Для чего? Чтобы полномасштабно применить авиацию для полного доминирования в воздухе. Прогноз - более серьезные разрушения среди объектов гражданской инфраструктуры и значительные потери в живой силе.
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12.10.2020 11:31 Ответить
Азербайджан напал на военные объекты Армении.
Кацапы ввяжутся в бой на стороне члена ОДКБ?
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12.10.2020 12:30 Ответить
Ну, козе понятно за кого топит этот телеграм-канал.
Удивительно, что Пашинян ещё не ухватился за эту мульку.
Говорят, пуйло ему сказал забыть его номер телефона.
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12.10.2020 12:35 Ответить
К сожалению, радость по поводу кривизны Земли и аналоговнет несколько омрачает то обстоятельство, что у Украины действительно нет других аналогов состоящим на вооружении ВСУ таким-же С-300 и локаторам.
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12.10.2020 14:27 Ответить
 
 