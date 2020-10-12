Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус, - ОПОРА. ФОТО
Кандидат на должность Дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус. Представители общественных организаций видят в этом признаки косвенного подкупа избирателей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке гражданская сеть ОПОРА.
Так, на странице в Фейсбуке директор Дергачевской центральной районной больницы, кандидат в депутаты Дергачевского горсовета от партии "Слуги народа" Дмитрий Дончак разместил объявление: "По инициативе и при поддержке кандидата на должность Дергачевского городского головы Жидкова Константина Сергеевича вы можете быстро, качественно и бесплатно сделать ИФА-тест на коронавирус".
В объявлениях написано, что тесты будут проводить в городе Дергачи, поселках Цуповка, Прудянка и Слатино.
В сети представители ОПОРЫ нашли фото людей, которые сдают кровь для проведения ИФА-тестов на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе, на котором размещены наклейки с надписью "Слуга народа".
Также нашли фотографии Константина Жидкова на фоне агитационной надписи "Объединенная община - единая команда. За Жидкова" на автобусе, у которого брали кровь на анализ.
Жидков в своем комментарии к сообщению председателя Дергачевской РГА Владимира Усова заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений, и опубликовал квитанцию. Комментировать эту ситуацию представителям ОПОРЫ он отказался.
Пользователи Фейсбука опубликовали фото события.
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а бесплатные праститутки и бухло будут?
Один - тесты "предлагает", другой - лампочки..цирк та й годі!
- Скажіть, будь ласка, а ви можете мені сказать, чи проголосувала вже моя жінка?
- Так, будь ласка… Ось, дивіться, стоїть її підпис про отримання бюлетня… А Ви що, окремо живете, самі спитать не можете?... Та ні. Моя дружина п»ятнадцять років тому померла, але на вибори ходить регулярно… А я все ходжу, і ніяк її тут застать не можу…
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Oleksandr Dovzhenko
@OleksandrDovzh1
Понавибирати лайно, а потім кликати націоналістів.
до такого наверное еще ни в одной стране мира не доперли))
Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат Жидков предлагает бесплатные тесты на коронавирус
плинтус бедности, а теперь используют то что по конституции должно быть бесплатным для мотивации - тест на короновирус стоит 1600-1800 гр .....
ХФАМІЛІЯ ДАЄ ПРО СЕБЕ ЗНАТИ