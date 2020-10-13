Забор отреставрированного за 1,3 млрд Мариинского дворца начал разваливаться на части. ФОТОрепортаж

От забора Мариинского дворца, который после многолетней реставрации открыли в сентябре, отвалились куски декора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал Александр Белецкий.







По фото видно, что элементы забора держались на монтажной пене.

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Реставрационные работы в Мариинском дворце начались еще в 2007 году и должны были закончиться в 2010. Однако из-за недостаточного финансирования их часто приостанавливали. Это привело к тому, что отреставрированные части разрушались и приходилось все делать заново. В итоге смета (по данным на 2015-й год) выросла до 1,3 млрд гривен с 423 млн (согласно сметы на 2007 год). В свою очередь, в Офисе президента, ссылаясь на данные Госуправления делами, заявили, что на ремонт с 2007 года потратили 992 млн гривен.

В 2018 году во дворце провели первый официальный прием, но отдельные работы еще некоторое время продолжались.

Мариинский дворец является памятником архитектуры барокко, его начали строить в 1744 году по проекту итальянского архитектора Бартоломео Растрелли.