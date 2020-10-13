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Задержание спецподразделением КОРД машины с бандитами в центре Киева. ВИДЕО КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

В сеть попали кадры камер наблюдения, на которых виден момент задержания автомобиля с бандитами, совершившими вооруженное ограбление. В свою очередь полиция заявила, что при задержании использовалось табельное оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Фейсбук-сообщество Киев оперативный.

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В столичной полиции так прокомментировали ситуацию: "Сегодня вечером спецоперацию по задержанию фигурантов провели сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и оперативники полиции Киева с привлечением бойцов КОРДа.

Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие. Вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины".

Задержание спецподразделением КОРД машины с бандитами в центре Киева 01


Задержание спецподразделением КОРД машины с бандитами в центре Киева 02

Автор: 

задержание (6675) Киев (25513) ограбление (1369)


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Топ комментарии
+17
Все это хорошо, а дальше то что, опять наш суд их выпустит?
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13.10.2020 20:24
+8
Почему хачей постоянно называют громадянами іншой держави? Кебабы какой то статус особый в Украине имеют?
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13.10.2020 20:32
+7
Молдодцы -- отработали конечно хреновенько . но хоть не упустили и то хорошо
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13.10.2020 20:40
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А помогли корду водятлы, которые выезжают на перекрёсток, не будучи уверенными, что успеют до смены сигнала светофора. Если б не водятлы, корд бы еще долго бегал за этой бляхой по Киеву)
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13.10.2020 22:45 Ответить
топорная работа- так это называется в профессии...(((
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14.10.2020 01:10 Ответить
Хачики на бляхе.
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14.10.2020 07:40 Ответить
Бляхачики))))
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14.10.2020 18:05 Ответить
Задержали благодаря затору, а так бы ушли в иншу державу.
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14.10.2020 17:22 Ответить
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