В Киеве проходит "Марш УПА": участники собираются объявить требования Зеленскому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Украине 14 октября отмечают День защитника. По случаю праздника в Киеве проходит "Марш УПА".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мероприятие приурочили не только ко Дню защитника, а и к 78-й годовщине создания УПА, и Дню козачества.
Организовывали акцию Нацкорпус, "Свобода" и "Правый сектор". Присоединились и ряд ветеранских и патриотических организаций.
Участники марша собирались возле памятника Тарасу Шевченко и должны пройти по бульвару Шевченко, Крещатику и Майдану Незалежности. Именно здесь минутой молчания почтят память Героев Небесной Сотни, павших на Донбассе воинов, а также всех украинцев, которые отдали жизнь за Украину. Далее участники акции планируют дойти до Офиса Президента, где планируют озвучить свои требования к власти:
1. Принять закон "О защите украинской государственности от коллаборационизма";
2. Обеспечить действенную реакцию CБУ и Нaциональной пoлиции на пророссийскую деятельность граждан Украины, которые начиная с 2014 года были замечены в коллаборационизме;
3. Инициировать лишения лицензии на вещание пророссийских каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live;
4. Прекратить ограничения украинских военнослужащими в ведении огня в ответ на обстрелы российских войск и наемников на Донбассе.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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и это не вопрос, а требование...
Так, чирконув кілька рядків про повагу до військових. І крапка.
ну и .... я как бы не антиараб, но с фигале Зеле поздравлять тех, кого его народ считает скотом то?("гоями")
сам підеш ? "
2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?
3. Верите ли вы, что придет весна, когда будут сажать?
4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?
5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?================================
Вот на эти вопросы пусть и ответит Недоробок.
и кто же по твоему управляет Украиной?
вот именно - если почитать оккупанта, то обязательно самого кровавого, а если воевать - то обязательно "на две стороны"(против того даже, кто бьет твоего столетнего врага)
круто. как же у.г.ораздило родиться то....
Слава нації!
Смерть ворогам!
https://www.facebook.com/watchparty/394700571559805/?entry_source=NOTIFICATIONS&ext=1603282915&hash=ASurnNUOiD42h5ms_BvcSpKZwqyLYxbKdE4_x_O7KjJdyzVA¬if_id=1602675237908803¬if_t=watch_party_started_implicit&ref=notif
Слава Україні! Героям Слава! Україна понад усе!
то у голубана нагороду заберуть..?
Но, если главная задача националистов бегать с флагами и факелами, то в этой стране многие смогут.
И кстати, гимн у нас.....
Странно шо в нем нет Яхве, наверное Вербицкий был нерабом и дикарем, ибо не верил в летающих чуваков в перьях
Это хорошо.
А то что то после того как они помогли выбрать Зеленского, их фактически не видно и не слышно в Украине.
Официально Не замечают ни авакова, ни медведчука, ни историй с Ермаком ни с "вагнеровцами". Я не видел никаких ни акций ни заявлений я уж не говорю о действиях. Похоже нынешние националисты всем довольны.
А Вот когда на митинг сходить, прапорами помахать -- тут они молодцы...
смерть рашистській бедорації !!!
https://www.youtube.com/watch?v=C3nYs5FujIQ Тінь Сонця - Моя Україна
Слава Україні ! Героям слава !
А там на очереди пониженная социалка портнова, шариева и прочие рашистодрочеры.
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA&t=69s Молитва Українського Націоналіста
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Слава Україні ! Героям слава !