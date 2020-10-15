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Чиновник таможни в Запорожской области за взятку содействовал незаконному вывозу зерновой продукции в Евросоюз, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему экспорта зерновой продукции в Евросоюз, организованную должностным лицом одного из таможенных постов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, схему организовал руководитель таможенного поста совместно с несколькими представителями коммерческих структур. Установлено, что в течение 2019-2020 годов чиновник за вознаграждение способствовал фирмам-экспортерам в незаконном вывозе зерновой продукции. Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. В то же время руководитель таможенного поста "не замечал" этих несоответствий.

В СБУ задокументировали очередной факт противоправного экспорта зерновой продукции на основании поддельных документов. По предварительным выводам, с этой отправки в госбюджет могло не поступить более 1,2 миллиона гривен.

По оперативной информации, такие действия злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз, в зависимости от сезонного сбора урожая.

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Во время проведения обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, доказывающую организацию коррупционной схемы. В ходе следственных действий у начальника таможенного поста обнаружена крупная сумма денег в различной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.

По материалам Службы безопасности руководителю таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, в ходе которых будет установлена фактическая сумма государственных убытков.

Сейчас проверяется причастность других должностных лиц таможенного поста в коррупционных правонарушений.

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Чиновник таможни в Запорожской области за взятку содействовал незаконному вывозу зерновой продукции в Евросоюз, - СБУ 01
Чиновник таможни в Запорожской области за взятку содействовал незаконному вывозу зерновой продукции в Евросоюз, - СБУ 02
Чиновник таможни в Запорожской области за взятку содействовал незаконному вывозу зерновой продукции в Евросоюз, - СБУ 03
Чиновник таможни в Запорожской области за взятку содействовал незаконному вывозу зерновой продукции в Евросоюз, - СБУ 04
Чиновник таможни в Запорожской области за взятку содействовал незаконному вывозу зерновой продукции в Евросоюз, - СБУ 05
Чиновник таможни в Запорожской области за взятку содействовал незаконному вывозу зерновой продукции в Евросоюз, - СБУ 06
Чиновник таможни в Запорожской области за взятку содействовал незаконному вывозу зерновой продукции в Евросоюз, - СБУ 07

Автор: 

коррупция (8560) СБУ (19890) силовики (2798) таможня (1958) Запорожская область (3077) зерновые (99)


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А должен был как ? За «спасибо» мудрому и заботливому т-щу зиленскому, который точно так же продаёт украинское зерно на экспорт даже в неурожайный год и при расхищенном госрезерве ради валютной выручки, которую отмоет через ковидный фонд бальшова нае..-«будивныцтва»???
(Ирония)
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15.10.2020 16:44 Ответить
Представьте себе китайскую таможню, которая требует происхождение ниток для трусов или доказательства себестоимости последних. Вот на этом моменте китайское экономическое чудо закончилось бы.
Задумайтесь, нужна ли нам такая украинская таможня?
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15.10.2020 16:52 Ответить
В смысле не уплачено в бюджет? А ничего, что при экспорте зерновых нет таможенных платежей в бюджет. Тем более, на это не влияет себестоимость товара. Тут главное, чтоб товар был произведен на Украине. Мало вероятно, что зерно привезли из Китая (или других стран), а потом дальше эскпортируют. Всё это тянет на тупость СБУшников и экономическую безграмотность.
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15.10.2020 19:01 Ответить
 
 