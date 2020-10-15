"Извиняться перед соседями не нужно", - Лещенко пояснил этикетом, почему Зеленский и Ермак начали есть раньше военнослужащих. ФОТО

Экс-нардеп, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко пояснил, почему президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак начали есть ранее военных во время обеда на передовой 14 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, комментируя фото обеденного стола.

Лещенко привел слова юриста, специалиста по светскому этикету и деловому позиционированию Мартироса Григоряна: "Суп - единственное блюдо, которое даже на торжественном обеде разрешено есть сразу после подачи, чтобы не остыл, не дожидаясь пока обслужат всех сидящих за столом. Извиняться при этом перед соседями не нужно".

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Напомним, ранее пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.