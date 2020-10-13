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Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей "Солидарности" Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов. ФОТОрепортаж

Президент Польши Анджей Дуда открыл памятник легендарному деятелю "Солидарности" Анне Валентинович - этнической украинке Анне Любчик - у здания посольства Польши в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкофй на Укринформ.

"Этот памятник символизирует солидарность между польским и украинским народами", - заявил Дуда.

Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей Солидарности Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша использует председательство в ОБСЕ для поддержки Украины, - Дуда

В посольстве РП в Киеве Дуда также вручил награды польским военнослужащим войск спецназначения, которые находятся в Украине с учебной миссией в рамках союзнической сотрудничества.

Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей Солидарности Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов 02
Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей Солидарности Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов 03
Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей Солидарности Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов 04

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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3306735.html Слабоумного клоуна почему-то не уважают)

Любовь Обрезка: Сегодня утром в Варшаве смотрела новости, ведь все знают, что Президент Польши сейчас в Украине.
Так вот, по польским новостям шла речь о визите Президента Польши Дуды в Украину - о его возложении цветов, о том, что не приезжал на годовщину Катыни и....ВСЁ. Ни слова о преЗЕденте Украины! Сразу после этого репортажа, подают информацию о... ПОРОШЕНКО! О том, что он идет на поправку.
И я так радуюсь, что поляки про «комика» НИ СЛОВА не сказали! ("Комиком", ЗЕленского поляки назвали на польском TV, как только ЗЕ подал свою заявку на президенство)
Это и есть ответ - КАК относятся к теперешнему правительству Украины, и КОГО УВАЖАЕТ ЗАПАД.
Так что пусть ЗЕ кривляется, ОНО ЕСТЬ Н И Ч Т О.

Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей "Солидарности" Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов - Цензор.НЕТ 4740
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13.10.2020 09:38 Ответить
тому що 73% головне поржати, поспати та посрати.
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13.10.2020 10:02 Ответить
обратите внимание на флаг Польши )))) вверх ногами ))) это получается флаг Индонезии)))
Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей "Солидарности" Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов - Цензор.НЕТ 5869

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13.10.2020 09:38 Ответить
Чомусь я думаю, що навпаки польські спецпризначенці вчилися у наших.
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13.10.2020 10:04 Ответить
 
 