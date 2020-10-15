В Харькове агитатор "Слуги народа" с ножом совершил нападение на активиста "Европейской Солидарности", - "ЕС". ФОТОрепортаж
В Харькове агитатор правящей партии с ножом совершил нападение на активиста партии "Европейская Солидарность".
Об этом сообщила Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" в Facebook, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ. Представители партии подали заявление в полицию.
"Европейская Солидарность" в ходе предвыборной кампании сталкивается с большим давлением со стороны конкурентов. Сегодня утром, 15 октября, в Харькове возле метро Студенческая было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии "Европейская Солидарность". Агитатор партии "Слуга народа" разбросал агитационный материал и пытался нанести травму ножом нашему представителю. Преступник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
Фотографии с места происшествия опубликовала народный депутат Ирина Фриз.
"Европейская Солидарность" расценивает данный факт как грубое нарушение избирательного процесса, это указывает на некомпетентность и неспособность противостоять единственной проукраинской и проевропейской силе в регионе", - отмечает партийная организация.
Кандидаты от "Европейской Солидарности" Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в органы Национальной полиции с заявлением о совершении уголовного преступления
"Европейская Солидарность" надеется на оператвине и объективное расследование дела, ведь преступник должен быть обязательно наказан - резюмируют харьковские партийцы.
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пану Ярошу разбросать визитки -
ЗЕльоная гопота распоясалась
🤣
Прекратилося навек безобразие ..))
©
надо понимать...
Кто-то уронил несколько листовок и возможно показал нож.
Этого шоколадного даже не отмудохали.
как таковой партии слуг сброда нет. просто ситуационное сборище зеленого неадекватного говна. не могу понять, кто может голосовать за этих зедегенератов.