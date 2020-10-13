Пограничники на Сумщине задержали мужчину, который подозревается в незаконной переправке лиц в РФ. ФОТО

Пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Украины, который подозревается в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Во время прохождения гражданином Украины пограничного контроля, сработала одна из баз данных пограничников.

Пограничники сразу приняли необходимые меры для задержания лица.





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Как выяснилось, наш соотечественник, который пешком возвращался из России в Украину, находится в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границы Украины" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в отношении 38-летнего мужчины принимаются определенные законодательством меры.