"Извиняться перед соседями не нужно", - Лещенко пояснил этикетом, почему Зеленский и Ермак начали есть раньше военнослужащих. ФОТО
Экс-нардеп, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко пояснил, почему президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак начали есть ранее военных во время обеда на передовой 14 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, комментируя фото обеденного стола.
Лещенко привел слова юриста, специалиста по светскому этикету и деловому позиционированию Мартироса Григоряна: "Суп - единственное блюдо, которое даже на торжественном обеде разрешено есть сразу после подачи, чтобы не остыл, не дожидаясь пока обслужат всех сидящих за столом. Извиняться при этом перед соседями не нужно".
Напомним, ранее пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.
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Кретины блин........
а тот суп - в Украінє борщом називают...
В армії командир їсть після підлеглих або разом! Якщо, він дійсно командир!
и неписанные законы.