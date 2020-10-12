Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров. ФОТОрепортаж

В понедельник во время второго антиправительственного "Марша пенсионеров" белорусские силовики применили против участников слезоточивый газ и петарды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

12 октября пенсионеры в 15.00 вновь собрались на площади Независимости возле Красного костела, а затем двинулись по проспекту. Скандируя "Это наш город", "Иди!", "Верим, можем, победим", "Лукашенко в автозак!", "Сам ты крыса!", "Спортсмены молодцы!" и другие лозунги, они двинулись по главному проспекту столицы. Водители приветствовали их сигналами.

Протестующие дошли до площади Якуба Коласа - конечной точки марша. У памятника Коласа участники марша оставили цветы и плакаты.

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Станцию метро "Площадь Якуба Коласа" закрыли. Проспект перекрыли, люди не знали, как добраться домой. Участники акции двинулись дальше по проспекту.

Вскоре к участникам марша подъехали силовики на автобусах. Пенсионеры набросились на них с криками "Фашисты!".

Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ. К месту происшествия выехала машина скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 12 октября в Минске и ряде других городов Беларуси проходят марши пенсионеров против правительства страны.



















