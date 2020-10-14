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В Киеве проходит "Марш УПА": участники собираются объявить требования Зеленскому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украине 14 октября отмечают День защитника. По случаю праздника в Киеве проходит "Марш УПА".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мероприятие приурочили не только ко Дню защитника, а и к 78-й годовщине создания УПА, и Дню козачества.

Организовывали акцию Нацкорпус, "Свобода" и "Правый сектор". Присоединились и ряд ветеранских и патриотических организаций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: День защитника Украины: воины ВСУ поблагодарили за поддержку - "Мы победим в войне с российским оккупантом и никак иначе". ВИДЕО

Участники марша собирались возле памятника Тарасу Шевченко и должны пройти по бульвару Шевченко, Крещатику и Майдану Незалежности. Именно здесь минутой молчания почтят память Героев Небесной Сотни, павших на Донбассе воинов, а также всех украинцев, которые отдали жизнь за Украину. Далее участники акции планируют дойти до Офиса Президента, где планируют озвучить свои требования к власти:

1. Принять закон "О защите украинской государственности от коллаборационизма";
2. Обеспечить действенную реакцию CБУ и Нaциональной пoлиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме; 
3. Инициировать лишения лицензии на вещание пророссийских каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live; 
4. Прекратить ограничения украинских военнослужащими в ведении огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.

В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 01
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 02
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 03
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 04
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 05
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 06
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 07
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 08
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 09
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 10
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 11
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 12
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 13
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 14
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 15
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 16
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 17
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 18
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 19
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 20
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 21
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 22
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 23
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 24
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 25
В Киеве проходит Марш УПА: участники собираются объявить требования Зеленскому 26

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25516) марш (632) Свобода (2752) УПА (629) Правый сектор (855) День защитников и защитниц Украины (171) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+62
В Киеве проходит "Марш УПА": участники собираются объявить требования Зеленскому - Цензор.НЕТ 256
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14.10.2020 15:16
+51
жаба злиняла "на передову" там видно не так страшно як у Києві)
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14.10.2020 15:15
+41
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 5561
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14.10.2020 15:25
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Правила форума Совет форумчан
жаба злиняла "на передову" там видно не так страшно як у Києві)
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14.10.2020 15:15 Ответить
зелену шмарклю и Ко - на кол!
и это не вопрос, а требование...
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14.10.2020 15:22 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 7645
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14.10.2020 20:00 Ответить
ОЧЕНЬ СКОРО, зеленого оманского осла поставят в стойло !!!
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14.10.2020 16:45 Ответить
так эта акция от карманных "поцреотов" для выпуска пара. Ну выдвинули требования... и шо? Что светит за их невыполнения? Где мотивация сопле?
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14.10.2020 17:08 Ответить
В Киеве проходит "Марш УПА": участники собираются объявить требования Зеленскому - Цензор.НЕТ 256
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14.10.2020 15:16 Ответить
так оно ж уехало!
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14.10.2020 15:18 Ответить
втікло, натягнувши памперса.
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14.10.2020 15:18 Ответить
Зеля навіть не привітав українців ані зі святом Покрови, ані з Днем УПА.
Так, чирконув кілька рядків про повагу до військових. І крапка.
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14.10.2020 15:18 Ответить
А шо сказали би братушкі? А якшо обідяться?
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14.10.2020 15:21 Ответить
так бо не он основывал это.
ну и .... я как бы не антиараб, но с фигале Зеле поздравлять тех, кого его народ считает скотом то?("гоями")
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14.10.2020 16:04 Ответить
Он не имеет право обижаться, не на той должности, ему нужно делать выводы. День независимости, день Конституции, день... он тоже не основывал, и что?
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14.10.2020 16:11 Ответить
Тепер подивимося, як військові за нього проголосують.
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14.10.2020 17:18 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 3723
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14.10.2020 20:02 Ответить
так может именно поэтому зельц и чухнул подальше от Киева?????
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14.10.2020 15:21 Ответить
Ближче до своїх...
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14.10.2020 15:24 Ответить
наверное в ДНЕПРЕ В ЗОЛОТОЙ МИНОРЕ ЗАХОВАЛСЯ
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14.10.2020 17:43 Ответить
Требования кому? Зеленскому? Так оно из Киева сдрыстнуло. Типа на передовую.
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14.10.2020 15:22 Ответить
Як би він був у Києві, то й вимог не було б. Псевдонаціоналісти грають з віслюком на одну руку.
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14.10.2020 16:50 Ответить
Пусть зададут ему 5 вопросов от народа. Самых главных.
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14.10.2020 15:22 Ответить
Потрібно задати одне запитання потерпілому :,,
сам підеш ? "
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14.10.2020 15:36 Ответить
Нє, "сам уб"єшся, чи помогти?"
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14.10.2020 17:19 Ответить
о Свобода и нацкорпус и правый сектор решили попиарится а где вы были когда обьявляли апеляцию Антоненка возле суда 6 октября? ваше присутствие стало бы массовым там,где были нацкорпус и свобода когда Мертвечук летал в москву даже реакции или пикет офиса Мертвечука на В.Васильковской не было даже заявления официально от эти "патриотов" вот на это сейчас они способны ну и конечно в том же парке Шевченко раз в год попиарится и погонять геев на гейпараде
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14.10.2020 15:24 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 5561
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14.10.2020 15:25 Ответить
А где же метуны-зебилы? Которые уверяли, что "мы, если что, йиво смитЬом"
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14.10.2020 15:28 Ответить
На Порошенко гавкают на форумах с проперженных диванов
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14.10.2020 16:11 Ответить
гнаТь зеленого чмыря!
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14.10.2020 15:28 Ответить
1. Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли?
2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
3. Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать?
4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?
5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?================================
Вот на эти вопросы пусть и ответит Недоробок. У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 9240
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14.10.2020 15:29 Ответить
"введение внешнего управления?"
и кто же по твоему управляет Украиной?
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14.10.2020 15:35 Ответить
Иди к нему и он тебе всё подробно расскажет кому нас оптом всех уже продал.
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14.10.2020 15:42 Ответить
Небось "соросята" и "пиндосы" тебе спать не дают?
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14.10.2020 15:51 Ответить
Балабол!
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14.10.2020 15:38 Ответить
Что, уже сдулся? Правда глазки колет?
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14.10.2020 15:43 Ответить
Допиши "пролетарии всех стран объединяйтесь!!!" и будет логически закончено.
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14.10.2020 15:50 Ответить
... только правильнее будет: голодранцы з усих краин еднайтеся до купы.
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14.10.2020 17:04 Ответить
Мрію , що би в кожному місті України була алея пам'яті героїв УПА , нескорених . Но це не можливо , тому що українці така нація , що може шанувати тільки пам'ять окупантів .
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14.10.2020 15:30 Ответить
неее, во Львове есть 1 памятник уроженцу города.... Мазоху.
вот именно - если почитать оккупанта, то обязательно самого кровавого, а если воевать - то обязательно "на две стороны"(против того даже, кто бьет твоего столетнего врага)
круто. как же у.г.ораздило родиться то....
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14.10.2020 16:02 Ответить
Слава Україні!
Слава нації!
Смерть ворогам!
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14.10.2020 15:30 Ответить
Марш УПА - on-line!
https://www.facebook.com/watchparty/394700571559805/?entry_source=NOTIFICATIONS&ext=1603282915&hash=ASurnNUOiD42h5ms_BvcSpKZwqyLYxbKdE4_x_O7KjJdyzVA&notif_id=1602675237908803&notif_t=watch_party_started_implicit&ref=notif
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14.10.2020 15:32 Ответить
Запретить стрелять в врага на СВОЕЙ территории! А Конституция,устав,присяга?Пля...
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14.10.2020 15:36 Ответить
Уважаемые, не забудьте надеть маски, карантин в Киеве никто не отменял! Не подвергайте опасности здоровье окружающих людей! Марши приходят и уходят, а жизнь - остается!
Слава Україні! Героям Слава! Україна понад усе!
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14.10.2020 15:36 Ответить
2. Обеспечить действенную реакцию CБУ и Нaциональной пoлиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме; Источник: https://censor.net/ru/p3224774

