Видимость ограничена, температура воздуха 0°С: гору Поп Иван в Карпатах занесло снегом. ФОТО

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский снизилась до 0 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 8:20 15.10.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 18-19 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.



ФОТО: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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