Правоохранители в Одессе накрыли бордель, организованный полицейским. ФОТОрепортаж

Оперуполномоченный Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области подозревается в организации борделя в Одессе. По данному факту о подозрении также сообщили еще семи участникам преступной организации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, преступная организация на территории г. Одессы и Одесской области обеспечивала деятельность по предоставлению интимных услуг, созданию и содержанию мест разврата, за что получала систематическую прибыль. В частности, работник полиции, организовав такую ​​деятельность, решил привлечь к ней других лиц, которые осуществляли поиск девушек для занятия проституцией, доставляли их к клиентам, обеспечивали охраной, контролировали, а также подбирали помещение для предоставления платных услуг интимного характера.

Правоохранителями в порядке ст. 208 УПК задержан организатор, его помощник и пятеро участников преступной организации. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.











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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.