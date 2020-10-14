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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитника Украины вручил государственные награды и ценные подарки военным, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"У вас самая сложная, самая патриотических работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, - возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", - сказал Зеленский, обращаясь к военным.

Президент поздравил воинов с Днем защитника Украины.

"Вы - наши защитники. Берегите себя, берегите нас и всю нашу Украину", - призвал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский пообщался с военными на Донбассе: "Если чего-то не хватает, если что не так - говорите"

Также Зеленский заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.

Зеленский - военнослужащим: У вас самая сложная, самая патриотическая работа 01
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Зеленский - военнослужащим: У вас самая сложная, самая патриотическая работа 05
Зеленский - военнослужащим: У вас самая сложная, самая патриотическая работа 06
Зеленский - военнослужащим: У вас самая сложная, самая патриотическая работа 07
Зеленский - военнослужащим: У вас самая сложная, самая патриотическая работа 08
Зеленский - военнослужащим: У вас самая сложная, самая патриотическая работа 09
Зеленский - военнослужащим: У вас самая сложная, самая патриотическая работа 10
Зеленский - военнослужащим: У вас самая сложная, самая патриотическая работа 11

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) награда (1798) Донбасс (26956) военнослужащие (6133) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+32
Вибачаюся, нагадало.
Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа" - Цензор.НЕТ 7193
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14.10.2020 19:33
+26
постановочное фото...хавают только ермак и преЗЕдент...перед остальными тарелок нет, только пустые пластиковые стаканчики и для декора нарезка и мин вода... ЖЛОБЫ ***!
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 388

...
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14.10.2020 19:46
+22
О, для фотосесій Вовіку почали підбирати нижчих за нього людей.
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14.10.2020 19:32
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а у Єрмака

Робота не така

І він понімає,

шо вас він нагубає
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14.10.2020 19:30 Ответить
***
а у ермака
шо за робота така

