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Предприятие, производившее картонную продукцию, незаконно вывезло около 500 тонн отходов в поселок на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной утилизации вредных отходов промышленного производства на территории одной из отдельных территориальных громад Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, представители предприятия, которое производит картонную и бумажную продукцию, наладили механизм нелегального вывоза отходов для уклонения от финансовых затрат на их безопасную переработку. Для этого они заключили фиктивные договора с коммерческими структурами на транспортировку и утилизацию отработанных промышленных материалов.

Установлено, что фигуранты вывозили производственные отходы на территорию поселка одной из отдельных территориальных громад региона.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили несанкционированную свалку, на которой находились почти 500 тонн отходов предприятия.

В рамках уголовного производства по ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц. Также принимаются меры по обязательству представителей предприятия провести безопасную утилизацию выявленных отходов.

Сейчас здоровью граждан ничего не угрожает.

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Предприятие, производившее картонную продукцию, незаконно вывезло около 500 тонн отходов в поселок на Черниговщине, - СБУ 01
Предприятие, производившее картонную продукцию, незаконно вывезло около 500 тонн отходов в поселок на Черниговщине, - СБУ 02
Предприятие, производившее картонную продукцию, незаконно вывезло около 500 тонн отходов в поселок на Черниговщине, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (20130) Черниговщина (1486) экология (1611) отходы (94)


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Топ комментарии
+9
ну не сєпарів же їм ловити.
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13.10.2020 10:15 Ответить
+7
а яким боком СБУ до незаконних звалищ..?
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13.10.2020 10:10 Ответить
+5
Крута контора СБУ!!)))
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13.10.2020 10:13 Ответить
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а яким боком СБУ до незаконних звалищ..?
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13.10.2020 10:10 Ответить
старые мусора)))
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13.10.2020 10:14 Ответить
ну не сєпарів же їм ловити.
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13.10.2020 10:15 Ответить
Сепарсько-колорадські реваншисти ,то таке , ось сміття, це реальна загроза суверенітету України !!)))
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13.10.2020 10:20 Ответить
Крута контора СБУ!!)))
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13.10.2020 10:13 Ответить
Данные отходы -прекрасный мульчирующий материал для плодовых и ягодных культур.Причём прекрасно перерабатывается дождевыми червями в гумус.Единственное неподобство -Синтетический шпагат.Есть ещё вариант.-Пеллеты топливные для пром предприятий.
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13.10.2020 10:15 Ответить
С Венеции ежедневно десяток барж вывозит где то такую же кучу всяких отходов на материк (выхлоп от туристов). Думает кому то плохо? На материке эти отходы подготавливаются для сжигания и выработки электроэнергии, которая поставляется в Венецию. Бо то Европа. Представляю, что думает Европа, читая вот такое . с Украины.
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13.10.2020 13:25 Ответить
Скоро СБУ буде прогнозом погоди займатися
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13.10.2020 10:20 Ответить
Скоро СБУ буде прогнозом погоди займатися
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13.10.2020 10:21 Ответить
"Наша служба и опасна и трудна..." !!))
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13.10.2020 10:21 Ответить
тока шота результатов не видна))))
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13.10.2020 12:02 Ответить
А я почему-то подумал про дожди... при хорошей воде, оно увеличится вдвое, втрое...это же ого-го...поспешили они, занизили циферки
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13.10.2020 10:23 Ответить
прочитал коменты. да уж, количество не дружащих с головой на цензоре зашкаливает.
теперь я понимаю, откуда у нас в парламенте слуги сброда преобладают.
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13.10.2020 11:26 Ответить
Макулатура!
Зачем выбрасывать?
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13.10.2020 12:30 Ответить
минимум - это топливо для котлов отопления
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13.10.2020 13:38 Ответить
Там вже не макулатура. Там легнін та целюлоза...
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13.10.2020 14:40 Ответить
 
 