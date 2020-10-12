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Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров. ФОТОрепортаж

В понедельник во время второго антиправительственного "Марша пенсионеров" белорусские силовики применили против участников слезоточивый газ и петарды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода. 

12 октября пенсионеры в 15.00 вновь собрались на площади Независимости возле Красного костела, а затем двинулись по проспекту. Скандируя "Это наш город", "Иди!", "Верим, можем, победим", "Лукашенко в автозак!", "Сам ты крыса!", "Спортсмены молодцы!" и другие лозунги, они двинулись по главному проспекту столицы. Водители приветствовали их сигналами.

Протестующие дошли до площади Якуба Коласа - конечной точки марша. У памятника Коласа участники марша оставили цветы и плакаты.

Также смотрите: "Бабушки с народом": В Беларуси проходит очередная акция протеста пенсионеров. ФОТОрепортаж

Станцию метро "Площадь Якуба Коласа" закрыли. Проспект перекрыли, люди не знали, как добраться домой. Участники акции двинулись дальше по проспекту.

Вскоре к участникам марша подъехали силовики на автобусах. Пенсионеры набросились на них с криками "Фашисты!".

Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ. К месту происшествия выехала машина скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 12 октября в Минске и ряде других городов Беларуси проходят марши пенсионеров против правительства страны. 

Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 01
Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 02
Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 03
Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 04
Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 05
Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 06
Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 07
Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 08
Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 09
Белорусские силовики применили слезоточивый газ против акции пенсионеров 10

Автор: 

Беларусь (7937) пенсионеры (838)


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Топ комментарии
+61
В Киеве студентов Побили , - Вышли Родители и смели Всех и Вся. А в Белоруси бьют и детей и родителей , - уже пришла очередь до Пенсионеров , кто еще Остался???.
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12.10.2020 22:52 Ответить
+26
Правильно. Несите ментам садюгам булочки а то они проголодались дубася вас дубинками. А вечером внучек вернется к бабушке, которую днем травил газом. Работа, ничего личного.
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12.10.2020 23:00 Ответить
+16
вот же моральные уроды! главный вопрос: когда ж белорусам остопи*дит быть битыми и травлеными?
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12.10.2020 22:57 Ответить
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А дети и внуки бабушек сидят дома,в инете с Лукашенком сражаются...
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12.10.2020 22:52 Ответить
Возможно даже что ето сами внуки своих бабушек газом травят. В масках же не видно кто есть кто
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12.10.2020 23:46 Ответить
Возможно.Но скорее всего ,основной костяк "силовиков" перетасовывают по регионам+титушки+расейские братушки+садисты-добровольцы+зэканва с условными сроками и подследственные.Но в любом случае:или сам лупцуешь свою маму,или ее лупцует твой коллега
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13.10.2020 09:13 Ответить
Правильно роблять. Я підозрюю, що саме ці "бабушкі" були золотим фондом лукашенка всі 26 років та голосували за всі його забаганки.
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13.10.2020 09:43 Ответить
Их избивают, обливают водой, травят газом, а они с цветочками и пирогами. ТЕРПИЛЫ.
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13.10.2020 00:10 Ответить
Они не такие,как мы,да и жизнь у них была в разы поспокойней.Глупо требовать от утюга постирать белье.
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13.10.2020 09:01 Ответить
дети и внуки в выходные протестовали .
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13.10.2020 05:04 Ответить
Праведный гнев у белорусских мужичков строго по расписанию,а когда он не предусмотрен,то даже избиение их матерей не может его пробудить..Я правильно понял?
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13.10.2020 08:59 Ответить
В Киеве студентов Побили , - Вышли Родители и смели Всех и Вся. А в Белоруси бьют и детей и родителей , - уже пришла очередь до Пенсионеров , кто еще Остался???.
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12.10.2020 22:52 Ответить
-- вороньё и гробы...
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12.10.2020 22:54 Ответить
...разогнали не разогнавшихся...

