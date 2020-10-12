Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус, - ОПОРА. ФОТО

Кандидат на должность Дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус. Представители общественных организаций видят в этом признаки косвенного подкупа избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке гражданская сеть ОПОРА.

Так, на странице в Фейсбуке директор Дергачевской центральной районной больницы, кандидат в депутаты Дергачевского горсовета от партии "Слуги народа" Дмитрий Дончак разместил объявление: "По инициативе и при поддержке кандидата на должность Дергачевского городского головы Жидкова Константина Сергеевича вы можете быстро, качественно и бесплатно сделать ИФА-тест на коронавирус".

В объявлениях написано, что тесты будут проводить в городе Дергачи, поселках Цуповка, Прудянка и Слатино.

В сети представители ОПОРЫ нашли фото людей, которые сдают кровь для проведения ИФА-тестов на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе, на котором размещены наклейки с надписью "Слуга народа".

Также нашли фотографии Константина Жидкова на фоне агитационной надписи "Объединенная община - единая команда. За Жидкова" на автобусе, у которого брали кровь на анализ.

Жидков в своем комментарии к сообщению председателя Дергачевской РГА Владимира Усова заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений, и опубликовал квитанцию. Комментировать эту ситуацию представителям ОПОРЫ он отказался.

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Пользователи Фейсбука опубликовали фото события.





