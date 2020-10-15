Адвокат и экс-прокурор Киева требовали $80 тысяч взятки за "положительное" проведение экспертизы при расследовании уголовного производства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
ГБР задокументировало группу лиц, в состав которой входили адвокат Совета адвокатов Киева и бывший прокурор местной прокуратуры г. Киева, которые пытались получить неправомерную выгоду в сумме 80 000 долларов США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Так, в ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору, зная об открытом в следственном отделе одного из районных управлений ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, будучи адвокатом и бывшим прокурором, требовали у заявителя денежные средства в сумме 80 тыс. долларов США для себя, следователей Национальной полиции Украины, работников экспертного учреждения, Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора, за влияние на принятие ими решения за якобы "положительное" проведение комплексной экспертизы при расследовании уголовного производства и дальнейшего его закрытия.
Отмечается, что 13 октября 2020 года, в ходе проведения комплекса следственных (розыскных) действий при получении первой части денежных средств в сумме 20 000 долларов США один из фигурантов уголовного производства - адвокат Совета адвокатов города Киева был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Проведен неотложный обыск в одном из районных следственных управлений ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве, а также другие первоочередные следственные и процессуальные действия.
13 октября 2020 г. адвокату Совета адвокатов Киева и бывшему прокурору местной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов уголовного производства мер в виде содержания под стражей.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.
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зачем нам знать как силовики друг у друга деньги забирают..
Напишите о том кому дали конкретный срок??
н е т у т и..
один сплошной 95 квартал
похоже чуваки делятся с документаторами и все приделе и бабле.
стран чудес, взял взятку, поделись с другими и тебе ничего не будет