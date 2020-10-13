Мемориальную доску украинскому воину Ивану Беляеву, погибшему на Донбассе в 2018 году, открыли в Харькове. ФОТО

13 октября, в городе Харьков на фасаде здания общеобразовательной школы № 111 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Ивану Александровичу Беляеву, 1986 года рождения, старшему солдату, старшему разведчику-радиотелефонисту 2-го отделения 3-го взвода 1-й роты 54 отдельного разведывательного батальона. Иван Беляев погиб 1 сентября 2018 в Бахмутском районе Донецкой области во время проведения инженерных работ по фортификационному оборудованию наблюдательного поста на Светлодарском направлении, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится на официальном сайте Харьковского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мемориальная доска погибшему во время боевых действий в зоне АТО защитнику Украины Ивану Беляеву открыта сегодня, 13 октября, на фасаде здания Харьковской общеобразовательной школы №111, где он учился.

В мероприятии приняли участие мать и брат Ивана Беляева, его побратимы, представители военкомата, общественной организации "Всеукраинское объединение родных пропавших без вести и погибших защитников Украины", Харьковского городского совета, учащиеся, учителя школы. Присутствующие почтили память бывшего выпускника, воина и друга.

"Иван был положительным во всем, любил экстрим, машины, занимался парашютным спортом. Это был человек движения, которому не нравилось сидеть на месте, был человек идеи и действия ", - вспоминают его знакомые.

Отметим, что 7 октября 2020 исполнительным комитетом Харьковского городского совета было принято решение об открытии мемориальной доски Ивану Беляеву с целью увековечения памяти военнослужащего.

Справка. Иван Беляев родился 21 марта 1986 в Харькове. В 2001 году окончил 9 классов школы №111, в 2005 году - Харьковский профессиональный лицей строительства, где получил квалификацию повара 3-го разряда. С 2006 по 2008 годы проходил срочную службу в батальоне военной службы правопорядка города Киева.

Был старшим солдатом, старшим разведчиком-радиотелефонистом 2-го отделения 3-го взвода 1-й роты 54-го отдельного разведывательного батальона. Погиб 1 сентября 2018 в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерных работ по фортификационному оборудованию наблюдательного поста на Светлодарском направлении.

Похоронен 5 сентября на Аллее Героев кладбища №18. Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. ", - отмечается в сообщении.





