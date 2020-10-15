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Начальник бюро судмедэкспертизы Ивано-Франковска вымогал $4 тыс. у подчиненного за повышение в должности, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 4 тыс. долларов у подчиненного за повышение в должности. Для получения денег в качестве посредника руководитель привлек другого работника учреждения.

Оперативники задержали злоумышленников во время получения части суммы. В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму неправомерной выгоды.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Начальник бюро судмедэкспертизы Ивано-Франковска вымогал $4 тыс. у подчиненного за повышение в должности, - СБУ 01
Начальник бюро судмедэкспертизы Ивано-Франковска вымогал $4 тыс. у подчиненного за повышение в должности, - СБУ 02
Начальник бюро судмедэкспертизы Ивано-Франковска вымогал $4 тыс. у подчиненного за повышение в должности, - СБУ 03
Начальник бюро судмедэкспертизы Ивано-Франковска вымогал $4 тыс. у подчиненного за повышение в должности, - СБУ 04

Автор: 

взятка (6158) Ивано-Франковск (830) СБУ (19890) судмедэкспертиза (52)


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любое назначение проверять должно! Вон брат ермака.... И что? И где?
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15.10.2020 12:57 Ответить
Одним махом убрал и начальника и конкурента, теперь доказывай что не верблюд.
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15.10.2020 13:24 Ответить
 
 