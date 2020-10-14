РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5273 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 291 7

Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах. ФОТОрепортаж

13 октября в городе Черновцы состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски на фасаде общеобразовательной школы № 2 Александру Васильевичу Маланчуку, 1998 года рождения, лейтенанту, командиру 3-го взвода 1-й роты 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который 31 марта этого года в районе села Гнутово Волновахского района Донецкой области в 23.10 получил огнестрельное ранение в голову, от которого умер 1 апреля после полуночи в госпитале.

Об этом сообщает местное издание ИА АСС, передает Цензор.НЕТ.

"Маланчук Александр Васильевич 26.09.1998 года рождения. Проходил службу в 8-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10-й горно-штурмовой роты воинской части А3029. Лейтенант, командир 3-го горно-штурмового взвода. Родился в семье кадрового офицера, полковника, который до 2019 года был первым заместителем комиссара Черновицкого областного военкомата. Активно занимался спортом, в частности, при футбольной школе "Буковина". В 2019 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по специализации "Управление действиями механизированных подразделений". 18 июля 2019 г. - военнослужащий по контракту, участник ООС на Востоке Украины. Получил ранение в голову около 23:30 31 марта 2020 г. Умер во время реанимации в госпитале после полуночи 1 апреля. Награды: на месте смерти офицера установлена ​​памятная доска. 24 июля 2020 года, согласно Указу Президента Украины "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно). Решением Исполнительного комитета Черновицкого городского совета награжден медалью "На славу Черновцов" (посмертно)", - отмечается в материале издания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшей на Донбассе Яне Червоной открыли в Харькове

Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах 01
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах 02
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах 03
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах 04
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах 05
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах 06
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах 07

Автор: 

память (1494) Черновцы (676) мемориальная доска (217) военнослужащие (6133) Ян Осока (1501) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах - Цензор.НЕТ 751
показать весь комментарий
14.10.2020 13:22 Ответить
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах - Цензор.НЕТ 6478
показать весь комментарий
14.10.2020 13:28 Ответить
Мемориальную доску воину 10-й ОГШБр Александру Маланчуку, погибшему на Донбассе в 2020 году, открыли в Черновцах - Цензор.НЕТ 5555

...
показать весь комментарий
14.10.2020 13:33 Ответить
-
____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________

МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !
Але виходить те що в Україні майже зовсім не зосталось: мудрих чесних, мужніх Українців ?
Бо 73% українців, злочинно допомагають проклятим ЗЕбілам - капітулянтам і кремлю знищувати Україну, легковажно вибравши їх до анти-української влади!
показать весь комментарий
14.10.2020 14:33 Ответить
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олександру Маланчуку, загиблому на Донбасі в 2020 році, відкрили в Чернівцях - Цензор.НЕТ 1700
показать весь комментарий
14.10.2020 14:25 Ответить
дуже сподіваюсь, що за наші жертви орда коли не будь заплатить..удесятеро..Царство Небесне..зовсім дитина..
показать весь комментарий
14.10.2020 14:38 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
15.10.2020 13:52 Ответить
 
 