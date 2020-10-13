Забор отреставрированного за 1,3 млрд Мариинского дворца начал разваливаться на части. ФОТОрепортаж
От забора Мариинского дворца, который после многолетней реставрации открыли в сентябре, отвалились куски декора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовал Александр Белецкий.
По фото видно, что элементы забора держались на монтажной пене.
Реставрационные работы в Мариинском дворце начались еще в 2007 году и должны были закончиться в 2010. Однако из-за недостаточного финансирования их часто приостанавливали. Это привело к тому, что отреставрированные части разрушались и приходилось все делать заново. В итоге смета (по данным на 2015-й год) выросла до 1,3 млрд гривен с 423 млн (согласно сметы на 2007 год). В свою очередь, в Офисе президента, ссылаясь на данные Госуправления делами, заявили, что на ремонт с 2007 года потратили 992 млн гривен.
В 2018 году во дворце провели первый официальный прием, но отдельные работы еще некоторое время продолжались.
Мариинский дворец является памятником архитектуры барокко, его начали строить в 1744 году по проекту итальянского архитектора Бартоломео Растрелли.
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тот асфальт, на который они списывают "Ковид-Фонд" - клали еще при Порошенко.
Надеюсь с зеленой наклеечкой "Зе!" объезжал?
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грнТы, павлик, явно в багажнике ездил, с кляпом во рту...
не надо. не будем уподобл... хотя я на выборы - зась.
сперва читать а потом слушать музыку
https://www.youtube.com/watch?v=lgFnsz5D9XM
1,3 миллиарда положили себе в каман, а на 20к грн наняли таджиков, что на плитке у пенсионеров гастарбайтят.
Потому как на монтажной пене решили сэкономить. Бетон в смету таджиков никак не влазил.
Чи вважаєш що будівельників привозили на будівництво аж із муськви і підєрбурга . ?? Який , до речі , будували теж українці ( десятки тис козаків ) .. !!
По ідеї повинна бути гарантія до двох років.
А ще по хорошому можна пройтись простукають весь забор гумовим молоточком і виписать рекламацію - підозрюю обсипиться багато де.
працює