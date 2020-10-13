Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей "Солидарности" Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов. ФОТОрепортаж
Президент Польши Анджей Дуда открыл памятник легендарному деятелю "Солидарности" Анне Валентинович - этнической украинке Анне Любчик - у здания посольства Польши в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкофй на Укринформ.
"Этот памятник символизирует солидарность между польским и украинским народами", - заявил Дуда.
В посольстве РП в Киеве Дуда также вручил награды польским военнослужащим войск спецназначения, которые находятся в Украине с учебной миссией в рамках союзнической сотрудничества.
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Любовь Обрезка: Сегодня утром в Варшаве смотрела новости, ведь все знают, что Президент Польши сейчас в Украине.
Так вот, по польским новостям шла речь о визите Президента Польши Дуды в Украину - о его возложении цветов, о том, что не приезжал на годовщину Катыни и....ВСЁ. Ни слова о преЗЕденте Украины! Сразу после этого репортажа, подают информацию о... ПОРОШЕНКО! О том, что он идет на поправку.
И я так радуюсь, что поляки про «комика» НИ СЛОВА не сказали! ("Комиком", ЗЕленского поляки назвали на польском TV, как только ЗЕ подал свою заявку на президенство)
Это и есть ответ - КАК относятся к теперешнему правительству Украины, и КОГО УВАЖАЕТ ЗАПАД.
Так что пусть ЗЕ кривляется, ОНО ЕСТЬ Н И Ч Т О.
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