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Адвокат и экс-прокурор Киева требовали $80 тысяч взятки за "положительное" проведение экспертизы при расследовании уголовного производства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГБР задокументировало группу лиц, в состав которой входили адвокат Совета адвокатов Киева и бывший прокурор местной прокуратуры г. Киева, которые пытались получить неправомерную выгоду в сумме 80 000 долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору, зная об открытом в следственном отделе одного из районных управлений ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, будучи адвокатом и бывшим прокурором, требовали у заявителя денежные средства в сумме 80 тыс. долларов США для себя, следователей Национальной полиции Украины, работников экспертного учреждения, Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора, за влияние на принятие ими решения за якобы "положительное" проведение комплексной экспертизы при расследовании уголовного производства и дальнейшего его закрытия.

Отмечается, что 13 октября 2020 года, в ходе проведения комплекса следственных (розыскных) действий при получении первой части денежных средств в сумме 20 000 долларов США один из фигурантов уголовного производства - адвокат Совета адвокатов города Киева был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Адвокат и экс-прокурор Киева требовали $80 тысяч взятки за положительное проведение экспертизы при расследовании уголовного производства 01

Проведен неотложный обыск в одном из районных следственных управлений ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве, а также другие первоочередные следственные и процессуальные действия.

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13 октября 2020 г. адвокату Совета адвокатов Киева и бывшему прокурору местной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Адвокат и экс-прокурор Киева требовали $80 тысяч взятки за положительное проведение экспертизы при расследовании уголовного производства 02

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов уголовного производства мер в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Адвокат и экс-прокурор Киева требовали $80 тысяч взятки за положительное проведение экспертизы при расследовании уголовного производства 03
Адвокат и экс-прокурор Киева требовали $80 тысяч взятки за положительное проведение экспертизы при расследовании уголовного производства 04
Адвокат и экс-прокурор Киева требовали $80 тысяч взятки за положительное проведение экспертизы при расследовании уголовного производства 05
Адвокат и экс-прокурор Киева требовали $80 тысяч взятки за положительное проведение экспертизы при расследовании уголовного производства 06
Фото: сайт ГБР

взятка (6158) задержание (6675) уголовное дело (2436) ГБР (2985)


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Ну, и что за туфту ГБР подсовывает? Если это бывший прокурор, то какая это взятка? Где тот реальный правоохранитель, которому предназначается взятка? Лади выборов придумано.
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15.10.2020 12:38 Ответить
Вангую,оправдают ввиду недостаточности улик.
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15.10.2020 12:49 Ответить
Ну и что???
зачем нам знать как силовики друг у друга деньги забирают..
Напишите о том кому дали конкретный срок??
н е т у т и..
один сплошной 95 квартал
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15.10.2020 12:51 Ответить
я смотрю что регулярно документируют а выхлопа в виде посадок нет.
похоже чуваки делятся с документаторами и все приделе и бабле.
стран чудес, взял взятку, поделись с другими и тебе ничего не будет
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15.10.2020 13:10 Ответить
Интересно, а такое мероприятие адвоката и прокурора подпадает под предлагаемое Президентом пожизненное заключение за крупные коррупционные действа? Президент почему-то не дал даже определения, что такое крупное коррупционное деяние может это миллиард баксов?
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15.10.2020 13:20 Ответить
 
 