Медики в Луцке протестуют против превращения роддома в коронавирусный госпиталь. ФОТОрепортаж
У здания городского совета Луцка собрались работники роддома. Медики просят не превращать родильные отделения в госпиталь для больных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Около полусотни работников Луцкого роддома требуют у городских властей объяснений, относительно дальнейшей судьбы медучреждения. В знак протеста врачи перекрыли дорогу.
На митинг медики принесли плакаты с лозунгами и призывами не размещать больных коронавирусом в роддоме.
В городском совете с 9:00 продолжается бюджетная комиссия. Во время заседания депутаты обсуждали также вопрос перепрофилирования роддома в Луцке.
По состоянию на 10:00 к медикам из горсовета никто не вышел. Работники роддома перекрыли дорогу, медики непрерывно ходят по пешеходному переходу. Каждые десять минут пропускают машины, но в центральной части города уже образовались пробки.
Известно, что во время обсуждения ситуации с перепрофилированием роддома в госпиталь для лечения коронавирусной инфекции, депутаты поддержали предварительное решение городских властей.
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