...я тоже, по беларуским меркам, пенсионер... ... но ещё пашу -- и не жалею, не зову, не плачу...*)
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12.10.2020 22:53 Ответить
по немецким меркам ты только в 70 пенсионер считаешься , а пока ты до 70 дотянешь они поднимут до 80 . то есть останешься вечно молодым .
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13.10.2020 05:06 Ответить
...трендилло *) -- мне 61 -- на пенсию в 64. Но, мог ещё в 60 уйти -- и до сих пор могу -- фрюрентнер называется.
... есть ещё некоторые финансовые операции -- надо ж матрасный чехол наличкой набить под конец трудовой деятельности -- поэтому и пахаю -- ... *)
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13.10.2020 12:44 Ответить
вот же моральные уроды! главный вопрос: когда ж белорусам остопи*дит быть битыми и травлеными?
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12.10.2020 22:57 Ответить
Ніколи, там висушене інформ поле - з усіх сторін звуть не вчиняти насильства і не бути як фашисто-бандерівці.
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12.10.2020 23:00 Ответить
Скоро снайпер завалит какого-нибудь пенсионера
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12.10.2020 23:19 Ответить
Легко. Стрелять боевыми власть уже пообещала.
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12.10.2020 23:24 Ответить
трупы уже есть, но стрельба боевыми по демонстрантам это однозначно Гаага !

здесь озабоченностями ЕС не отмажется
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12.10.2020 23:43 Ответить
Та да. Гаага ростовская и вилла в подмосковье.
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12.10.2020 23:47 Ответить
В стійло раби, працюй або вмри.
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12.10.2020 22:58 Ответить
И тем не менее для нашего общества это редкость. Пенсы там молодцы, смелые. Та и много вышло. Но этот сам не уйдёт. Поздно уже.
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12.10.2020 22:58 Ответить
Уйдет. Сам или не сам. Он уже хуже Януковича. Выпустил титушню на пенсионеров.
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12.10.2020 23:03 Ответить
Ещё нет...
Ещё нет сотни - другой, еще нет танчиков от братушек.
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12.10.2020 23:12 Ответить
Пенсионеры набросились на них с криками "Фашисты!".

Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ
Я б, на месте силовиков, то же обиделся... -- ну какие фашисты коммунисты?
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12.10.2020 22:59 Ответить
Молоде зелене, то у них сленг такий, фашист - нехороший человек, вони майбуть і одне одного так називають.
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12.10.2020 23:01 Ответить
-- хм? -- а хто там молодой средь пенсионеров? -- *)
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12.10.2020 23:04 Ответить
Обыкновенные.
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12.10.2020 23:07 Ответить
Фашистам до комуністів справді далеко. бо червона мерзота вчиняла такі злочини, про які фашисти навіть подумати не могли.
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13.10.2020 09:45 Ответить
Правильно. Несите ментам садюгам булочки а то они проголодались дубася вас дубинками. А вечером внучек вернется к бабушке, которую днем травил газом. Работа, ничего личного.
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12.10.2020 23:00 Ответить
А что это на фотографиях за люди в разшерстной одежде и с палками?
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12.10.2020 23:00 Ответить
Титушея, курсанты, может русских привезли, что на складах было в то и одели
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12.10.2020 23:13 Ответить
А где силовики?
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12.10.2020 23:24 Ответить
там за кадром. Если курсанты не справятся то подойдут силовики
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13.10.2020 00:48 Ответить
Силовики?), силовики в эскадронах смерти оппозицию в лесах уничтожают, работы нынче много...
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13.10.2020 07:13 Ответить
Пенсы это последний оплот Луки. Похоже таки Бацька решил закончить как Муссолини. Роль Клары Петаччи исполнит похоже Коля.
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12.10.2020 23:01 Ответить
Крышу у Луки совсем снесло.
На его бред даже пенсы не ведутся, и на совок уже не #рочат, в отличие от наших.
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12.10.2020 23:01 Ответить
Там ще майданів не було, як не було й постмайданівського розчарування.
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12.10.2020 23:03 Ответить
Так в нас і до майданів було те саме розчарування.
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12.10.2020 23:05 Ответить
Постмайданівске розчарування завжди буде, бо наступник зазвичай не заслуговує на ті жертви на які народ пішов.
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12.10.2020 23:09 Ответить
я уже зеваю со всего этого...
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12.10.2020 23:02 Ответить
Так это ж "ещё не всё" - а бесконечные хороводы в Хабаровске?! Никакого попкорна не хватит.
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12.10.2020 23:15 Ответить
-- та уже хабара закрыта. ...продавай свой попкорн, пока ещё нихто не знает...*)
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12.10.2020 23:26 Ответить
Зато не майдануті
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12.10.2020 23:04 Ответить
Зварот клапатлівага Бацькі Лукі да беларускіх пенсіянерав
«Тутанхамон памёр на 19-м годзе жыцця, Пушкін і Лермантаў біліся на двубоі і загінулі ў 37 і 26 гадоў адпаведна, Чэхаў памёр у 44 гады.
А што вы зрабілі для Пенсійнага фонду Беларусі?».
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12.10.2020 23:06 Ответить
Поліцаям залишилось тільки зачистки в дитячих садочках провести.
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12.10.2020 23:10 Ответить
У нас петадрами пуляли по беркутні.
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12.10.2020 23:15 Ответить
-- было красиво -- но не адекватно, честно говоря... ...тоже где-то тормоз был...
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12.10.2020 23:23 Ответить
ну хоть что то .... хоть постоять за себя могли с первых же дней.
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12.10.2020 23:25 Ответить
...ну, не с первых дней, скажем прямо ... ... но песенок всяких наслухались... *)
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12.10.2020 23:28 Ответить
и ........Ёлку украсили красиво)
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12.10.2020 23:30 Ответить
...ага -- я наблюдал, когда к мусорам в оцеплении на Майдане -- два Жигуля подъехали, пару хлопцев вышло на поговорить ... -- и почалося... -- лучшие мгновенья моей Жизни! *)
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12.10.2020 23:34 Ответить
...им там монтировки, ломимки и фомки -- хоть посреди дороги раскидай -- хрен догадаются, как ими тротуары взламывать... ...в носу поковыряться, на худой конец...
БЛ.! -- бездарь совпедовская... ... за одного небитого трёх битых дадут...*)
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12.10.2020 23:20 Ответить
""Мы вышли потому что мы вышли! Мы молодцы!"" - пля ну это угар .... бедолашные Беларусы даже не высовывают никаких требований ... за всё это время они победили один водомёт .... водомёт КАРЛ! даже ни одной машины не сгорело .... все омоновцы ходят безнаказанно , да такому "народу" и нужен диктатор ....кого выбрали того и заслужили.
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12.10.2020 23:23 Ответить
мы вышли! Мы молодцы!

