Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах. ФОТОрепортаж

13 октября в городе Черновцы состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски на фасаде общеобразовательной школы № 2 Александру Васильевичу Маланчуку, 1998 года рождения, лейтенанту, командиру 3-го взвода 1-й роты 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который 31 марта этого года в районе села Гнутово Волновахского района Донецкой области в 23.10 получил огнестрельное ранение в голову, от которого умер 1 апреля после полуночи в госпитале.

Об этом сообщает местное издание ИА АСС, передает Цензор.НЕТ.

"Маланчук Александр Васильевич 26.09.1998 года рождения. Проходил службу в 8-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10-й горно-штурмовой роты воинской части А3029. Лейтенант, командир 3-го горно-штурмового взвода. Родился в семье кадрового офицера, полковника, который до 2019 года был первым заместителем комиссара Черновицкого областного военкомата. Активно занимался спортом, в частности, при футбольной школе "Буковина". В 2019 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по специализации "Управление действиями механизированных подразделений". 18 июля 2019 г. - военнослужащий по контракту, участник ООС на Востоке Украины. Получил ранение в голову около 23:30 31 марта 2020 г. Умер во время реанимации в госпитале после полуночи 1 апреля. Награды: на месте смерти офицера установлена ​​памятная доска. 24 июля 2020 года, согласно Указу Президента Украины "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно). Решением Исполнительного комитета Черновицкого городского совета награжден медалью "На славу Черновцов" (посмертно)", - отмечается в материале издания.

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