то у голубана нагороду заберуть..?
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 1081
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14.10.2020 15:36 Ответить
Потешные "националисты" Авакова тут как тут.
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14.10.2020 15:48 Ответить
Ты готов лично показать каким нужно быть правильным националистом, или ты можешь только кукарекать с дивана на тех кто хоть что-то делает для страны?
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14.10.2020 16:07 Ответить
Не в этой стране.

Но, если главная задача националистов бегать с флагами и факелами, то в этой стране многие смогут.
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14.10.2020 16:59 Ответить
Скажем так, если бы "Азов" был тем, чем хочет казаться, могилки Зеленского и компании уже давно травкой поросли бы.
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14.10.2020 17:05 Ответить
Є над чим замислитись. Знайома ситуація.
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14.10.2020 17:20 Ответить
ну так в конст-ции закреплено там типо нерушимость и прочее - за это они и выступают. в чем проблема, я не понимаю? если нету поддержки, то мона выступать за то шо есть поддержка и вообще - вы меня запутал (разрывает партбилет, ищет партячейку Мердвечука)
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14.10.2020 15:59 Ответить
Вообще-то они озвучивают требования которые поддерживает как минимум половина украинцев. Кроме того как показывает практика и история именно активное меньшинство всегда нагибало пассивное большинство.
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14.10.2020 16:09 Ответить
"Вангую" - на баннере "14/10" превратится в "14/88" в высерах Соловьева и Писелева.

