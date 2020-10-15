"Пришло время быть услышанными", - под ОП пришли близкие пленных и без вести пропавши бойцов, их пригласили внутрь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родные и близкие украинских военнопленных пришли сегодня под Офис Президента, чтобы повторить требования, озвученные на недавней акции "Напомнить о каждом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Требования участников акции такие:

Принятие закона о пленных, который законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь. Принятие закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права, таким образом подтвердив способность Украины судить за международные преступления, общепризнанные в мире, к которым не применяются сроки давности. Обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях. Определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, бывшими пленными и государственными органами. Обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобожденных. Не секрет, что освобождают не только героев. Были неоднократные случаи, когда освобождали организаторов "референдумов", палачей на подвалах. Такие преступники должны нести наказание.

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На данный момент известно, что к участникам акции вышел представитель ОП и пригласил их внутрь для общения.



























Фото, видео - Олег Богачук