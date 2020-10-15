Видимость ограничена, температура воздуха 0°С: гору Поп Иван в Карпатах занесло снегом. ФОТО
Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский снизилась до 0 градусов.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 8:20 15.10.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 18-19 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.
ФОТО: Черногорский горный поисково-спасательный пост
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Fish Man
показать весь комментарий15.10.2020 09:17 Ответить Мне нравится 1
Valery Valery #424431
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Volodymyr Zaiets
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Volodymyr Zaiets
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vismavista
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