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Две мошенницы за 950 тыс. грн "сняли порчу" с пенсионерки на Николаевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две мошенницы 33-х и 63-х лет обманули 79-летнюю жительницу Южноукраинска (Николаев). Подойдя к потерпевшей возле магазина, сообщили ей, что имеют сверхспособности и видят на пенсионерке смертельную порчу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Незнакомки рассказали бабушке, что могут помочь, проведя определенный ритуал, для которого нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. Потерпевшая вместе с мошенницами пошла к себе домой, собрала золотые украшения и деньги на общую сумму почти в 950 тыс. гривен, и отдала злоумышленницам. Поняла старушка, что стала жертвой аферисток, уже, когда те ушли.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленниц и их водителя. Обе женщины - жительницы Мариуполя, а старшая из них уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Задержали фигурантов в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения 12 октября в Мариуполе. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли денежные средства и ряд ювелирных изделий, которые могут быть похищенными у потерпевшей.

Мошенниц доставили в Николаевскую область, где в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Сувениры на миллион: в Киеве поймали мошенника, который обменивал доллары на фальшивые гривни. ФОТОрепортаж

Две мошенницы за 950 тыс. грн сняли порчу с пенсионерки на Николаевщине, - Нацполиция 01
Две мошенницы за 950 тыс. грн сняли порчу с пенсионерки на Николаевщине, - Нацполиция 02
Две мошенницы за 950 тыс. грн сняли порчу с пенсионерки на Николаевщине, - Нацполиция 03
Две мошенницы за 950 тыс. грн сняли порчу с пенсионерки на Николаевщине, - Нацполиция 04
Две мошенницы за 950 тыс. грн сняли порчу с пенсионерки на Николаевщине, - Нацполиция 05

Автор: 

мошенничество (1220) Николаевская область (2121) Нацполиция (16458)


