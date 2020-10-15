Две мошенницы за 950 тыс. грн "сняли порчу" с пенсионерки на Николаевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Две мошенницы 33-х и 63-х лет обманули 79-летнюю жительницу Южноукраинска (Николаев). Подойдя к потерпевшей возле магазина, сообщили ей, что имеют сверхспособности и видят на пенсионерке смертельную порчу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Незнакомки рассказали бабушке, что могут помочь, проведя определенный ритуал, для которого нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. Потерпевшая вместе с мошенницами пошла к себе домой, собрала золотые украшения и деньги на общую сумму почти в 950 тыс. гривен, и отдала злоумышленницам. Поняла старушка, что стала жертвой аферисток, уже, когда те ушли.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленниц и их водителя. Обе женщины - жительницы Мариуполя, а старшая из них уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Задержали фигурантов в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения 12 октября в Мариуполе. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли денежные средства и ряд ювелирных изделий, которые могут быть похищенными у потерпевшей.
Мошенниц доставили в Николаевскую область, где в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.
Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви краще запитайте скільки ця жебрачка субсидій від держави на газ отримала...
Я би цих циганок не саджав, а у нашу податкову на роботи прийняв!
Я би на твоєму місці приділив більше уваги другому варіанту.
"Снятие порчи с Владимира Зеленского"
может помогут цыганки избавиться от родового заклятия дебилизмом, а.....
Источник: https://censor.net/ru/p3224928
Целый спецназ работал. Во как!
у старушки видать делирий мозга, ибо за снятие порчи цена в сто раз меньше. и понятно шо не просят принести все золото и деньги.
Цыгане всегда этим промышляли. Но обычно не в таком масштабе.
Да и бабуля видно из блатных. Потому и поймали.
Воровство в цыганской среде, несмотря на столетия их проживания на территории цивилизованных стран неискоренимо и долгое время являлось одним из глобальных вызовов перед человеческой цивилизацией XXI века.
Отдел связей с общественностью Китайского южного научно-технологического университета в Шеньчжэне сообщил об очередном успехе одной из своих исследовательских групп в сфере модификации человеческого генокода. В официальном пресс-релизе сказано, что ученым удалось успешно изменить ген ROB1, что позволит организму быть невосприимчивым к стойкому желанию бесплатно поживиться чужим имуществом.
«К сожалению, предыдущий эксперимент не был таким удачным. Контрольный образец сохранил тягу к воровству. Другие воспитанники жаловались на пропажу увеселительных принадлежностей, чаще всего игрушечных лошадок. Однако, мы заметили закономерность - шкафчики были обчищены не полностью, а всего лишь наполовину, и решили продолжить работу в данном направлении», - рассказал профессор Минж Ги Ли, координатор исследовательской группы генетиков.
В пресс-релизе отмечено, что искоренить тягу к воровству у цыган не представлялось возможным другими, неинвазивными методами, такими как социальная работа и нейро-лингвистическое программирование, из-за того, что тяга к совершению краж у данной народности была обусловлена генетически.
«Новый образец демонстрирует полную незаинтересованность в приобретении имущества нетрадиционными методами и полностью игнорирует лошадей. Однако нам предстоит еще много работы с данным субъектом, т.к. после размещения в общем блоке у него быстро появилась серьга в ухе и широко расстегнутая рубашка», - рассказала комендант общежития.
В данный момент территория университетского городка закрыта на карантин из-за массового и необъяснимого проявления героиновой зависимости среди местного населения.
Те кому любовники нужны блюдут свои фигуры.🙂
Но если покопать...
Первое: как можно верить в такой бред?
Второе: как можно такое бабло держать дома, если ты одинокая старушка?