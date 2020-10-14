Мемориальную доску погибшему защитнику Украины Давиду Гамсахурдия открыли в Ужгороде. ФОТОрепортаж

На фасаде ужгородской школы № 12 открыли мемориальную доску защитнику Украины Давиду Гамсахурдия. Он погиб в 2016 году, получив тяжелые ранения во время минометного обстрела в районе шахты Бутовка на Донбассе.

Об этом говорится на странице Ужгородского городского совета в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Мемориальную доску установили на фасаде общеобразовательной школы №12, выпускником которой был Давид. Инициировали установку мемориальной доски краевое общество "Просвита" и Украинская ассоциация инвалидов АТО.

На открытие мемориальной доски пришла мама Давида Татьяна Гамсахурдия, боевые побратимы ее сына, друзья и знакомые, Ужгородский городской голова Богдан Андреев, начальник управления образования Наталья Мухомедьянова, ученики СШ №12, священнослужители.

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"Отдаем дань памяти Герою, который родился в Грузии, переехал в Украину, не колеблясь, пошел защищать наше государство, отдал за нее жизнь. Спасибо маме Давида, которая воспитала такого сына, низко склоняю перед ней голову ", - сказал городской голова Богдан Андреев.

Родители Давида Гамсахурдия когда-то переехали в Украину из охваченной войной Грузии, и Закарпатье стало для семьи вторым домом. Давид Гамсахурдия нес службу в составе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. 16 сентября 2016 он получил множественные осколочные ранения в результате обстрела позиций украинских военных возле шахты "Бутовка-Донецкая". 8 октября того же года Давид умер от полученных ранений в Днепропетровской областной клинической больнице. 12 октября, ровно 4 года назад, Давида Гамсахурдия похоронили на Холме Славы в Ужгороде. Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени и знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

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Право открыть мемориальную доску предоставили военнослужащим 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128 бригады - старшине Давиду Затуашвили и сержанту Артему Бреусу.

После молебна во дворе школы доску освятили и почтили память Давида Гамсахурдия и всех погибших украинских воинов минутой молчания.

























