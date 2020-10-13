Предприятие, производившее картонную продукцию, незаконно вывезло около 500 тонн отходов в поселок на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной утилизации вредных отходов промышленного производства на территории одной из отдельных территориальных громад Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, представители предприятия, которое производит картонную и бумажную продукцию, наладили механизм нелегального вывоза отходов для уклонения от финансовых затрат на их безопасную переработку. Для этого они заключили фиктивные договора с коммерческими структурами на транспортировку и утилизацию отработанных промышленных материалов.

Установлено, что фигуранты вывозили производственные отходы на территорию поселка одной из отдельных территориальных громад региона.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили несанкционированную свалку, на которой находились почти 500 тонн отходов предприятия.

В рамках уголовного производства по ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц. Также принимаются меры по обязательству представителей предприятия провести безопасную утилизацию выявленных отходов.

Сейчас здоровью граждан ничего не угрожает.

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