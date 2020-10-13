Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины "Передовая" номиналом 5 гривен. ФОТО
Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету Украины "Передовая" (номиналом 5 гривен).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование медсил ВСУ в Facebook.
"Монета посвящена медикам и военнослужащим, а в их героических образах - и представители других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта и только прилагая совместные усилия можно победить", - сказано в сообщении.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись Украина; справа на матовом фоне надпись "Вместе" (вертикальная) и номинал монеты 5 гривен (вертикальная надпись) слева на зеркальном фоне: две руки, которые демонстрируют знак V, распространенный жест, означающий победу и мир, год чеканки монеты - 2020 г. и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты изображены образы медика и военнослужащего (цветные, использована тампопечать), между которыми вертикальная надпись "Передовая".
Дата введения в обращение: 12 октября 2020 г.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Слуги" + ОПЗЖ + "За Майбах!" + "Наш край" + еще десяток-другой сосен.
Знак V це не завжди Вікторі (взагалі), а буває і означає (завжди) окультний знак по римськи 5, дуже важливий для єзуїтів, масонів всіх щаблів і рангів
Ну хто ж це знає, кому хочеться це знати ...