бо хаває за трьох
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14.10.2020 19:44 Ответить
може Зєрмак подавиться нарешті?
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14.10.2020 21:33 Ответить
ХИТРО-жопый ФИГЛЯР---из-за марша УПА--удрал из Киева !!!!
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14.10.2020 20:09 Ответить
вова, ти помилка природи!
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14.10.2020 19:31 Ответить
Чи жертва п"яної акушерки !!))
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14.10.2020 19:41 Ответить
О, для фотосесій Вовіку почали підбирати нижчих за нього людей.
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14.10.2020 19:32 Ответить
Вибачаюся, нагадало.
Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа" - Цензор.НЕТ 7193
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14.10.2020 19:33 Ответить
або ці жінки зростом 1.40 м
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14.10.2020 19:38 Ответить
Та ні. Розгадка проста. Там купа битої цегли серед двору лежала. От на неї Вовіка і поставив режисер.
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14.10.2020 19:40 Ответить
Подивиласьна зеліні фото поруч з Дудою 1,82 см...там різниця приблизно в 20 см.
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14.10.2020 19:49 Ответить
Як Тарапунька з Штепселем !!)))
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14.10.2020 19:52 Ответить
Наче на папуасок не схожі !!))
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14.10.2020 19:40 Ответить
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14.10.2020 19:42 Ответить
то же самое хотел написать, под рост Вовасцы людей для фотографий подбирают.
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14.10.2020 19:35 Ответить
це жалюгідно.
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14.10.2020 19:36 Ответить
Як і *****. До речі, пиняходи із внутрішнім підбором Вовік теж уже начепив. І ледь не впав через них перед камерою!
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14.10.2020 19:37 Ответить
Грамотей, военные служат, а не работают.
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14.10.2020 19:34 Ответить
Сраный уклонист,вот блин кто мне популярно расскажет,как не служившее дерьмо может хрипеть о воюющей армии.Понавибирали суки.
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14.10.2020 19:34 Ответить
Ага а Ленка не скинула координаты военных ВКонтакте?
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14.10.2020 22:00 Ответить
Не проверяй меня..,я видел,что эта курва писала.Ну и не забуду этого,я помню всё,я помню то дерьмо,о котором забыли все,меня учили помнить.
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14.10.2020 22:14 Ответить
і дЄрмак там....
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14.10.2020 19:34 Ответить
фсбшный крот пытается зеленую дюймвовочку из поля зрения не выпускать.
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14.10.2020 19:39 Ответить
Да, Вова, это тебе не х..м по роялю стучать и ряшку колотить, получая бабло во время войны из российского бюджета и ныкая его кипрском офшору.
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14.10.2020 19:36 Ответить
Покажите Вове как воюют азербайджанцы в Карабахе . И расскажите ему как они наносят удары на упреждение по армянским пво и отрк . И не создают минских , норманских и прочих безальтернативных форматов и не пытаются увидеть мир в глазах кого то из армянских руководителей или их союзников -кацапов. И не ползают на брюхе перед партнерами с мольбами о помощи и санкциях . Они если надо САМИ вводят эти санкции против агрессоров . А ведь эта страна намного меньше нашей , просто ей управляют патриоты а не барыги .Хотя и с азиатским душком авторитаризма
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14.10.2020 19:37 Ответить
Щоб адекватно відповідати на виклики , треба мати круті яйця , а не омлет!!!))
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14.10.2020 19:47 Ответить
Опять личное оружие у всех позабирали или только магазины с патронами?...
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14.10.2020 19:38 Ответить
Ох...л,"Наша общая победа над врагом", победоносец грьобаний !!!)))
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14.10.2020 19:38 Ответить
Командос зеленый руку правую напряг прям Шварценегер и какой он большой вообще , хороший фотограф шарит фотать снизу создавая илюзию великана скоро я так понимаю видосик выйдет янелох-2 Зеленский - военнослужащим: "У вас самая сложная, самая патриотическая работа" - Цензор.НЕТ 717
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14.10.2020 19:41 Ответить
На последнем фото едят только двое - остальным не хватило?
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14.10.2020 19:42 Ответить
3-жды неуклонист- и + постановочная бутафория...( о фото с микро ростом и ракурсами - все как у карлика кремлевского уже)
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14.10.2020 19:43 Ответить
Можливо і "фотограф" кремлівський, тобто Лубянський !!)))
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14.10.2020 19:45 Ответить
Любой совок, став президентом Украины, превращается в патриота-националиста.
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14.10.2020 19:44 Ответить
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 7368
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14.10.2020 19:45 Ответить
постановочное фото...хавают только ермак и преЗЕдент...перед остальными тарелок нет, только пустые пластиковые стаканчики и для декора нарезка и мин вода... ЖЛОБЫ ***!
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 388

...
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14.10.2020 19:46 Ответить
Точно ви підмітили.
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14.10.2020 19:50 Ответить
Рилом не вийшли , щоб з Бубочкою за одним столом харчуватись !!)))
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14.10.2020 19:50 Ответить
Ну і жопорукі! Навіть відосика зняти не вміють!
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14.10.2020 19:57 Ответить
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 1552
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14.10.2020 20:38 Ответить
робота не відповідати на обстріли по команді головкому.
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14.10.2020 19:51 Ответить
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 6786
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14.10.2020 19:53 Ответить
Не ходив він по музеях! Його там не було.
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14.10.2020 22:11 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4751515274888731?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=%2CO%2CP-R 25 хв ·

"Кошелек Баканова" указом президентом получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника президент Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое - первый замначальника департамента оперативного документирования Алексей Омельченко (это слежка и наружное наблюдение), и.... барабанная дробь... начальник Главного управления внутренней безопасности Андрей Олегович Наумов.

Андрей Наумов - это сейчас всемогущий "серый кардинал" СБУ. Наумов в СБУ - это полный аналог Ермака в Офисе президента. С самого основания внутренняя безопасность была просто управлением, подчиненным председателю, частью его аппарата. Это не была генеральская должность,. Но Баканов для друга изменил структуру СБУ, и превратил внутреннюю безопасность в Главное управление. Таким образом, Наумов стал руководителем по статусу самостоятельного структурного подразделения.

