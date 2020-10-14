Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа". ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитника Украины вручил государственные награды и ценные подарки военным, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"У вас самая сложная, самая патриотических работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, - возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", - сказал Зеленский, обращаясь к военным.
Президент поздравил воинов с Днем защитника Украины.
"Вы - наши защитники. Берегите себя, берегите нас и всю нашу Украину", - призвал он.
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Также Зеленский заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.
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Робота не така
І він понімає,
шо вас він нагубає
а у ермака
шо за робота така
бо хаває за трьох
...
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"Кошелек Баканова" указом президентом получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника президент Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое - первый замначальника департамента оперативного документирования Алексей Омельченко (это слежка и наружное наблюдение), и.... барабанная дробь... начальник Главного управления внутренней безопасности Андрей Олегович Наумов.
Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность,. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом, Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения.
О степени квалификации этого новоявленного генерала судите сами. Наумов сделал карьеру в Генеральной прокуратуре, но он не занимался расследованиями и розыском - он дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения, работал завхозом. В 2017-м его из ГПУ убрали, и Наумов пошел работать также на хозяйственную работу - директором госпредприятия Чернобыльской зоны. И вот оттуда Наумова назначили сразу главным человеком в СБУ, сразу начальником Главного управления!
Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все. Например, операция по "наезду" на предприятия у https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=-]K-R
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в интересах партнеров Баканова.
Назначение генералом Наумова, который не имеет опыта оперативной работы, не имеет управленческого опыта в спецслужбах, - это демонстрация реальных приоритетов СБУ. Интеллект другого "решалы" - Павла Демчины, ранее вызывал смех, но это просто рекорд глупости.
Не задержание российских террористов, не контрразведка, а решение личных вопросов - приставить слежку, кого-то "отжать" с кем-то "замутить". И это показывает, что надо сейчас для карьеры в СБУ - не заслуги, не достижения, а как обычно, выполнение самых примитивных коррупционных заказов начальства.
У мене, взагалі, складається враженя, що Нелох навіть не розуміє тлумачення слів, які вимовляє
Хоча ......
(ой ржунемагу)))))
https://images.cnscdn.com/images/5/0/3/6/503683a2b1e784664dac1ceed44cdd28/original.jpgПроблема в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета заключается в том, что, как представляется, нет прямых доказательств, что Андрей Антоненко связан с убийством.
Публикуем https://sense.ua/ru/britanskij-ekspert-oprilyudniv-vidkritij-list-avakovu-antonenka-slid-vidpustiti/ перевод открытого письма, опубликованного в https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/glen-grant-evidence-in-sheremet-case-insufficient-to-justify-suspects-detention.html Kyivpost известным британским военным экспертом Гленом Грантом министру внутренних дел Авакову, пишет https://censor.net/.
Автор - подполковник британской армии, выпускник Сандхерста, консультант многих высших должностных лиц в области обороны и государственной безопасности.ЗЕнелошистый, отпустил бы всех по делу Шеремета ...
Бывал в иных я ролях
Косил бабло,когда вы погибали...
Теперь надо, чтоб вы не стреляли
Хлопців, зі святом! Бережи вас Богородиця, рідненькі.
Приехало ЗЕ и изгадило людям праздник.
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Тата
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Юрий Бутусов 2 ч "Кошелек Баканова" указом през-а получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника през. Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое-первый замнач. департамента оператив.документирования Алексей Омельченко (исполняет
Замешкался маленько лохторат.
Они нам Зелю сучего подкинули
Из тех шутов, нелоховских кривбас.