И кстати, гимн у нас.....
Странно шо в нем нет Яхве, наверное Вербицкий был нерабом и дикарем, ибо не верил в летающих чуваков в перьях
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14.10.2020 15:56 Ответить
А хіба там 14/10 було?
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14.10.2020 16:31 Ответить
ні, я сліпий опше, та зверху ж було фото
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14.10.2020 18:19 Ответить
Та я жартую))
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14.10.2020 19:56 Ответить
А ЗЕЛЕНА ШМАРКЛЯ ЖИВА... // "Помер ветеран Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані. Ветеран російсько-української війни Микола Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані Незалежності в Києві у ніч із 10 на 11 жовтня, помер. Про це повідомили дочка загиблого Юлія Микитенко у Facebook, а також рух "Відсіч". "Із сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце нашого захисника Миколи Микитенка", - повідомили у "Відсічі". "Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром", - написала Юлія Микитенко. Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Дочка Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "Незгода з діями влади, а саме - розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити"" - https://censor.net/ua/news/3224753/pomer_veteran_mykytenko_yakyyi_vchynyv_samospalennya_na_mayidani
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14.10.2020 16:04 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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14.10.2020 16:17 Ответить
Мрази, все кто это делает и позволяет во время карантина. Кому ***** на других людей.
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14.10.2020 16:08 Ответить
... так что сидеть сложа руки и ни чего не делать?,демонстранты выдвигают правильные требования которые президент должен выполнять и это его работа.
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14.10.2020 17:08 Ответить
Марш нужный и требования правильные, но почему в защитных масках единицы??? Кому станет легче от того, что патриоты заболеют короновирусом?
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14.10.2020 16:11 Ответить
Вот интересно чем марш нужный??? Кроме как маршировать,выдавить чирий на собственном теле можем?
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14.10.2020 16:24 Ответить
Марш нужен для того, чтобы у зельцмана-дерьмака не было иллюзий насчет того, что можно сдать страну кацапам и никто им не помешает.
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14.10.2020 16:27 Ответить
Головне щоб під час ходи знову гетьмани не примазались
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14.10.2020 16:17 Ответить
Гетьманов страшишься, как и *****?
Это хорошо.
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14.10.2020 16:54 Ответить
Надо Кремлю и Польше ультиматумы выдвигать! А то размениваются на какого-то Зеленского..
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14.10.2020 16:18 Ответить
Особенно колоритная фото 8 сверху.... Штандарты,штандарты.... Нашли чему кланяться....
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14.10.2020 16:20 Ответить
Что горит, ватаноид?
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14.10.2020 16:29 Ответить
Де "ЄС"?
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14.10.2020 16:51 Ответить
Сколько клоунов...
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14.10.2020 16:52 Ответить
Ты прав, нынешняя власть, она такая....
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14.10.2020 16:55 Ответить
о, оказывается что "Свобода" и нацжоны еще существуют...
А то что то после того как они помогли выбрать Зеленского, их фактически не видно и не слышно в Украине.

Официально Не замечают ни авакова, ни медведчука, ни историй с Ермаком ни с "вагнеровцами". Я не видел никаких ни акций ни заявлений я уж не говорю о действиях. Похоже нынешние националисты всем довольны.
А Вот когда на митинг сходить, прапорами помахать -- тут они молодцы...
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14.10.2020 17:01 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 7638
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14.10.2020 17:10 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 9605
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14.10.2020 17:12 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 9163
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14.10.2020 17:12 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 7850
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14.10.2020 17:13 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 2516
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14.10.2020 17:15 Ответить
Слава Українській Нації !!!
смерть рашистській бедорації !!!
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14.10.2020 17:15 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 9754
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14.10.2020 17:15 Ответить
То из ленина икону делали, теперь из Бандеры. Не сотвори себе кумира....(ветхий завет)
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14.10.2020 21:31 Ответить
нацжоны и др. шо 2 года на митинг копили...со времен сракошвилевых шабашей не было их
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14.10.2020 17:15 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 1623
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14.10.2020 17:20 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 5513

https://www.youtube.com/watch?v=C3nYs5FujIQ Тінь Сонця - Моя Україна

Слава Україні ! Героям слава !
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14.10.2020 17:23 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 5286
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14.10.2020 17:25 Ответить
Вышлите Ермака какдырову по почте , если не проймет, то желательно и главзебила. не

А там на очереди пониженная социалка портнова, шариева и прочие рашистодрочеры.
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14.10.2020 17:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ Марш Українського війська "Зродились ми великої години"

https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA&t=69s Молитва Українського Націоналіста

==============================================================
Слава Україні ! Героям слава !
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14.10.2020 17:30 Ответить
Марш подальше от Зеленского.
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14.10.2020 18:15 Ответить
Патриоты, а вы уже добились отмены закона о разбазаривании украинмкой земли? Или это второстепенно?
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14.10.2020 18:37 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 7777
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14.10.2020 19:23 Ответить
Прежде всего нужно быть честными перед самим собой,,, поверьте там в администрации президента насрать и глубоко плевать на все эти марши и протесты,, не нужно обольщаться и на то то там рассчитывать
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14.10.2020 19:49 Ответить
У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському - Цензор.НЕТ 6335
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14.10.2020 23:49 Ответить
 
 