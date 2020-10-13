Дуда в Киеве открыл памятник одной из основателей "Солидарности" Валентинович и наградил польских спецназовцев, обучающих украинских воинов. ФОТОрепортаж

Президент Польши Анджей Дуда открыл памятник легендарному деятелю "Солидарности" Анне Валентинович - этнической украинке Анне Любчик - у здания посольства Польши в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкофй на Укринформ.

"Этот памятник символизирует солидарность между польским и украинским народами", - заявил Дуда.

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В посольстве РП в Киеве Дуда также вручил награды польским военнослужащим войск спецназначения, которые находятся в Украине с учебной миссией в рамках союзнической сотрудничества.