О степени квалификации этого новоявленного генерала судите сами. Наумов сделал карьеру в Генеральной прокуратуре, но он не занимался расследованиями и розыском - он дослужился до должности заместителя начальника управления материально-технического обеспечения, работал завхозом. В 2017-м его из ГПУ убрали, и Наумов пошел работать также на хозяйственную работу - директором госпредприятия Чернобыльской зоны. И вот оттуда Наумова назначили сразу главным человеком в СБУ, сразу начальником Главного управления!

Чем занимается Наумов - вам скажет любой бизнесмен, у которого сфера деятельности попадает в ведение СБУ. Он решает и собирает у Баканова абсолютно все. Например, операция по "наезду" на предприятия у https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/igor.tynnyi?__cft__[0]=AZWzfZP3GKhMYYUZIgZTVU6EtS9QeiQgCXaqIiiy6KDPze-X34t7l50ql296X_6EgB1BmdXbXpgAwsu5u9WgZOn6dUUa6644rE9YhNVOj5GKbGDe18k1Lw9lhKmVIKJfGIQ&__tn__=-]K-R Igor Tynnyi
в интересах партнеров Баканова.

Назначение генералом Наумова, который не имеет опыта оперативной работы, не имеет управленческого опыта в спецслужбах, - это демонстрация реальных приоритетов СБУ. Интеллект другого "решалы" - Павла Демчины, ранее вызывал смех, но это просто рекорд глупости.

Не задержание российских террористов, не контрразведка, а решение личных вопросов - приставить слежку, кого-то "отжать" с кем-то "замутить". И это показывает, что надо сейчас для карьеры в СБУ - не заслуги, не достижения, а как обычно, выполнение самых примитивных коррупционных заказов начальства.

Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 3373
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14.10.2020 19:54 Ответить
"Щоб перемогти , треба припинити стріляти!" Бубочка Зелений !!!)))
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14.10.2020 19:55 Ответить
"найпатріотичніша робота"
У мене, взагалі, складається враженя, що Нелох навіть не розуміє тлумачення слів, які вимовляє
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14.10.2020 19:55 Ответить
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 798
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14.10.2020 19:55 Ответить
Дозвольте запитати, а де це "дійство" проходило? В степу, під Очаковим?
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14.10.2020 19:59 Ответить
ну не під "Золотим" точно))))
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14.10.2020 20:03 Ответить
Люди, вас наё@ывают: Цимбалюк о всеукраинском опросе Зеленского ... на ютубе
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14.10.2020 20:05 Ответить
Боже! Як ця буба тупорила та заздрісна СМЕРДИТЬ! Оце саме про неї : "Мал клоп, да вонюч!"
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14.10.2020 20:05 Ответить
це тінь в низу на штанях надіюсь
Хоча ......

Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 2453
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14.10.2020 20:05 Ответить
харошая тень...и в нужном месте
(ой ржунемагу)))))
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14.10.2020 20:08 Ответить
невже таки памперси забули)))))
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14.10.2020 20:51 Ответить
броньовані
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14.10.2020 21:05 Ответить
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 5992
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14.10.2020 20:07 Ответить
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 1897
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14.10.2020 20:07 Ответить
Самое сложное в их работе это мириться с таким говнокомандующим
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14.10.2020 20:08 Ответить
Британский военный эксперт Грант - Авакову: Дело против Антоненко об убийстве Шеремета следует закрыть из-за отсутствия реальных доказательств
https://images.cnscdn.com/images/5/0/3/6/503683a2b1e784664dac1ceed44cdd28/original.jpgПроблема в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета заключается в том, что, как представляется, нет прямых доказательств, что Андрей Антоненко связан с убийством.

