Две мошенницы за 950 тыс. грн "сняли порчу" с пенсионерки на Николаевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две мошенницы 33-х и 63-х лет обманули 79-летнюю жительницу Южноукраинска (Николаев). Подойдя к потерпевшей возле магазина, сообщили ей, что имеют сверхспособности и видят на пенсионерке смертельную порчу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Незнакомки рассказали бабушке, что могут помочь, проведя определенный ритуал, для которого нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия. Потерпевшая вместе с мошенницами пошла к себе домой, собрала золотые украшения и деньги на общую сумму почти в 950 тыс. гривен, и отдала злоумышленницам. Поняла старушка, что стала жертвой аферисток, уже, когда те ушли.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленниц и их водителя. Обе женщины - жительницы Мариуполя, а старшая из них уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Задержали фигурантов в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения 12 октября в Мариуполе. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли денежные средства и ряд ювелирных изделий, которые могут быть похищенными у потерпевшей.

Мошенниц доставили в Николаевскую область, где в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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