а дальше что ?
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12.10.2020 23:46 Ответить
Интересно,правительственные в песочной форме и из спецзащитой,а кто такие в черных масках и свитерах из логотипом ,,THE ASHION TRENDE,,?Которые применяют спецсредства,?Не Белоруские ли провокаторы ,,титушки,, или у них есть свои ,,йовбаки,,?
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12.10.2020 23:33 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/3/c/0/5/3c050dfc6b6d0dbfddeae4cd0d0cb9e8/original.jpg

Видимо этот ,,правительственный парень,,на кросовки заработал не одной провокацией,ведь все правительственные структуры в униформе и в берцах и на фото агрессии не проявняют но и не замечают действия людей в черном.
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12.10.2020 23:43 Ответить
Теперь еще осталось домашним питомцам, котикам и собачкам выйти...
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13.10.2020 00:04 Ответить
Я раньше и представить не могла - с какой отвагой и смелостью белорусские бабушки и дедушки, защищая задержанных, будут кидаться на ОМОН!
https://www.youtube.com/watch?v=ii7WaDIm6oY&ab_channel=TUT.BY.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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13.10.2020 00:10 Ответить
Палити тре сільраду... Інакше нічого не вийде....
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13.10.2020 00:19 Ответить
Мда не любит бацька своих дедушек и бабушек.
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13.10.2020 00:32 Ответить
це вони так про кого?

Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів - Цензор.НЕТ 4429
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13.10.2020 00:33 Ответить
Про себе, напевно що. Їм подобаються образи Лукашенка. Любов...
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13.10.2020 00:37 Ответить
лукашескины пропагандоны по телевизору говорят что в протестах принимают участие только алкоголики , проститутки и наркоманы .
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13.10.2020 05:08 Ответить
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів - Цензор.НЕТ 2953
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13.10.2020 00:35 Ответить
Та то скорее всего не слезоточивый газ был,а дезинфектор.Забота о пенсах.
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13.10.2020 00:50 Ответить
Вообще то это покушение на убийство.Для пожилого человека,токсины и компоненты газа могут стать фатальными.Этот мент просто тварь
Білоруські силовики застосували сльозогінний газ проти акції пенсіонерів - Цензор.НЕТ 3127
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13.10.2020 02:00 Ответить
Какой же это мент? Это титушка в балаклаве без знаков различия. Белорусских бабулек бьют какие-то типочки..
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13.10.2020 11:50 Ответить
Белорусы бьют все рекорды. Просто нация терпил, и мне грустно это писать. Но почему славяне так любят страдать, мучаться... Ради чего?
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13.10.2020 03:59 Ответить
ты это чехам и полякам скажи . а о они незнали что к демократии можно придти только через майдан .
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13.10.2020 05:10 Ответить
Продовжуйте квіти нести. Палити мусорню треба. Коктелі молотова треба, а не квіти!
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13.10.2020 23:57 Ответить
 
 