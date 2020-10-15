Мужчина погиб при взрыве в подвале многоэтажки на Луганщине: в его квартире найдены боеприпасы. ФОТОрепортаж

Вчера, 14 октября, в 18:16 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о взрыве в подвале многоэтажного дома, в результате которого погиб 53-летний местный житель. По факту гибели мужчины начато уголовное производство.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, в подвале дома местный житель разбирал взрывоопасный предмет, вероятно, гранату РГД, которая взорвалась. Мужчина погиб на месте.

Эксперты-взрывотехники убедились, что для других жителей опасности нет. В квартире мужчины обнаружили целый арсенал.

"Во время осмотра помещения погибшего в квартире были обнаружены и изъяты: реактивный двигатель от реактивной гранаты ПГ22, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент главной части (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент резьбового соединения реактивной гранаты, колпачок сигнального патрона белого цвета, пусковое устройство накольный механизм зажигательной трубки ЗТП, 4 гильзы, патроны", - добавили в полиции.

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Сейчас следователи и оперативники проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокурора решается вопрос о дополнительной квалификации события.