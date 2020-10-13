Гранатометы, ружья, гранаты и тысячи патронов: полицейские обнаружили тайник с боеприпасами на Одесчине. ФОТОрепортаж
В Одесской области в лесополосе вблизи Беляевки полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области.
По данным полиции, среди изъятого - шесть гранат, пять запалов к ним, два электродетонатора, два обреза охотничьего ружья, два противотанковых гранатомета и около тысячи патронов различного калибра.
На место происшествия были вызваны сотрудники взрывотехнического управления, поскольку часть боеприпасов находилась в чрезвычайно опасном состоянии, они были уничтожены.
Остальной арсенал правоохранители направили на экспертизу, а сведения по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Работники полиции устанавливают происхождение запрещенных предметов и лиц, причастных к их хранению.
Согласно действующему законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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обрезы двустволок с открытыми курками, плюс таких что "переламываются" сами под весом стволов, пока левая рука лезет в карман за новыми патронами. двустволку со скрытыми курками(ударниками) надо "ломать" уже двумя.
они посадили
ждали урожай
шяс все в аграрии подалисьсбу и та с ореха не слазит
МАБУТЬ КАЦАПИ ХОЧУТЬ ПОВТОРЕННЯ 2 ТРАВНЯ 2014 в ОДЕСІ