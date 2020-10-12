300 евро за "гражданство" ЕС: Контрразведка СБУ пресекла деятельность производителей фальшивых документов. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность межрегиональной группы, участники которой подделывали и сбывали паспорта граждан стран Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, в группу входили житель Ривного и двое жителей области. Действовали злоумышленники под прикрытием агентства по подбору персонала для работы в европейских странах. Для желающих трудоустроиться за рубежом дельцы изготавливали "липовые" ID-карты резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы.

Для изготовления фальшивок они обустроили 5 подпольных "типографий" в частных домах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ривненской области. Стоимость комплекта поддельных документов составляла от 300 евро.

По результатам проведения обысков по адресам проживания и регистрации участников группы обнаружена черновая документация, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также оргтехника, которую использовали для изготовления фальшивок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в страны ЕС. ФОТОрепортаж

Расследование проводится по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с ГУ ЧП в Ривненской области под процессуальным руководством Ривненской местной прокуратуры.





Фото: сайт СБУ