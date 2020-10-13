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Гранатометы, ружья, гранаты и тысячи патронов: полицейские обнаружили тайник с боеприпасами на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Одесской области в лесополосе вблизи Беляевки полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области.

По данным полиции, среди изъятого - шесть гранат, пять запалов к ним, два электродетонатора, два обреза охотничьего ружья, два противотанковых гранатомета и около тысячи патронов различного калибра.

На место происшествия были вызваны сотрудники взрывотехнического управления, поскольку часть боеприпасов находилась в чрезвычайно опасном состоянии, они были уничтожены.

Гранатометы, ружья, гранаты и тысячи патронов: полицейские обнаружили тайник с боеприпасами на Одесчине 01

Остальной арсенал правоохранители направили на экспертизу, а сведения по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Работники полиции устанавливают происхождение запрещенных предметов и лиц, причастных к их хранению.

Гранатометы, ружья, гранаты и тысячи патронов: полицейские обнаружили тайник с боеприпасами на Одесчине 02

Согласно действующему законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Гранатометы, ружья, гранаты и тысячи патронов: полицейские обнаружили тайник с боеприпасами на Одесчине 03
Гранатометы, ружья, гранаты и тысячи патронов: полицейские обнаружили тайник с боеприпасами на Одесчине 04
Гранатометы, ружья, гранаты и тысячи патронов: полицейские обнаружили тайник с боеприпасами на Одесчине 05
Фото: сайт полиции

боеприпасы (2374) Одесская область (3704) правоохранительные органы (2972) силовики (2799) тайник (131)


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Топ комментарии
+7
Кремниевые мушкеты впечатлили.
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13.10.2020 15:07 Ответить
+4
Прекращай бухать
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13.10.2020 15:11 Ответить
+3
... с вами прекратишь...
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13.10.2020 15:16 Ответить
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Прекращай бухать
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13.10.2020 15:11 Ответить
... с вами прекратишь...
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13.10.2020 15:16 Ответить
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13.10.2020 23:32 Ответить
це був подарунок вид живучи зараз молоди 22-го столиття
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13.10.2020 14:54 Ответить
Кремниевые мушкеты впечатлили.
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13.10.2020 15:07 Ответить
где ты кремневой мушкет увидел, иксперд?
обрезы двустволок с открытыми курками, плюс таких что "переламываются" сами под весом стволов, пока левая рука лезет в карман за новыми патронами. двустволку со скрытыми курками(ударниками) надо "ломать" уже двумя.
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13.10.2020 15:25 Ответить
А вот курковки горизонталки жалко. То, что обрезали - куда ни шло. Но как можно было просто бросить в землю?
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13.10.2020 15:16 Ответить
вряд ли просто в землю, в сумку засунули и присыпали, думали что не надолго.
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13.10.2020 15:27 Ответить
обрез в наше время вещь нужная, даже пусть и ржавый
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13.10.2020 15:34 Ответить
Сомневаюсь, что еще можно отчистить
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13.10.2020 16:02 Ответить
Очистить вряд ли, а боевые свойств не сильно ушатались. ТОЗ БМ наверное..
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13.10.2020 20:33 Ответить
песец пушной им...(((
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13.10.2020 23:31 Ответить
Зависит от прицельной дальности.
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14.10.2020 01:03 Ответить
У нас в хозмаге продаются полихлорвиниловый трубы для домашней канализации диаметром сантиметров 15. С одной стороны заклеивается заглушкой а с другой крышкой с резьбой на пасте от протечек. Туда кладётся ружбайка, пистоль и патроны. Герметичность 100% Прикапывается в хорошем месте. Лежит годами - проверено.
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13.10.2020 15:46 Ответить
Ага. Идеальный пенал. Но консервационным маслом таки смазать надо.
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13.10.2020 16:03 Ответить
они не бросили
они посадили
ждали урожай
шяс все в аграрии подалисьсбу и та с ореха не слазит
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13.10.2020 15:48 Ответить
По данным полиции, среди изъятого - шесть гранат, пять запалов к ним, два электродетонатора, два обреза охотничьего ружья, два противотанковых гранатомета и около тысячи патронов различного калибра. Источник: https://censor.net/ru/p3224615

МАБУТЬ КАЦАПИ ХОЧУТЬ ПОВТОРЕННЯ 2 ТРАВНЯ 2014 в ОДЕСІ
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13.10.2020 16:02 Ответить
Так вот что хранит кива в своей отстойной яме. Вот откуда деньги за аренду ямы.
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13.10.2020 17:09 Ответить
Не верится, что кто-то рискнул бы выстрелить из этих "обрезов".
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13.10.2020 18:21 Ответить
 
 