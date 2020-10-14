В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Марш националистических и патриотических организаций в честь Дня защитника Украины в центре столицы завершился.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники марша собирались возле памятника Тарасу Шевченко, прошли по бульвару Шевченко, Крещатику и Майдану Незалежности.

Далее участники пришли до Офиса Президента, где озвучить свои требования к власти. Среди требований - принятие закона о коллаборационистах, обеспечение действенной работы СБУ и Нацполиции по привлечению к ответственности граждан Украины, причастных к содействию политике РФ в Украине и инициирование решения о лишении лицензии на вещание каналов "112.Украина", "NewsOne", "ZIK" и "Интер".

Кроме этого, участники акции потребовали прекратить ограничения украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы российских наемников на Донбассе.

Организаторы марша передали свои требования в Офис президента, после чего зажгли пиротехнику и исполнили государственный гимн Украины.



















































































Видео и Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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