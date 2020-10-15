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В Харькове агитатор "Слуги народа" с ножом совершил нападение на активиста "Европейской Солидарности", - "ЕС". ФОТОрепортаж

В Харькове агитатор правящей партии с ножом совершил нападение на активиста партии "Европейская Солидарность".

Об этом сообщила Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" в Facebook, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ. Представители партии подали заявление в полицию.

"Европейская Солидарность" в ходе предвыборной кампании сталкивается с большим давлением со стороны конкурентов. Сегодня утром, 15 октября, в Харькове возле метро Студенческая было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии "Европейская Солидарность". Агитатор партии "Слуга народа" разбросал агитационный материал и пытался нанести травму ножом нашему представителю. Преступник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Фотографии с места происшествия опубликовала народный депутат Ирина Фриз.

В Харькове агитатор Слуги народа с ножом совершил нападение на активиста Европейской Солидарности, - ЕС 01
В Харькове агитатор Слуги народа с ножом совершил нападение на активиста Европейской Солидарности, - ЕС 02
В Харькове агитатор Слуги народа с ножом совершил нападение на активиста Европейской Солидарности, - ЕС 03
В Харькове агитатор Слуги народа с ножом совершил нападение на активиста Европейской Солидарности, - ЕС 04
В Харькове агитатор Слуги народа с ножом совершил нападение на активиста Европейской Солидарности, - ЕС 05

"Европейская Солидарность" расценивает данный факт как грубое нарушение избирательного процесса, это указывает на некомпетентность и неспособность противостоять единственной проукраинской и проевропейской силе в регионе", - отмечает партийная организация.

Кандидаты от "Европейской Солидарности" Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в органы Национальной полиции с заявлением о совершении уголовного преступления

"Европейская Солидарность" надеется на оператвине и объективное расследование дела, ведь преступник должен быть обязательно наказан - резюмируют харьковские партийцы.

Автор: 

местные выборы (2752) нападение (2215) Харьков (7475) Слуга народа (2630) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+38
Слуга нарота=ватная опзжопь
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15.10.2020 12:28
+27
У зеленых даже в агитпалатках неадекваты
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15.10.2020 12:33
+16
Какой лидер, такие и агитаторы.
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15.10.2020 12:35
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Слуга нарота=ватная опзжопь
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15.10.2020 12:28 Ответить
пора бы Кровавому Пастору вытащить свой Кровавый Топор, а

пану Ярошу разбросать визитки -

ЗЕльоная гопота распоясалась
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15.10.2020 12:41 Ответить
Патриотическая элита должна свергнуть прокацапского бандита Зеленского!
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15.10.2020 12:30 Ответить
русскіє...
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15.10.2020 12:34 Ответить
У зеленых даже в агитпалатках неадекваты
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15.10.2020 12:33 Ответить
Це було продовження новини, що порізали агітатора "Слуги народу"? І чого ж це він зник з місця події?
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15.10.2020 15:12 Ответить
Аваков сможет найти бандюгана или талантов и спецсредств хватает только на прессование мирно раздающих листовки с критикой наивеличайшего?
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15.10.2020 12:33 Ответить
Та хоч повбивайте один одного...

