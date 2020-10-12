Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты. ФОТО
В Павлограде Днепропетровской области правоохранители задержали двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения агресивно препятствовали процессу агитации.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
11 октября около 12:00 в полицию поступило заявление, что на ул. Героев Украины города Павлограда два человека препятствуют проведению предвыборной агитации. Предварительно, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, но пройти медицинское обследование отказались. Злоумышленников задержали и доставили в Павлоградский отдел полиции. Ими оказались местные жители 33-х и 36 лет. Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
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Кто там правит десятилетиями, крепкие хозяйственники-рыгоналы?
Но горожане, наверное, не собираются отступать и сдаваться, выберут их снова.
Или на проспекте Нельсона города Кастилья.
Ну как-то так.
Хотя вернее было бы - на улице Непобедимой Армады города Глазго.
Декоммунизация? - не, не слыхал то в кои веки.
ну бред же?, ан, нет.
За тризуб рубали руки, за стрічку дітей вбивали,за прапор животи пороли, а ви за них голосуєте???
ОПЗЖ за вбивства українців!