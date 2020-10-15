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Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским. ФОТОрепортаж

Оперуполномоченный Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области подозревается в организации борделя в Одессе. По данному факту о подозрении также сообщили еще семи участникам преступной организации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, преступная организация на территории г. Одессы и Одесской области обеспечивала деятельность по предоставлению интимных услуг, созданию и содержанию мест разврата, за что получала систематическую прибыль. В частности, работник полиции, организовав такую ​​деятельность, решил привлечь к ней других лиц, которые осуществляли поиск девушек для занятия проституцией, доставляли их к клиентам, обеспечивали охраной, контролировали, а также подбирали помещение для предоставления платных услуг интимного характера.

Правоохранителями в порядке ст. 208 УПК задержан организатор, его помощник и пятеро участников преступной организации. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским 01
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским 02
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским 03
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским 04
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским 05

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Одесса (7879) Нацполиция (16458) проституция (324) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+34
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 5956
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15.10.2020 13:13
+8
это бухгалтера.
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15.10.2020 13:21
+7
Мусора проти мусорів?
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15.10.2020 13:14
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Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 5375

Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 1580

Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 757
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15.10.2020 13:11 Ответить
Авакова потрібно знімати з посади, він не здатний викоренити злочинність з лав МВС.
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15.10.2020 13:20 Ответить
Зате як вдало він її очолив!
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15.10.2020 13:36 Ответить
А до чого тут Дзиндзя з Тянгибоком? Во що це бордель теж кришевали? Чи це такий з*їзд з теми? От цікаво якщо поліцейський ГУ НП Одеської області сам організував цей притон , сам повій підбирав та ін. то для КОГО призначався цей конверт з написом "ОТКАТЫ" ??? Може це саме для керівництва НП та МВС? Ящо ці відкати були для прокуратури...то чому тоді поліцейського затримали? Напевне хтось до Офісу ГПУ не доносив їх долю..та закрисіл? За що взагалі поліціанта затримали? Де ж тепер нардепам дівчат замовляти...для яких анал не табу??
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15.10.2020 13:34 Ответить
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 5956
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15.10.2020 13:13 Ответить
Мусора проти мусорів?
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15.10.2020 13:14 Ответить
Це вже звучить як буденна новина,ніхто і не дивує.
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15.10.2020 13:15 Ответить
судя по фотке - там не герлы, а бабищи какие-то
Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским - Цензор.НЕТ 6906
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15.10.2020 13:15 Ответить
это бухгалтера.
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15.10.2020 13:21 Ответить
ааа, ну тогда ок
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15.10.2020 13:23 Ответить
Ну одно другому не мешает
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15.10.2020 13:54 Ответить
...з аналітиками
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15.10.2020 13:58 Ответить
старые сосны
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15.10.2020 16:23 Ответить
По центру видать "мамка".
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15.10.2020 13:38 Ответить
больше на папку похоже
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15.10.2020 13:46 Ответить
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16.10.2020 00:28 Ответить
Ну що ви, там за кадром відома курва "КІВА"...
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15.10.2020 13:43 Ответить
Зато "verified"
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15.10.2020 13:51 Ответить
мож это вышибалы?
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15.10.2020 14:17 Ответить
я был лучшего мнения о красоте одесских проституток,неужели етим коровам еще и деньги платят?
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15.10.2020 16:29 Ответить
Конкуренты?
Наверно сбивали СБУ или прокуратуре цены и отбивали клиентов!!!
Совсем нюх потеряли......
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15.10.2020 13:19 Ответить
Полиция накрыла полицию. А Аваков в курсе?
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15.10.2020 13:20 Ответить
Зажрались мабуть, грошей с колег попросили.
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15.10.2020 13:21 Ответить
классика
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15.10.2020 13:24 Ответить
Ну, как можно так покушаться на то, что законное, ихнее, метровское?
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15.10.2020 13:27 Ответить
Сами на себя вышли 😂😂😂
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15.10.2020 13:28 Ответить
По данным следствия, преступная организация (МВС) на территории г. Одессы и Одесской области обеспечивала деятельность по предоставлению интимных услуг .Источник: https://censor.net/ru/p3224922
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15.10.2020 13:32 Ответить
це завжди був мусарський бізнес, як і гральний...
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15.10.2020 13:34 Ответить
неправ был армяшка, мусора - таки люди.
как дельфины, только еще и с пользой
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15.10.2020 13:38 Ответить
Полицейские проституты?
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15.10.2020 13:45 Ответить
тепер знову з ковід-фонду будуть мусарню підгодовувати. А так би легалізували і дохід в кассу, як пісюська робить з буцигарнями)))
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15.10.2020 13:52 Ответить
Игра слов " Открыли ПОЛИЦЕЙСКИЕ, закрыли ПРАВООХРАНИТЕЛИ" Смех и грех или наоборот Грех и смех... ( так будет вернее)
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15.10.2020 13:57 Ответить
Ошибка вышла вот о чем молчит наука . Хотели кока накрыли Кука
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15.10.2020 14:24 Ответить
якщо 'поліцейські' не правохоронці, то
хто тоді вони ?
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15.10.2020 14:57 Ответить
ясно дело что полицейские организовали бордель
а вот не ясно кто такие ПРАВОХРАНИТЕЛИ????
Кому они подчиняются??
Какие бордели они организовывают??
Или эта статья просто для рекламы
По четным полицейские накрывают бордель правоохранителей
По нечетным наоборот
И план выполнен и у журналистов есть работа
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15.10.2020 15:18 Ответить
и почему меня это не удивляет. орлы авакова свое дело знают тонко. в нормальной стране аваков уже давно бы топтал зону. там только копни, лет на15 наберется по совокупности.
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15.10.2020 15:53 Ответить
сорвали спецоперацию...
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15.10.2020 16:25 Ответить
конверт "откаты"
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15.10.2020 17:11 Ответить
Опись протокол сдал принял отпечатки пальцев
©
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15.10.2020 19:08 Ответить
"Правоохранители в Одессе бордель накрыли...", але не закрили...
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15.10.2020 19:28 Ответить
Ментов уже давно пора сократить хоть на 50%.Реально такое количество ментов давит на здравый смысл.))))
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15.10.2020 21:20 Ответить
Чем же тогда сокращенные будут заниматся, бандитизмом?
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15.10.2020 21:38 Ответить
 
 