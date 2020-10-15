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Видимость ограничена, температура воздуха 0°С: гору Поп Иван в Карпатах занесло снегом. ФОТО

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский снизилась до 0 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 8:20 15.10.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 18-19 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.

Видимость ограничена, температура воздуха 0°С: гору Поп Иван в Карпатах занесло снегом 01
ФОТО: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Видимость ограничена, температура воздуха 0°С: гору Поп Иван в Карпатах занесло снегом 02

Карпаты (305) непогода (816) погода (2819) снегопад (787)


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Вот где - Зима пришла неожиданно.
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15.10.2020 09:17 Ответить
Она в горах так "неожиданно" каждый год приходит.
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15.10.2020 09:55 Ответить
Обсерваторія тому і називається "Білий Слон". Бо сніг у горах - така несподіванка!
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15.10.2020 10:41 Ответить
Схоже, що на Вас образилися ці заслужені працівники пера.
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15.10.2020 10:49 Ответить
Схоже. Может в следующих сообщениях не будут ляпов допускать.
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15.10.2020 12:07 Ответить
 
 