🤣
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15.10.2020 12:34 Ответить
В Харкові є Зеленський?! Дайош кожній області по шматку зеленського!
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15.10.2020 12:34 Ответить
Рік тому в нього було інше прізвище, але він вирішив доторкнутись до прекрасного.
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15.10.2020 15:14 Ответить
Олень какой-то узкоглазый, случайно не рузьге?
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15.10.2020 12:34 Ответить
Наших бьют!
В Харькове агитатор "Слуги народа" с ножом совершил нападение на активиста "Европейской Солидарности", - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5943
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15.10.2020 12:34 Ответить
И можна 100% угадать против кого откроют дело аваковцы)
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15.10.2020 12:35 Ответить
Какой лидер, такие и агитаторы.
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15.10.2020 12:35 Ответить
Поймать. Сильно (очень сильно) - отмудохать.. Привязать на день к столбу - пусть народ посмотрит и запомнит, кто агитирует за его слуг. Это стадо прихвостней тупого, сопливого клоуна и шута.
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15.10.2020 12:36 Ответить
зебуины
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15.10.2020 12:37 Ответить
агітатор "слуги народу" з ножем - ось символ нинішніх виборів!
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15.10.2020 12:37 Ответить
Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела, -
Прекратилося навек безобразие ..))
©
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15.10.2020 12:38 Ответить
А зеплесень по другому не может только враньем и ножичком.
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15.10.2020 12:39 Ответить
Титушня на службу плесени нанялась!
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15.10.2020 12:40 Ответить
тут жежжижжовский город, куда не плюнь то ..ский, то ..ман.
надо понимать...
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15.10.2020 12:41 Ответить
У безмозглых слуг нет ни аргументов, ни внятной программы. Люди, выбирайте не ушами с лапшой из телевизора, а умом.
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15.10.2020 12:42 Ответить
"Слуги народа" от внутренней "дикобразности" уже на людей с ножами кидаются.
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15.10.2020 12:42 Ответить
я ж кажу - гопота, а не "правляча партія" !
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15.10.2020 12:45 Ответить
Да уж, плесень сделать уже ничего не может, так за ножи взялись...
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15.10.2020 12:46 Ответить
Новость ни о чём.
Кто-то уронил несколько листовок и возможно показал нож.
Этого шоколадного даже не отмудохали.
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15.10.2020 12:49 Ответить
мудохать они не могут никого в принципе
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15.10.2020 12:51 Ответить
это ваша агония, зесрань, но перед смертью не надышитесь)
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15.10.2020 13:39 Ответить
Наступне питання найвеличайшего зеленого Мудака:Чи можна шматувати ножем опонентів для перемоги "зеленой партии сепаратистов из народа"
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15.10.2020 12:54 Ответить
Никаких шансов у "слуг путена" нет и не будет....Пресса, активисты ЕС, адвокаты общественных организаций. проследите , чтобы это чмо с ножичком уселось на нары хотя бы на 2 годика...И никаких условных сроков....На воле он окочурится гораздо раньше....Мне так кажется....
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15.10.2020 12:54 Ответить
значит хорошиє сапогі) нада брать) треба голосувати за ЄС
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15.10.2020 12:58 Ответить
это же ватный регион, там население в основном складывается с ваты, дебилов и сепаров, что в ес этого не знают?
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15.10.2020 12:59 Ответить
Де ви таких дегенератів набираєте? У вас що,спеціальний інкубатор для вирощування зе-дебілів?
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15.10.2020 13:00 Ответить
А нормальные за зеленую плесень и не пойдут.
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15.10.2020 14:03 Ответить
Слуги с ножами... ОПЗЖ с стволами... Они 100% объединяться, если еще не объединились.
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15.10.2020 13:04 Ответить
Так зеленые слуги путена это молодое крыло ОПеЗеЖе. Последние мирных граждан на майдане расстреливали а их ЗЕмлекососы ножичками шматует несогласных.
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15.10.2020 13:10 Ответить
Агітатори від ,, слуг кремля ", агресивні , обкурені і не адекватні , як і найвеличніший верховний потерпілий !!
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15.10.2020 13:05 Ответить
У Харкові агітатор "Слуги народу" з ножем напав на активіста "Європейської Солідарності", - "ЄС" - Цензор.НЕТ 2151
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15.10.2020 13:13 Ответить
кто же пойдет за зеленых имбецилов агитировать, кроме таких же имбецилов.
как таковой партии слуг сброда нет. просто ситуационное сборище зеленого неадекватного говна. не могу понять, кто может голосовать за этих зедегенератов.
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15.10.2020 13:16 Ответить
ааааа)))))))у ублюдочной зесрани заченая истерия началась - это агония
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15.10.2020 13:37 Ответить
Уж очень хочется в Верховную Раду
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15.10.2020 13:54 Ответить
Будущий министр МВД от зелебобиков?
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15.10.2020 13:58 Ответить
"В Харькове агитатор правящей партии с ножом совершил нападение" - берет пример со старших товарищей, подрастет - будет грабить бюджет, народ. Скоты у власти, скоты и агитаторы...
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15.10.2020 14:02 Ответить
Быдлоидное быдло и гопнини зеленые
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15.10.2020 14:03 Ответить
Не удивлюсь если агитатор слуги народа является агитатором европейской солидарности или опзж
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15.10.2020 14:13 Ответить
Так воно так і є. Піар песиків на крові.
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15.10.2020 15:29 Ответить
Перебити хребта і нехай все життя повзає перед Україною.
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15.10.2020 14:34 Ответить
Аваков поймай урода!
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15.10.2020 15:38 Ответить
 
 