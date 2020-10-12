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Новости Фото Местные выборы-2020
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Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты. ФОТО

В Павлограде Днепропетровской области правоохранители задержали двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения агресивно препятствовали процессу агитации.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

11 октября около 12:00 в полицию поступило заявление, что на ул. Героев Украины города Павлограда два человека препятствуют проведению предвыборной агитации. Предварительно, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, но пройти медицинское обследование отказались. Злоумышленников задержали и доставили в Павлоградский отдел полиции. Ими оказались местные жители 33-х и 36 лет. Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты 01

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

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агитация (509) местные выборы (2752) Нацполиция (16607) хулиганство (356) Днепропетровская область (4156)


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Топ комментарии
+28
Боже, ну за що нам усе це?

Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты - Цензор.НЕТ 7731
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12.10.2020 12:55 Ответить
+13
З жопоблочними і шарійними наметами тільки так і можно робити. Та й з цирковими також)
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12.10.2020 12:57 Ответить
+13
Клоуна -наркома "Слуга урода" Видно ведь!
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12.10.2020 12:57 Ответить
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А ведь эти палатки на каждом шагу и агитаторы уже реально достали .
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12.10.2020 12:53 Ответить
Одна из партий, это какая?
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12.10.2020 12:54 Ответить
Клоуна -наркома "Слуга урода" Видно ведь!
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12.10.2020 12:57 Ответить
больше похоже на "За майбутнє" ....
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12.10.2020 13:06 Ответить
тот случай когда действительно "какая разница"!
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12.10.2020 13:09 Ответить
зайдите на сайт СН и все понятно
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12.10.2020 12:58 Ответить
Боже, ну за що нам усе це?

Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты - Цензор.НЕТ 7731
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12.10.2020 12:55 Ответить
Полиция Павлограда задержала двух пьяных мужчин, которые повредили палатку одной из партий и подожгли агитационные газеты - Цензор.НЕТ 8435

...
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12.10.2020 13:02 Ответить
за то шо взрастили это.....
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12.10.2020 13:06 Ответить
З жопоблочними і шарійними наметами тільки так і можно робити. Та й з цирковими також)
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12.10.2020 12:57 Ответить
ой, а якої партейки ЗЕлененьке з синеньким
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12.10.2020 12:57 Ответить
"за майбутнє", новий проект від Бені для зебілів
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12.10.2020 13:06 Ответить
Какой ухоженный город ...
Кто там правит десятилетиями, крепкие хозяйственники-рыгоналы?
Но горожане, наверное, не собираются отступать и сдаваться, выберут их снова.
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12.10.2020 12:59 Ответить
воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя. Так в чём подвох? Убогие в палатках являются членами избирательной комиссии или официальные наблюдатели, или осуществляли избирательные действия??? Никуя такого нет.
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12.10.2020 13:05 Ответить
что на ул. Героев Украины города Павлограда Источник: https://censor.net/ru/p3224344\\\\\\\\\\\

Или на проспекте Нельсона города Кастилья.
Ну как-то так.
Хотя вернее было бы - на улице Непобедимой Армады города Глазго.

Декоммунизация? - не, не слыхал то в кои веки.

ну бред же?, ан, нет.
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12.10.2020 13:10 Ответить
Поліція Павлограда затримала двох п'яних чоловіків, які пошкодили палатку однієї з партій і підпалили агітаційні газети - Цензор.НЕТ 7621
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12.10.2020 13:10 Ответить
"Наш край" можна зрозуміти як "Наш кінець", а прізвище Дупа каже за все.
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12.10.2020 14:34 Ответить
Прізвище начебто українське, а морда схожа на московіта
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12.10.2020 15:52 Ответить
Павлоград - це місто Ахметки , тобто ОПЗЖ ( риги)
За тризуб рубали руки, за стрічку дітей вбивали,за прапор животи пороли, а ви за них голосуєте???
ОПЗЖ за вбивства українців!
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12.10.2020 13:12 Ответить
Поліція Павлограда затримала двох п'яних чоловіків, які пошкодили палатку однієї з партій і підпалили агітаційні газети - Цензор.НЕТ 8681
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12.10.2020 13:36 Ответить
а от это тема..!!!)))
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12.10.2020 15:37 Ответить
шо то цвета знакомые. скоро по всей Украине. увидел зе-агитатора, дал в хлебало. в 18-00 уже темно. нефиг им после шести стоять
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12.10.2020 14:24 Ответить
 
 