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Мужчина погиб при взрыве в подвале многоэтажки на Луганщине: в его квартире найдены боеприпасы. ФОТОрепортаж

Вчера, 14 октября, в 18:16 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о взрыве в подвале многоэтажного дома, в результате которого погиб 53-летний местный житель. По факту гибели мужчины начато уголовное производство.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, в подвале дома местный житель разбирал взрывоопасный предмет, вероятно, гранату РГД, которая взорвалась. Мужчина погиб на месте.

Эксперты-взрывотехники убедились, что для других жителей опасности нет. В квартире мужчины обнаружили целый арсенал.

"Во время осмотра помещения погибшего в квартире были обнаружены и изъяты: реактивный двигатель от реактивной гранаты ПГ22, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент главной части (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент резьбового соединения реактивной гранаты, колпачок сигнального патрона белого цвета, пусковое устройство накольный механизм зажигательной трубки ЗТП, 4 гильзы, патроны", - добавили в полиции. 

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Мужчина погиб при взрыве в подвале многоэтажки на Луганщине: в его квартире найдены боеприпасы 01
Мужчина погиб при взрыве в подвале многоэтажки на Луганщине: в его квартире найдены боеприпасы 02
Мужчина погиб при взрыве в подвале многоэтажки на Луганщине: в его квартире найдены боеприпасы 03

Сейчас следователи и оперативники проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокурора решается вопрос о дополнительной квалификации события.

взрыв (6738) Нацполиция (16458) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+1
СІм"ю жаль - премію Дарвіна не отримає... ЇЇ присуджують лише тим, кому одірвало яйця чи він загинув до народження потомків...
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15.10.2020 11:33
+1
Бедный народ.ковры и трюмо 60 летней давности.
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15.10.2020 11:37
+1
може там ціла родина пополчлєнцев, а він готувався до зустрічи з клятими біндерами, таких теж жаль?
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15.10.2020 11:38
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СІм"ю жаль - премію Дарвіна не отримає... ЇЇ присуджують лише тим, кому одірвало яйця чи він загинув до народження потомків...
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15.10.2020 11:33 Ответить
може там ціла родина пополчлєнцев, а він готувався до зустрічи з клятими біндерами, таких теж жаль?
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15.10.2020 11:38 Ответить
Так навіщо йому "готуваться до зустрічі", якщо він живе серед "біндєр"? Сєвєродонецьк же на нашій, вільній території... Просто "сивий хлопчик" не награвся в дитинстві "стрілячками"...
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15.10.2020 12:09 Ответить
ага вільній, серед того кодла відсотків 70 упирів, якщо в моєму місті на харківщині половина
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15.10.2020 13:02 Ответить
Бедный народ.ковры и трюмо 60 летней давности.
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15.10.2020 11:37 Ответить
Бедный Сорос - ездит на 20-летней машине и живет в старом доме.
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15.10.2020 12:01 Ответить
Уявляєш, які бідні мільйонери і мільярдери на Заході - в гаражах стоять "Роллс-Ройси" і "Паккарди" початку ХХ століття, живуть вони в особняках трьохсотлітньої давності, в яких стоять бюро часів Людовіка і паркет з дерева, зрубаного в часи Наполеона І...
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15.10.2020 12:15 Ответить
Это да,бедняги😀
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15.10.2020 12:44 Ответить
💣🐒💥☠
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15.10.2020 11:38 Ответить
Эта мущина из разряда:

- Че ты разбираешь гранату? взорвется
- Гыгы, а у меня еще одна есть.
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15.10.2020 12:00 Ответить
 
 