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Топ комментарии
+38
А потому что бабушка скорее всего не простая, наверное мать какого-нибудь высокопоставленного мента, или чинуши или депутата, потому что эту цыганву поймали аж в Мариуполе. Если бы обобрали простого человека, то ни кто бы особо не суетился. Проверено родственниками и знакомыми.
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15.10.2020 13:38
+24
откуда у бабушки лям гривен )
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15.10.2020 13:27
+21
Хорошо живут пенсионеры при Зеленском, вот так вот, порохоботы, шах и мат!
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15.10.2020 13:31
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откуда у бабушки лям гривен )
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15.10.2020 13:27 Ответить
золотишко фамильное, или читать тебя не учили, только писать?
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15.10.2020 13:31 Ответить
Судья или депутат припрятал денжат у мамульки, а та их отдала. Сколько подобных случаев на суммы естественно в разы меньше и никто никого не находит.... а тут привлекли полицию особого назначения
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15.10.2020 14:09 Ответить
на фото посмотрите басурманки ля наркотики такие же из родного табора порченные бабки от порчи и ушли
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15.10.2020 14:32 Ответить
Где ты там про "фамильное" вычитал?
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15.10.2020 14:19 Ответить
Золотой брелок "Мазда" от прабабушки достался, ага
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15.10.2020 14:23 Ответить
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16.10.2020 05:43 Ответить
сама жебрача країна Європи.
Ви краще запитайте скільки ця жебрачка субсидій від держави на газ отримала...
Я би цих циганок не саджав, а у нашу податкову на роботи прийняв!
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15.10.2020 13:32 Ответить
Брагар, можешь обратно перелогинится, все собаки уже проданы
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15.10.2020 13:38 Ответить
ох и дурень
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15.10.2020 13:39 Ответить
"Ох" це ім'я, "и" по батькові, а решта твоє прізвище?
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15.10.2020 13:46 Ответить
Нет, дурень это твое жизненное кредо судя по твоему тупому комменту.
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15.10.2020 14:26 Ответить
та не гони... ти натякаєш, що здатний щось аналізувати і робити висновки? Чувак, не парся, це не твоє!
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15.10.2020 14:58 Ответить
Ты какой-то генератор случайных тупых фраз, такое особое "мышление" обычно свойственно выпускникам спецшколы по углубленному изучению букваря и рисования черточек в тетради в клеточку.
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15.10.2020 19:09 Ответить
Якщо ти не розумієш фразу то варіантів завжди два, а не один. Перший, це якщо вона тупа, а другий, це якщо ти тупий.
Я би на твоєму місці приділив більше уваги другому варіанту.
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16.10.2020 14:24 Ответить
та не гони... ты намекаешь, что способный что-то анализировать и делать выводы? Чувак, не парься, это не твое!
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16.10.2020 14:42 Ответить
Я натякаю? Та ні, я написав дуже прямо... а ти узяв і підтвердив, що справа саме у другому варіанті
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16.10.2020 15:29 Ответить
Дружочек все твои "наполеоновские победы" лишь в твоей голове, поверь для здравомыслящего человека все твои потуги блеснуть мнимым разумом (даже не интеллектом), выглядят ничтожно жалко и нелепо. Иногда лучше перестать самозакапываться, остановиться и промолчать, чтобы окружающие тебя люди не стали физическим способом прививать тебе хорошие манеры поведения в обществе. Береги себя, курилка.
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16.10.2020 17:38 Ответить
Для "здравомислючої людини"? А ці люди тебе уповноважили говорити від їх імені?
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16.10.2020 19:24 Ответить
а чего Вы удивляетесь, тот кто больше всего ноет, что у него нет денег, обычно имеет и недвижимость и сбережения. У нас так принято)))
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15.10.2020 13:51 Ответить
так я і думав... я знав! я відчував, що із цим пенсіонерами, щось не так!
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15.10.2020 13:52 Ответить
О-о-о! Представляю какой вой стоит в нашей стране от "бедных и разнесчастных" коломойских, фирташей, порошенок, янеков ахметовок лёвочкиных и от прочей мафиозной братии))
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15.10.2020 15:06 Ответить
А чого їм ржати? В їх руках пульт від телека. Що забажають, те і включать, а ви, виконаєте усе, що телек скаже.
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16.10.2020 19:29 Ответить
Ты лучше бы запитав,за кого эта тупая бабка голосовала на президентских выборах и будет голосовать на местных выборах?!
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15.10.2020 18:23 Ответить
Виявляеться я зовсім нічого не знаю про життя наших пенсіонерів! 950 тисяч! Пенсійний Фонд теж в шоці!
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15.10.2020 13:49 Ответить
Картошку с огорода на даче продала.
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15.10.2020 13:49 Ответить
Картошку с огорода на даче продала- ага! Заледве на три сухогрузи вмістився урожай!
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15.10.2020 13:52 Ответить
Объявляю создание фонда

"Снятие порчи с Владимира Зеленского"

может помогут цыганки избавиться от родового заклятия дебилизмом, а.....
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15.10.2020 14:09 Ответить
А говорят что у нас пенсионеры нищие и еле-еле выживают
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15.10.2020 13:27 Ответить
Хорошо живут пенсионеры при Зеленском, вот так вот, порохоботы, шах и мат!
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15.10.2020 13:31 Ответить
Це точно! Всього півтора року назад-животіла на 1600 грн в місяцьпри "марадоьрі"! А при ЗЕ- за півтора роки-майже мільйонерка! ЗЕ-ураааааааааааааааааааааа!
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15.10.2020 13:54 Ответить
Это было заработанное до клоуна . Зебилам Шмыгаль сказал что через 10 лет зебуины будут без пенсий
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15.10.2020 14:07 Ответить
Бедная такая бабулька...просто - божий одуванчик!
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15.10.2020 13:36 Ответить
А что лица не замазали? Сегодня постный день?
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15.10.2020 13:36 Ответить
Мама и дочь видимо... Совершенно одинаковые)
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15.10.2020 13:37 Ответить
Не ну ничего так пенсионерка,легко собрала лям,золотой кулончик с логотипом MAZDA,наверное в гараже стоит какая нибудь SkyAktiv CX-7 и бабуля на нем в булочную ездит))
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15.10.2020 13:37 Ответить
Блин досмотрелся это не кулончик это реальный брелок от машины))
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15.10.2020 13:39 Ответить
#мама любит скорость?
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15.10.2020 13:43 Ответить
А потому что бабушка скорее всего не простая, наверное мать какого-нибудь высокопоставленного мента, или чинуши или депутата, потому что эту цыганву поймали аж в Мариуполе. Если бы обобрали простого человека, то ни кто бы особо не суетился. Проверено родственниками и знакомыми.
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15.10.2020 13:38 Ответить
Люто плюсую!!!!!!!!!!Не в бровь,а в глаз!!!
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15.10.2020 13:40 Ответить
Задержали фигурантов в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения

Источник: https://censor.net/ru/p3224928
Целый спецназ работал. Во как!
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15.10.2020 13:45 Ответить
Так и есть. Проверил на себе - преступника по сути за руку поймали, все выкатили - заяву с полным описанием в киберполицию - эффект в виде запускания "дурочки" между ведомствами по кругу. А потом в суде теряются заявления, увольняются следователи, а юрлицо как работало, так и работает, занимаясь мошенничеством.
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16.10.2020 00:51 Ответить
"все, нажитое непосильным трудом, все жеж украли!"(с)
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15.10.2020 13:42 Ответить
даже жалко стало "ромов")
у старушки видать делирий мозга, ибо за снятие порчи цена в сто раз меньше. и понятно шо не просят принести все золото и деньги.
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15.10.2020 13:43 Ответить
Это гипноз по-сути.
Цыгане всегда этим промышляли. Но обычно не в таком масштабе.
Да и бабуля видно из блатных. Потому и поймали.
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15.10.2020 13:51 Ответить
Это гипноз, и им пользуются не только цыгане) Мою жену, лет 15-ть назад, так обчистили прям во дворе моего дома) Правда сняли только то, что было на ней, отправили в дом еще за чем то, а сами в это время слиняли) Рассказывала, что понимаю, что нельзя этого делать, но все равно все сама снимаю и отдаю) Как то так)
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15.10.2020 14:04 Ответить
Не оскудеет лохами земля ...
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15.10.2020 13:44 Ответить
Ну так зняли чи ні? головне результат. Байдуже що дорого.
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15.10.2020 13:44 Ответить
Ааааа, черножопые!
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15.10.2020 13:44 Ответить
А смертельная болезнь это - совок головного мозга
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15.10.2020 13:45 Ответить
шутка ли... бабке в 79 сказали, что она может скоро умереть...
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15.10.2020 13:47 Ответить
А говорять, ще пенсіонерам нема коштів на життя...
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15.10.2020 13:49 Ответить
Даже не сомневался,шо это цыгане) А у бабки брелок mazda золотой,видать фанатка марки)
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15.10.2020 13:51 Ответить
Китайские генетики излечили цыган от воровства

Дві шахрайки за 950 тис. грн "зняли порчу" з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3071

Воровство в цыганской среде, несмотря на столетия их проживания на территории цивилизованных стран неискоренимо и долгое время являлось одним из глобальных вызовов перед человеческой цивилизацией XXI века.

Отдел связей с общественностью Китайского южного научно-технологического университета в Шеньчжэне сообщил об очередном успехе одной из своих исследовательских групп в сфере модификации человеческого генокода. В официальном пресс-релизе сказано, что ученым удалось успешно изменить ген ROB1, что позволит организму быть невосприимчивым к стойкому желанию бесплатно поживиться чужим имуществом.

