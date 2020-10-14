Завтра в Хмельницком простятся с воином 128-й ОГШБр Александром Фарыной, умершим в госпитале после полученного в зоне ООС 20 апреля ранения. ФОТО
Завтра, 15 октября, в городе Хмельницкий в 10.00 в Доме ритуальных событий по адресу: ул. Толстого, 5/1 начнется церемония прощания с 26-летним Александром Александровичем Фарыной, солдатом, военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который 20 апреля этого года получил тяжелые ранения в зоне ООС. Перенес более 20 операций, но 11 октября умер в военном госпитале города Киев.
Церемония прощания продлится до 12.00, после чего Александра Фарыну похоронят в Хмельницком на Аллее Славы, которая находится на кладбище в микрорайоне Раково, сообщает Цензор.НЕТ.
Александр Фарына служил в 8-м полку войск специальных операций, впоследствии перешел на контрактную службу в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду.
У него остались родители.
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