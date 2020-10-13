Полиция Киева прямо на Крещатике задержала двух грузинских бандитов, совершивших вооруженное ограбление, - Бутусов. ФОТО

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что полиция Киева вечером 13 октября задержала двух бандитов прямо на Крещатике после совершения ними вооруженного ограбления.

Об этом Бутусов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Хрещатик перекрыт. Прямо посредине улицы затор. Оказывается, полиция Киева и "Корд" взяли с поличным двух бандитов из Грузии, которые несколько часов назад совершили вооруженное ограбление одного из предпринимателей. Задержанные - Пипия Ромео, 1975 года рождения, и Данелия Гиа Анзорович, 1976 года рождения.

Бутусов продолжил: "Пипия и Данелия, по данным Цензор.НЕТ, уже не раз разбойничали в Украине, но каждый раз отпускались судами под подписку о невыезде и совершали новые преступления. Разумеется, отпускали их за взятки".

"Посмотрим, куда это дело попадёт сейчас, и что будет с ними на этот раз, чтобы снова не откупились и не отпустили. Вот так не наказанное зло парализовало на время движение в центре столицы", - резюмировал Бутусов.