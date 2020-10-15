Начальник бюро судмедэкспертизы Ивано-Франковска вымогал $4 тыс. у подчиненного за повышение в должности, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 4 тыс. долларов у подчиненного за повышение в должности. Для получения денег в качестве посредника руководитель привлек другого работника учреждения.

Оперативники задержали злоумышленников во время получения части суммы. В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму неправомерной выгоды.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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