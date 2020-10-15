"Пришло время быть услышанными", - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Родные и близкие украинских военнопленных пришли сегодня под Офис Президента, чтобы повторить требования, озвученные на недавней акции "Напомнить о каждом".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Требования участников акции такие:
- Принятие закона о пленных, который законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь.
- Принятие закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права, таким образом подтвердив способность Украины судить за международные преступления, общепризнанные в мире, к которым не применяются сроки давности.
- Обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях.
- Определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, бывшими пленными и государственными органами.
- Обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобожденных. Не секрет, что освобождают не только героев. Были неоднократные случаи, когда освобождали организаторов "референдумов", палачей на подвалах. Такие преступники должны нести наказание.
На данный момент известно, что к участникам акции вышел представитель ОП и пригласил их внутрь для общения.
Фото, видео - Олег Богачук
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