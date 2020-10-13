На продукты и лекарства для наших воинов потрачено около 40 тыс. Есть еще потребности, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова, которая опекается раненными и больными украинскими воинами, сообщила о закупке очередной партии продуктов и лекарств.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С разрешения начальства госпиталя, хочу вам ещё раз сообщить, что в госпитале карантин и проведывающие в палатах раненых крайне нежелательны... Воинам с их итак слабым иммунитетом болеть нельзя. Как раненым, а сейчас лежат ребята с ампутациями, так и у кого онко, контузии и мн. другое", - написала Юсупова.

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Она также предоставила отчет о расходах.

"За неделю у меня снова немалые расходы, это закупка лекарств, помощь онкобольным, на фронт и закупилась сегодня в маркете для отправки посылок на фронт (много кофе, полотенца, печенье, консервы, чай и конфеты). Общая сумма около 40 тыс. (чеки прилагаю). Ещё большие списки лекарств на передовую, уже холодает, многие болеют. Так что кто хочет поздравить ребят, присоединяйтесь! Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова", - написала волонтер.

























