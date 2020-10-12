Детали уничтожения ЗРК С-300 и двух радаров ПВО СТ-68У на территории Армении. ВИДЕО

Как подтверждают распространенные с азербайджанской стороны видеоматериалы, в ходе нынешнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе вооруженным силам Азербайджана удалось уничтожить элементы, по крайней мере, одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПС вооруженных сил Армении. Датировка видео неизвестна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеоматериалах можно наблюдать поражение, предположительно барражирующими боеприпасами азербайджанской стороны, неразвернутой пусковой установки 5П85С армянской ЗРС С-300ПС, а также двух радиолокационных станций обнаружения типа СТ-68У/УМ (35Д6, 36Д6 или 19Ж6), - одной работающей и одной выключенной. Одна из этих РЛС, видимо, была придана дивизиону армянской ЗРС С-300ПС. Видеозаписи характеризуются типичным и для других азербайджанских видео применения барражирующих боеприпасов (вероятнее всего, израильских IAI Harop) "обрезанием" трансляции за несколько мгновений до поражения цели.



Согласно азербайджанским публикаторам видео, атака элементов дивизиона армянской С-300ПС (пусковой установки 5П85С и одной РЛС типа СТ-68У/УМ) была произведена в Губадлы (на территории "Нагорно-Карабахской Республики" - НКР), однако более точная геолокация, произведенная, в частности, телеграм-каналом, указывает на то, что фактически данный дивизион был поражен в районе населенного пункта Кахнут на территории собственно Армении (у самой границы с НКР).



Поражение еще одной из РЛС типа СТ-68У/УМ, по всей видимо, имеет отношение к объявленному министерством обороны Азербаджана уничтожению одной армянской станции этого типа в Ходжалы на территории НКР.



Видео поражения работающей РЛС типа СТ-68У/УМ (видимо, приданной дивизиону С-300ПС) вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Кахнут на территории Армении.

Видео поражения неразвернутой пусковой установки 5П85С дивизиона ЗРС С-300ПС вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Кахнут на территории Армении.

Сводное видео с двумя предыдущими поражениями, а также поражением неработающей РЛС типа СТ-68У/УМ (видимо, отдельного радиолокационного поста) вооруженных формирований Армении - предположительно, в районе Ходжалы.





Геолокация местонахождения пораженного дивизиона ЗРС С-300ПС вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Кахнут на территории Армении