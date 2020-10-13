Нацбанк ввел в обращение памятную монету Украины "Передовая" номиналом 5 гривен. ФОТО

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету Украины "Передовая" (номиналом 5 гривен).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование медсил ВСУ в Facebook.

"Монета посвящена медикам и военнослужащим, а в их героических образах - и представители других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта и только прилагая совместные усилия можно победить", - сказано в сообщении.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись Украина; справа на матовом фоне надпись "Вместе" (вертикальная) и номинал монеты 5 гривен (вертикальная надпись) слева на зеркальном фоне: две руки, которые демонстрируют знак V, распространенный жест, означающий победу и мир, год чеканки монеты - 2020 г. и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

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На реверсе монеты изображены образы медика и военнослужащего (цветные, использована тампопечать), между которыми вертикальная надпись "Передовая".

Дата введения в обращение: 12 октября 2020 г.



