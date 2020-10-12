Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты. ФОТО

В Павлограде Днепропетровской области правоохранители задержали двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения агресивно препятствовали процессу агитации.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

11 октября около 12:00 в полицию поступило заявление, что на ул. Героев Украины города Павлограда два человека препятствуют проведению предвыборной агитации. Предварительно, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, но пройти медицинское обследование отказались. Злоумышленников задержали и доставили в Павлоградский отдел полиции. Ими оказались местные жители 33-х и 36 лет. Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

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