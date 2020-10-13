Пограничники на Сумщине задержали мужчину, который подозревается в незаконной переправке лиц в РФ. ФОТО
Пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Украины, который подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Во время прохождения гражданином Украины пограничного контроля, сработала одна из баз данных пограничников.
Пограничники сразу приняли необходимые меры для задержания лица.
Как выяснилось, наш соотечественник, который пешком возвращался из России в Украину, находится в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границы Украины" Уголовного кодекса Украины.
Сейчас в отношении 38-летнего мужчины принимаются определенные законодательством меры.
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