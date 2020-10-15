Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским. ФОТОрепортаж
Оперуполномоченный Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области подозревается в организации борделя в Одессе. По данному факту о подозрении также сообщили еще семи участникам преступной организации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, преступная организация на территории г. Одессы и Одесской области обеспечивала деятельность по предоставлению интимных услуг, созданию и содержанию мест разврата, за что получала систематическую прибыль. В частности, работник полиции, организовав такую деятельность, решил привлечь к ней других лиц, которые осуществляли поиск девушек для занятия проституцией, доставляли их к клиентам, обеспечивали охраной, контролировали, а также подбирали помещение для предоставления платных услуг интимного характера.
Правоохранителями в порядке ст. 208 УПК задержан организатор, его помощник и пятеро участников преступной организации. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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Наверно сбивали СБУ или прокуратуре цены и отбивали клиентов!!!
Совсем нюх потеряли......
как дельфины, только еще и с пользой
хто тоді вони ?
а вот не ясно кто такие ПРАВОХРАНИТЕЛИ????
Кому они подчиняются??
Какие бордели они организовывают??
Или эта статья просто для рекламы
По четным полицейские накрывают бордель правоохранителей
По нечетным наоборот
И план выполнен и у журналистов есть работа
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