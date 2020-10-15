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"Извиняться перед соседями не нужно", - Лещенко пояснил этикетом, почему Зеленский и Ермак начали есть раньше военнослужащих. ФОТО

Экс-нардеп, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко пояснил, почему президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак начали есть ранее военных во время обеда на передовой 14 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, комментируя фото обеденного стола.

Извиняться перед соседями не нужно, - Лещенко пояснил этикетом, почему Зеленский и Ермак начали есть раньше военнослужащих 01

Извиняться перед соседями не нужно, - Лещенко пояснил этикетом, почему Зеленский и Ермак начали есть раньше военнослужащих 02

Лещенко привел слова юриста, специалиста по светскому этикету и деловому позиционированию Мартироса Григоряна: "Суп - единственное блюдо, которое даже на торжественном обеде разрешено есть сразу после подачи, чтобы не остыл, не дожидаясь пока обслужат всех сидящих за столом. Извиняться при этом перед соседями не нужно".

Извиняться перед соседями не нужно, - Лещенко пояснил этикетом, почему Зеленский и Ермак начали есть раньше военнослужащих 03

Читайте также: Ермак прокомментировал фото, на котором тарелки стоят только перед ним и Зеленским, но не перед военными: самый странный фейк года. ФОТО

Напомним, ранее пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.

Зеленский Владимир (20343) Лещенко Сергей (697) Донбасс (26956) военнослужащие (6133) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+45
бородата прост..ка відробляє вкладене
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15.10.2020 12:47
+34
Цар першим і має хавати. Бидло почєкає.
Ловіть ідею, зебіли.
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15.10.2020 12:47
+28
Якби поруч сидів Лисий, нехай би Зюзя махав ложкою.
Але поруч сиділи воїни БЕЗ поданих для них блюд, коли Зєля і Єрах почали чавкати.
Перед тим Зєля розпинався як він їм зобов'язаний мирним небом над головами його дітей.
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15.10.2020 12:50
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чим більше виправдовунь - тим гідкіше стає...
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15.10.2020 14:22 Ответить
Ну «прокололись» с этой фоткой.......ну сказали бы: да - была «постановка»=>малёха протупили; в следующий раз - всё учтем и пр....... , но НЕТ - фейк=>все ложь-звездешь-и провокация.......
Кретины блин........
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15.10.2020 14:24 Ответить
Лизнул )))
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15.10.2020 15:10 Ответить
зеленский и ЭТИКЕТ - ЭТО ЧТО - ТО ИЗ ФАНТАСТИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
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15.10.2020 15:10 Ответить
нету зрады? - прицепятся к супу.
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15.10.2020 15:14 Ответить
угу... суп из корня свєкли с капустой...
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15.10.2020 15:36 Ответить
точно. твой любимые щи.
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15.10.2020 18:02 Ответить
в счі корєнь свєкли нє добавляют...
а тот суп - в Украінє борщом називают...
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15.10.2020 18:23 Ответить
Капитан корабля, при крушении, покидает корабль последним. Вова, ты не капитан. Хотят, может ты принял обстановку за львиный прайд. То тогда, львы едят первыя ,но не лев
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15.10.2020 15:31 Ответить
Лещенко подлизал так подлизал.
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15.10.2020 16:03 Ответить
фигня. убогая отмазка и вылизывание шмаркли бородатой жопой.
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15.10.2020 16:03 Ответить
Бородатая Няня , - Так главнокомандующий должен проконтролировать , что его Солдаты Накормлены обуты и Одеты , а затем самим Есть , тем более Война.С этим все сказано.
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15.10.2020 16:10 Ответить
а первым в атаку нет ,а жрать первый - точно нелох
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15.10.2020 16:31 Ответить
Бабий приживальщик лизнул, так лизнул. Видно, неплохо столуется в "УкрЗализнице".
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15.10.2020 16:53 Ответить
Зэчмо..!
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15.10.2020 17:23 Ответить
Военным команды не дали (приступать к трапезе), а эти двое, видимо, в армии не служили!
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15.10.2020 17:44 Ответить
лещ прямо в дупу зазирнув з поясненням етикету, дійсно суп дуже відповідальна страва на святковому столі, піди ще розбери якою ложкою їсти,- бо їх аж шість, а у інших гостей взагалі нема столових приборів, це теж по етикету, про це мовчить вчений лещ, ясно одне,- є головні персони і є масовка, як у поганенькому кліпі чи відосику, -хотіли як краще а сталося як завжди, через дупу
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15.10.2020 17:52 Ответить
А это и не светский раут , очкарик . Зеля должен был как главнокомандующий проконтролировать чтоб его подчинённые были обеспечены едой . И только потом самому принимать пищу .
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15.10.2020 18:43 Ответить
Извиняюсь спросить, а кто должен накрыть солдатам поляну , чи солдаты зебику должны, бо он ничего не должен - это вопрос для ЗЕопороса.
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15.10.2020 18:46 Ответить
Да чё вы придрались к военным! Они думали что ЗЕ по старой привычке ударит хреном по тарелке. 🤡
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15.10.2020 20:34 Ответить
Видно ихний хрен простыл
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16.10.2020 08:40 Ответить
Лещенко відомий підор і сраколиз що при будь-якій владі має шматок хліба з маслом.
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15.10.2020 20:54 Ответить
Якщо, то був світський прийом то всі повинні бути , хоча б у смокінгах! Так що, лещенко в етикетах як свиня в булочній.
В армії командир їсть після підлеглих або разом! Якщо, він дійсно командир!
"Вибачатися перед сусідами не потрібно", - Лещенко пояснив етикетом, чому Зеленський і Єрмак почали їсти раніше військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9818


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15.10.2020 22:07 Ответить
Армия - это не светское общество ,в ней действует устав и писанные ,
и неписанные законы.
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15.10.2020 22:30 Ответить
Ну, бородата дупа в армії не була, як і шмаркля та дєрьмак...на що можна сподіватися від такого лайна, крім вилизування віслюка під хвостом...?
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16.10.2020 00:09 Ответить
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