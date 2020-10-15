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"Пришло время быть услышанными", - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родные и близкие украинских военнопленных пришли сегодня под Офис Президента, чтобы повторить требования, озвученные на недавней акции "Напомнить о каждом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Требования участников акции такие:

  1. Принятие закона о пленных, который законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь.
  2. Принятие закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права, таким образом подтвердив способность Украины судить за международные преступления, общепризнанные в мире, к которым не применяются сроки давности.
  3. Обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях.
  4. Определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, бывшими пленными и государственными органами.
  5. Обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобожденных. Не секрет, что освобождают не только героев. Были неоднократные случаи, когда освобождали организаторов "референдумов", палачей на подвалах. Такие преступники должны нести наказание.

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На данный момент известно, что к участникам акции вышел представитель ОП и пригласил их внутрь для общения.

Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 01
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 02
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 03
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 04
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 05
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 06
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 07
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 08
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 09
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 10
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 11
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 12
Пришло время быть услышанными, - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь 13

Фото, видео - Олег Богачук

военнопленные (1070) Богачук Олег (1462) пленные (2137) Офис Президента (1797)


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У Вазелина перед выборами слух прорезался ?
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15.10.2020 14:41 Ответить
вони заважають миру з рашкою !
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15.10.2020 14:42 Ответить
Сейчас время канабиса!
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15.10.2020 14:52 Ответить
Якщо перекрити воду , електроенергію , закрити перехід с Донецком і прекратити платити пенсії хто там , то через скільки одадут наших полонених ?
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15.10.2020 15:12 Ответить
З усією повагою до цих людей, блазень нічого не вирішує.
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15.10.2020 18:22 Ответить
 
 