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Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины "Передовая" номиналом 5 гривен. ФОТО

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету Украины "Передовая" (номиналом 5 гривен).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование медсил ВСУ в Facebook.

"Монета посвящена медикам и военнослужащим, а в их героических образах - и представители других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта и только прилагая совместные усилия можно победить",  - сказано в сообщении.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись Украина; справа на матовом фоне надпись "Вместе" (вертикальная) и номинал монеты 5 гривен (вертикальная надпись) слева на зеркальном фоне: две руки, которые демонстрируют знак V, распространенный жест, означающий победу и мир, год чеканки монеты - 2020 г. и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине появилась монета номиналом 10 гривен. ФОТО

На реверсе монеты изображены образы медика и военнослужащего (цветные, использована тампопечать), между которыми вертикальная надпись "Передовая".

Дата введения в обращение: 12 октября 2020 г.

Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины Передовая номиналом 5 гривен 01


Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины Передовая номиналом 5 гривен 02

деньги (934) НБУ (4837)


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Топ комментарии
+20
Пропоную пам"ятну монету "Лох-це ти", в знак пам"яті про голосування 2019 року.))
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13.10.2020 14:30 Ответить
+9
Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины "Передовая" номиналом 5 гривен - Цензор.НЕТ 4268
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13.10.2020 14:58 Ответить
+7
Красивая монета, а главное с патриотичной тематикой. Могут, когда хотят
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13.10.2020 14:41 Ответить
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Пропоную пам"ятну монету "Лох-це ти", в знак пам"яті про голосування 2019 року.))
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13.10.2020 14:30 Ответить
Дуже дякую (гнусяво), ця монета Вам як нікому пасує.))
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13.10.2020 14:37 Ответить
Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины "Передовая" номиналом 5 гривен - Цензор.НЕТ 4268
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13.10.2020 14:58 Ответить
не знаю как насчет сказок, но ты подсел на бутылку конкретно
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13.10.2020 15:12 Ответить
Нацбанк увів в обіг пам'ятну монету України "Передова" номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 3997
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13.10.2020 15:17 Ответить
Так і номінало 25
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13.10.2020 17:00 Ответить
следом в планах нацбанка стоит создания монеты "плечевая" достоинством в 450 гривен
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13.10.2020 14:32 Ответить
Их в Раде меньше.
"Слуги" + ОПЗЖ + "За Майбах!" + "Наш край" + еще десяток-другой сосен.
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13.10.2020 14:34 Ответить
"Без табу" - номінал у еквіваленті 200 дол для сексі з СН.))
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13.10.2020 14:38 Ответить
"Передовая" номиналом 5 гривен/ дпя выдачи зарплат четыреждыуклонисту.
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13.10.2020 14:33 Ответить
Ти сам то коли викинеш "білий білет" та підеш до армії (хоч на строкову службу) , "неуклоніст"?
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13.10.2020 14:37 Ответить
Ти сям колі вікінесь "білій білєт" та підесь до алмії...?
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13.10.2020 14:40 Ответить
Ти сам то коли викинеш "білий білет" та підеш до армії (хоч на строкову службу) , "неуклоніст"?/ Белого билета у Ивана Петровича Сидорова не было.Был красный, сейчас зелёный. Ни от одной повестки Иван Петрович Сидоров не уклонился. А ты7
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13.10.2020 14:48 Ответить
Одне знаю точно, про "уклоніста" варнягає виключно офісний планктон, котрий сховався за правкою про енурез та плоскостопість, як за бронею.
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13.10.2020 15:14 Ответить
сам то сколько раз от повесток военкомата уклонялся ? Или не знаешь что такое повестка из военкомата?
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13.10.2020 15:19 Ответить
Засохни вже.
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13.10.2020 15:24 Ответить
енурез та плоскостопість одночасно?
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13.10.2020 15:44 Ответить
Теп зрозуміло чого, Ви, не в армії
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13.10.2020 17:02 Ответить
зачем встрял в чужой базар?
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13.10.2020 17:28 Ответить
в каком количестве их выпустили? это для нумизматов только??
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13.10.2020 14:37 Ответить
Сейчас, взяли и написали. Текст новости, как всегда, "информативный".
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13.10.2020 15:19 Ответить
Красивая монета, а главное с патриотичной тематикой. Могут, когда хотят
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13.10.2020 14:41 Ответить
а толку? их сразу в нацбанке спекулянты скупают, потом колекционерам продают .. в обращении юбилеек никогда не бывает .
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13.10.2020 15:00 Ответить
Це все фігня і задурманення голів.
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13.10.2020 14:44 Ответить
Отправь смс на номер? 5 грн? помним-помним, с миру по нитке собирали, благодаря выборцам овоща, которые чичас выбрали зедебила
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13.10.2020 14:59 Ответить
Дизайн конечно сомнительный
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13.10.2020 15:13 Ответить
Одни уточками в тире подрабатывают, а вторые пытаются придумать, как использовать дороги для борьбы с коронавирусом, но Бубочка, Партия и Правительство их очень любят и всегда о них помнят.
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13.10.2020 15:18 Ответить
блаЗЄнські хочуть розмити військові здобутки. Тому й військовик поруч з лікарем (covid). Якби хотіли зробити добре, то було б дві монети. Але ж блаЗЄнь хоче прирівняти тих, хто під обстрілами й тих, хто може в будь-який момент просто звільнитися без жодних наслідків.
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13.10.2020 15:36 Ответить
На монете должен быть только воин. Коронабесию там не место.
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13.10.2020 16:07 Ответить
Монета це гарно, але дизайн міг би бути і краще.
Знак V це не завжди Вікторі (взагалі), а буває і означає (завжди) окультний знак по римськи 5, дуже важливий для єзуїтів, масонів всіх щаблів і рангів
Ну хто ж це знає, кому хочеться це знати ...
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13.10.2020 16:08 Ответить
Дізайн жахливий як і вся Зе влада
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13.10.2020 16:09 Ответить
которой в обиходе не будет)
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13.10.2020 20:29 Ответить
 
 