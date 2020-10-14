Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитника Украины вручил государственные награды и ценные подарки военным, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"У вас самая сложная, самая патриотических работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, - возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", - сказал Зеленский, обращаясь к военным.

Президент поздравил воинов с Днем защитника Украины.

"Вы - наши защитники. Берегите себя, берегите нас и всю нашу Украину", - призвал он.

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Также Зеленский заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.



















