Гранатометы, ружья, гранаты и тысячи патронов: полицейские обнаружили тайник с боеприпасами на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Одесской области в лесополосе вблизи Беляевки полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области.

По данным полиции, среди изъятого - шесть гранат, пять запалов к ним, два электродетонатора, два обреза охотничьего ружья, два противотанковых гранатомета и около тысячи патронов различного калибра.

На место происшествия были вызваны сотрудники взрывотехнического управления, поскольку часть боеприпасов находилась в чрезвычайно опасном состоянии, они были уничтожены.

Остальной арсенал правоохранители направили на экспертизу, а сведения по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Работники полиции устанавливают происхождение запрещенных предметов и лиц, причастных к их хранению.

Согласно действующему законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.







Фото: сайт полиции