«К сожалению, предыдущий эксперимент не был таким удачным. Контрольный образец сохранил тягу к воровству. Другие воспитанники жаловались на пропажу увеселительных принадлежностей, чаще всего игрушечных лошадок. Однако, мы заметили закономерность - шкафчики были обчищены не полностью, а всего лишь наполовину, и решили продолжить работу в данном направлении», - рассказал профессор Минж Ги Ли, координатор исследовательской группы генетиков.

В пресс-релизе отмечено, что искоренить тягу к воровству у цыган не представлялось возможным другими, неинвазивными методами, такими как социальная работа и нейро-лингвистическое программирование, из-за того, что тяга к совершению краж у данной народности была обусловлена генетически.

«Новый образец демонстрирует полную незаинтересованность в приобретении имущества нетрадиционными методами и полностью игнорирует лошадей. Однако нам предстоит еще много работы с данным субъектом, т.к. после размещения в общем блоке у него быстро появилась серьга в ухе и широко расстегнутая рубашка», - рассказала комендант общежития.

В данный момент территория университетского городка закрыта на карантин из-за массового и необъяснимого проявления героиновой зависимости среди местного населения.
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15.10.2020 17:50 Ответить
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15.10.2020 21:48 Ответить
Казалось бы при чем тут религия? если бы бабка не верила во всякую туфту, то никому бы не отдала все деньги, а просто бы послала подальше этих аферисток.
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15.10.2020 13:52 Ответить
Это цыгане или Ромы?
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15.10.2020 14:05 Ответить
Клоун тоже так зебилов развел
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15.10.2020 14:08 Ответить
А я бабулю понимаю. Подлечиться и помолодеть хотела лет так на пятьдесят. Вновь завести семью, или молодого любовника. На кой ляд ей на том свете такие гроши?
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15.10.2020 14:14 Ответить
С таким пузом молодого любовника?
Те кому любовники нужны блюдут свои фигуры.🙂
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15.10.2020 17:33 Ответить
Дык может лет в двадцать она стройной и была, того и купилась.
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15.10.2020 18:33 Ответить
Пенсіонерка є "зберігачем" цінностей здобутих корупційним шляхом. Згідно закону України спадок не підлягає розділу між подружжям під час розлучення і не може бути конфіскованим в випадку засудження з конфіскацією. Тому всі хитровкручені корупціонери, злодії і решта розумних громадян оформлюють частину майна на батьків. І батькам добре і їм страховка.
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15.10.2020 14:54 Ответить
шось я не зрозумів: якому тілу там 33 роки?
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15.10.2020 15:01 Ответить
Тю, так вона ж на добровольных началах всьо и отдала, с такими же претензиями можно и в храмы божьи вламываццо за пожертвованиями ! Хреста на вас нету, хрестопродавцы !
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15.10.2020 15:11 Ответить
Украина - ************ страна Европы!
Но если покопать...
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15.10.2020 15:54 Ответить
И эта бабушка пойдёт на выборы!!! Отгадайте, за кого проголосует?! ...правильно!
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15.10.2020 16:12 Ответить
Я злая, мне таких тупорылых зебаранов не жаль.

Первое: как можно верить в такой бред?
Второе: как можно такое бабло держать дома, если ты одинокая старушка?
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15.10.2020 17:27 Ответить
Надо же было так "испортится" старушки, аж на целый лям! Видимо, та еще грешница была!
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15.10.2020 17:36 Ответить
Прям, как у классика - Мамаша, пройдёмте в закрома. Современные Остап Ибрагимович и Паниковский.
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15.10.2020 18:24 Ответить
ой шановні, не довелося вам в житті мати справу з циганами
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15.10.2020 18:38 Ответить
А Я АФЕРИСТОК УЗНАЮ ПО БРОВЯМ...!)
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15.10.2020 22:13 Ответить
Ну хоть полвареника старушке оставили?
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15.10.2020 23:43 Ответить
Почти ЛЯМ??????? у пенсионерки нагилячила ? А говорите в Украине пенсы плохо живут!
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16.10.2020 09:42 Ответить
 
 