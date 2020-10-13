Задержание спецподразделением КОРД машины с бандитами в центре Киева. ВИДЕО КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

В сеть попали кадры камер наблюдения, на которых виден момент задержания автомобиля с бандитами, совершившими вооруженное ограбление. В свою очередь полиция заявила, что при задержании использовалось табельное оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Фейсбук-сообщество Киев оперативный.

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В столичной полиции так прокомментировали ситуацию: "Сегодня вечером спецоперацию по задержанию фигурантов провели сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и оперативники полиции Киева с привлечением бойцов КОРДа.

Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие. Вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины".