Публикуем https://sense.ua/ru/britanskij-ekspert-oprilyudniv-vidkritij-list-avakovu-antonenka-slid-vidpustiti/ перевод открытого письма, опубликованного в https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/glen-grant-evidence-in-sheremet-case-insufficient-to-justify-suspects-detention.html Kyivpost известным британским военным экспертом Гленом Грантом министру внутренних дел Авакову, пишет https://censor.net/.
Автор - подполковник британской армии, выпускник Сандхерста, консультант многих высших должностных лиц в области обороны и государственной безопасности.ЗЕнелошистый, отпустил бы всех по делу Шеремета ...
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14.10.2020 20:10 Ответить
Парєнь "с нарота" і барихха маратьор...Дивись не перелутай зебіл..Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 9711Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 7774
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14.10.2020 20:22 Ответить
Дерьмак три дня до этого не жрал?!
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14.10.2020 20:32 Ответить
Це мабуть з голодухи в нього пика опухша !!))
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14.10.2020 20:39 Ответить
А остальным приборы почему не поставили!?
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14.10.2020 20:33 Ответить
А їжу з Києва везли, щоб Бубочку не отрули, або не просра...ся. Тому солдатам і не насипали.
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14.10.2020 22:14 Ответить
пацифист в форме - это квартал 95
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14.10.2020 20:23 Ответить
Мій брат в Капярі служив ,май72-74 !!А з підприємства відправляли продукцію на Капяр !!!))
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14.10.2020 20:33 Ответить
Бывал я на гастролях
Бывал в иных я ролях
Косил бабло,когда вы погибали...
Теперь надо, чтоб вы не стреляли
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14.10.2020 20:30 Ответить
"У вас самая сложная, самая патриотических работа''-не то, что у вашего ***********!
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14.10.2020 20:31 Ответить
Просто зеленый Писец.....!!!!!
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14.10.2020 20:35 Ответить
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 4919
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14.10.2020 20:40 Ответить
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 2969
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14.10.2020 21:00 Ответить
просто нагадую.....

Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 8068
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14.10.2020 21:05 Ответить
Навіщо бубочка з собою голодного фсбшного завхоза приволік? Різносолами нагодувати?
Хлопців, зі святом! Бережи вас Богородиця, рідненькі.
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14.10.2020 21:14 Ответить
Сенсация! Зеленый обоссался! Фотографу премию!!

Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 6217
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14.10.2020 21:18 Ответить
И где Зеленский говорит о сегодняшнем Празднике или говорит "поздравляю"?
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14.10.2020 21:26 Ответить
Жалко военных.

Приехало ЗЕ и изгадило людям праздник.
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14.10.2020 21:40 Ответить
Фотки Вовы с Ермаком в павильоне под Киевом снимали... Для передовой солдаты слишком чистенькие и отглаженные. Чистые берцы, чистые броники, чистые каски и комки... ТАК НЕ БЫВАЕТ НА ПЕРЕДОВОЙ!
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14.10.2020 21:40 Ответить
Почалося....
Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота" - Цензор.НЕТ 8926
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14.10.2020 22:00 Ответить
и никто не плюнул ублюдку Зе в морду...
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14.10.2020 22:02 Ответить
там мабуть відібрали лояльних до зе військових
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14.10.2020 22:43 Ответить
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Тата

@TataHortitsa


Юрий Бутусов 2 ч "Кошелек Баканова" указом през-а получил звание бригадного генерала СБУ! На День защитника през. Украины присвоил несколько генеральских званий, в СБУ генералами стали двое-первый замнач. департамента оператив.документирования Алексей Омельченко (исполняет
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14.10.2020 22:13 Ответить
зате у тебе, не професія, лафа)
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14.10.2020 22:20 Ответить
А маска на лице от чего защищает?
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14.10.2020 23:20 Ответить
Статистики хлебальники разинули
Замешкался маленько лохторат.
Они нам Зелю сучего подкинули
Из тех шутов, нелоховских кривбас.
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15.10.2020 02:20 Ответить
неужто зеленский проснулся после того, как его вжарили на встрече в Ми-6, и стал патриотом Украины...
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15.10.2020 08:24 Ответить
 
 