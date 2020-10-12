Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров. ФОТОрепортаж
В понедельник во время второго антиправительственного "Марша пенсионеров" белорусские силовики применили против участников слезоточивый газ и петарды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.
12 октября пенсионеры в 15.00 вновь собрались на площади Независимости возле Красного костела, а затем двинулись по проспекту. Скандируя "Это наш город", "Иди!", "Верим, можем, победим", "Лукашенко в автозак!", "Сам ты крыса!", "Спортсмены молодцы!" и другие лозунги, они двинулись по главному проспекту столицы. Водители приветствовали их сигналами.
Протестующие дошли до площади Якуба Коласа - конечной точки марша. У памятника Коласа участники марша оставили цветы и плакаты.
Станцию метро "Площадь Якуба Коласа" закрыли. Проспект перекрыли, люди не знали, как добраться домой. Участники акции двинулись дальше по проспекту.
Вскоре к участникам марша подъехали силовики на автобусах. Пенсионеры набросились на них с криками "Фашисты!".
Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ. К месту происшествия выехала машина скорой помощи.
Ранее сообщалось, что 12 октября в Минске и ряде других городов Беларуси проходят марши пенсионеров против правительства страны.
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...я тоже, по беларуским меркам, пенсионер... ... но ещё пашу -- и не жалею, не зову, не плачу...*)
... есть ещё некоторые финансовые операции -- надо ж матрасный чехол наличкой набить под конец трудовой деятельности -- поэтому и пахаю -- ... *)
здесь озабоченностями ЕС не отмажется
Ещё нет сотни - другой, еще нет танчиков от братушек.
Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ
Я б, на месте силовиков, то же обиделся... -- ну какие фашисты коммунисты?
На его бред даже пенсы не ведутся, и на совок уже не #рочат, в отличие от наших.
«Тутанхамон памёр на 19-м годзе жыцця, Пушкін і Лермантаў біліся на двубоі і загінулі ў 37 і 26 гадоў адпаведна, Чэхаў памёр у 44 гады.
А што вы зрабілі для Пенсійнага фонду Беларусі?».
БЛ.! -- бездарь совпедовская... ... за одного небитого трёх битых дадут...*)
а дальше что ?
Видимо этот ,,правительственный парень,,на кросовки заработал не одной провокацией,ведь все правительственные структуры в униформе и в берцах и на фото агрессии не проявняют но и не замечают действия людей в черном.
https://www.youtube.com/watch?v=ii7WaDIm6oY&ab_channel=TUT.BY.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0