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На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета. ФОТОрепортаж

В Донецкой области личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского отрабатывает прыжки с парашютом с вертолета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 01

Морские пехотинцы проводили десантирование с многоцелевого вертолета Ми-8 с высоты 600 метров и 800 метров со штатным оружием и снаряжением.

На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 02

На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 03
На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 04

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На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 05
На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 06

Накануне прыжков, военнослужащие отработали элементы наземной подготовки на тренажерах переносного воздушно-десантного комплекса и самостоятельно уложили свои парашюты.

На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 06
На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 08
На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 09
На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 10

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На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 11

"Среди опытных морских пехотинцев также немало тех, кто впервые в своей жизни совершил прыжок с парашютом", - отмечается в сообщении.

На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 12
На Донетчине морпехи 36-й ОБрМП отработали десантирование с парашютом с вертолета 13

Автор: 

армия (8506) оборона (5252) Донецкая область (10139) парашют (39) 36 отдельная бригада морской пехоты (208) ВСУ (6738)


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Топ комментарии
+2
Так совпало, что несколько дней назад, случилось наблюдать с небольшого расстояния, учения одного и подразделений ВСУ) Несколько танков, несколько БТРов занимали позиции еще готовые с 14-го года) И несколько вертолетов сначала высадили десант, прикрывая друг друга, а потом, несколько раз, отработали заход на атаку позиций бронетехники) Впечатляющее зрелище)
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12.10.2020 23:03 Ответить
+2
это не хлам
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12.10.2020 23:36 Ответить
+2
красавцы! мочите сепарсую мразь и в хвост и в гриву!
счастья и здоровья вам на 100 лет
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13.10.2020 00:17 Ответить
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Так совпало, что несколько дней назад, случилось наблюдать с небольшого расстояния, учения одного и подразделений ВСУ) Несколько танков, несколько БТРов занимали позиции еще готовые с 14-го года) И несколько вертолетов сначала высадили десант, прикрывая друг друга, а потом, несколько раз, отработали заход на атаку позиций бронетехники) Впечатляющее зрелище)
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12.10.2020 23:03 Ответить
может харош на хламе летать ??? ситуация под Харьковом не учит ?
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12.10.2020 23:28 Ответить
это не хлам
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12.10.2020 23:36 Ответить
вот ЭТО не хлам.
На Донеччині морпіхи 36-ї ОБрМП відпрацювали десантування з парашутом із вертольота - Цензор.НЕТ 8658
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13.10.2020 00:39 Ответить
Вертолёт - это не истребитель, который испытывает огромные нагрузки. У вертушки корпус, или как я его называю "коробка", почти вечен. Глубокая модернизация с заменой движков на современные моторсичевские, электроники , и по сути перед вами абсолютно новая машина. Прочтите, ну, хотя бы в Вики о Ми-8МСБ-В
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13.10.2020 08:51 Ответить
очень красиво на словах и на бумаге а на деле ....ситуация с движком в Харькове ...результат известен.
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13.10.2020 13:43 Ответить
чушь не лепите
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13.10.2020 13:49 Ответить
Чушь - это образцы конца 20 века .... которые только падать умеют ....в год такого хлама по всему пост - совку десяток штук встречается с землёй ....статистику погугли для начала а потом спорить начинай дурачёк.
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13.10.2020 14:06 Ответить
"Хламу", что на фото максимум 6 лет...
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13.10.2020 00:16 Ответить
ты хотел написать 60 ... ?
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13.10.2020 00:39 Ответить
или это тебе максимум 6 лет ?
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13.10.2020 00:44 Ответить
красавцы! мочите сепарсую мразь и в хвост и в гриву!
счастья и здоровья вам на 100 лет
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13.10.2020 00:17 Ответить
 
 