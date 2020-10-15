РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10843 посетителя онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
2 935 16

Медики в Луцке протестуют против превращения роддома в коронавирусный госпиталь. ФОТОрепортаж

У здания городского совета Луцка собрались работники роддома. Медики просят не превращать родильные отделения в госпиталь для больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Около полусотни работников Луцкого роддома требуют у городских властей объяснений, относительно дальнейшей судьбы медучреждения. В знак протеста врачи перекрыли дорогу.

На митинг медики принесли плакаты с лозунгами и призывами не размещать больных коронавирусом в роддоме.

В городском совете с 9:00 продолжается бюджетная комиссия. Во время заседания депутаты обсуждали также вопрос перепрофилирования роддома в Луцке.

По состоянию на 10:00 к медикам из горсовета никто не вышел. Работники роддома перекрыли дорогу, медики непрерывно ходят по пешеходному переходу. Каждые десять минут пропускают машины, но в центральной части города уже образовались пробки.

Известно, что во время обсуждения ситуации с перепрофилированием роддома в госпиталь для лечения коронавирусной инфекции, депутаты поддержали предварительное решение городских властей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця": Поезда снова могут останавливаться в Луцке и Тернополе

Медики в Луцке протестуют против превращения роддома в коронавирусный госпиталь 01
Медики в Луцке протестуют против превращения роддома в коронавирусный госпиталь 02
Медики в Луцке протестуют против превращения роддома в коронавирусный госпиталь 03
Медики в Луцке протестуют против превращения роддома в коронавирусный госпиталь 04

Автор: 

карантин (16729) Луцк (583) протест (5858) роддом (75) врачи (1515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
вот тебе даже пруф:
https://dumskaya.net/news/zelenskiy-predlozhil-vo-vremya-karantina-borotsy-110716/ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом

показать весь комментарий
15.10.2020 11:49
+2
Я думаю роддомы не переполнены,а вот от ковида может мест и не хватать.
показать весь комментарий
15.10.2020 11:54
+1
Поки дебілів не покатають з загостреною пневмонією в пошуках вільного місця в лікарні не дійде....
показать весь комментарий
15.10.2020 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленских закликал размножаться во время карантина, а теперь роддома закрывают, мухахахах
показать весь комментарий
15.10.2020 11:41 Ответить
Прочитай ещё раз что ты написал и посмотри на себя со стороны.
показать весь комментарий
15.10.2020 11:43 Ответить
а чьто не так?
показать весь комментарий
15.10.2020 11:44 Ответить
вот тебе даже пруф:
https://dumskaya.net/news/zelenskiy-predlozhil-vo-vremya-karantina-borotsy-110716/ Зеленский предложил во время карантина бороться с демографическим кризисом

показать весь комментарий
15.10.2020 11:49 Ответить
И что? Рожать перестанут?
показать весь комментарий
15.10.2020 11:51 Ответить
Нет конечно, нужно рожать, но повитух на всех не хватит
показать весь комментарий
15.10.2020 11:53 Ответить
Я думаю роддомы не переполнены,а вот от ковида может мест и не хватать.
показать весь комментарий
15.10.2020 11:54 Ответить
ок. пусть тогда ищут помещение под роддом, делают там ремонт. завозят новую мебель, ибо мебель даже после одного переезда превращается в говно... Весь медперсонал остается как и работал. Тогда я проблемы не вижу совсем
показать весь комментарий
15.10.2020 11:57 Ответить
Персонал видать боится что им с ковидом придётся работать
показать весь комментарий
15.10.2020 12:00 Ответить
ты еврей? с того шо не переполнены делаем ввывод шо подложить зараженных это как мешок зерна поставить - пусть полежат мол, никого не заразят же?
показать весь комментарий
15.10.2020 12:05 Ответить
Поки дебілів не покатають з загостреною пневмонією в пошуках вільного місця в лікарні не дійде....
показать весь комментарий
15.10.2020 11:43 Ответить
Ну да, оно - конечно! Одно дело - счастливым родителям с улыбкой, вручать младенцев, ленточкой перевязанных, и совсем другое - родственникам, убитых горем, вручать покойничков в полиэтиленовых мешках.
показать весь комментарий
15.10.2020 12:10 Ответить
Не, ты не совсем прав, там и аборты, и операции, и реанимация детей etc - жути хватает, но и денег тоже хватает.
показать весь комментарий
15.10.2020 12:30 Ответить
Медики, вы же сами виноваты, пока молчали, ваш роддом тю-тю. Шо вам, ковидных не жалко?
показать весь комментарий
15.10.2020 12:21 Ответить
Гиппократ, в своё время, немного погорячился...
показать весь комментарий
15.10.2020 12:39 Ответить
Есть еще: не навреди.
показать весь комментарий
15.10.2020 12:46 Ответить
 
 