Сувениры на миллион: в Киеве поймали мошенника, который обменивал доллары на фальшивые гривни. ФОТОрепортаж

Столичные оперативники задержали злоумышленника, который под предлогом обмена валют завладел почти миллионом гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Мужчина разместил на интернет-сайте объявление об обмене иностранной валюты на национальную по выгодному курсу, которое заинтересовало жителя Чернигова. Во время передачи потерпевшему фальшивых гривен правоохранители разоблачили курьера, а впоследствии - координатора мошеннической схемы, который сейчас находится под стражей. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках реализации материалов уголовного производства оперативники Голосеевского управления полиции установили и задержали ранее судимого 34-летнего киевлянина. Мужчина обоснованно подозревается в мошенничестве с обменом иностранной валюты в особо крупных размерах.

По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Вячеслава Малько, киевлянин разместил в Интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу, но на встречу с "клиентом" отправил постороннее лицо.

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"Мы установили, что 30-летнему жителю Чернигова срочно понадобились деньги в национальной валюте, в столице мужчина планировал купить новую иномарку. Поскольку в автосалоне принимали только гривни, то мужчина начал искать, где можно быстро обменять 33 600 долларов США. Увидев на сайте объявление об обмене валюты по выгодному курсу, он заинтересовался предложением и договорился о сделке. На встречу приехал "помощник" злоумышленника, который не знал, что деньги в сумке - сувенирные. Об этом стало известно после того, как мы подошли к "клиенту" и попросили его проверить банкноты", - сообщил он.

Во время неотложного обыска по месту жительства киевлянина следователи обнаружили и изъяли черновые записи, сим карты, документы, сувенирные купюры и другие вещественные доказательства, которые приобщили к материалам уголовного производства. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"На период досудебного расследования суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 600 тыс. гривен. Также в рамках досудебного расследования мы устанавливаем круг лиц, которые могут иметь отношение к преступной деятельности и способствовать таким видам правонарушений, а также причастность злоумышленника к аналогичным эпизодам, совершенным на территории столицы", - добавил майор полиции.



Фото: сайт полиции