На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета. ФОТОрепортаж

В Донецкой области личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского отрабатывает прыжки с парашютом с вертолета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Морские пехотинцы проводили десантирование с многоцелевого вертолета Ми-8 с высоты 600 метров и 800 метров со штатным оружием и снаряжением.









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Накануне прыжков, военнослужащие отработали элементы наземной подготовки на тренажерах переносного воздушно-десантного комплекса и самостоятельно уложили свои парашюты.









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"Среди опытных морских пехотинцев также немало тех, кто впервые в своей жизни совершил прыжок с парашютом", - отмечается в сообщении.



