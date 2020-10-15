Чиновник таможни в Запорожской области за взятку содействовал незаконному вывозу зерновой продукции в Евросоюз, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему экспорта зерновой продукции в Евросоюз, организованную должностным лицом одного из таможенных постов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По предварительной версии следствия, схему организовал руководитель таможенного поста совместно с несколькими представителями коммерческих структур. Установлено, что в течение 2019-2020 годов чиновник за вознаграждение способствовал фирмам-экспортерам в незаконном вывозе зерновой продукции. Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. В то же время руководитель таможенного поста "не замечал" этих несоответствий.
В СБУ задокументировали очередной факт противоправного экспорта зерновой продукции на основании поддельных документов. По предварительным выводам, с этой отправки в госбюджет могло не поступить более 1,2 миллиона гривен.
По оперативной информации, такие действия злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз, в зависимости от сезонного сбора урожая.
Во время проведения обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, доказывающую организацию коррупционной схемы. В ходе следственных действий у начальника таможенного поста обнаружена крупная сумма денег в различной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.
По материалам Службы безопасности руководителю таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, в ходе которых будет установлена фактическая сумма государственных убытков.
Сейчас проверяется причастность других должностных лиц таможенного поста в коррупционных правонарушений.
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