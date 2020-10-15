Почти всех жителей 10-миллионного китайского Циндао протестировали на коронавирус за 4 дня. ФОТО

В китайском городе Циндао за четыре дня сделали почти 10 млн тестов на коронавирус COVID-19 и отстранили председателя местной комиссии по здравоохранению Суй Чжэньхуа.

Об этом сообщает в четверг газета People's Daily, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По данным на 08.00 (03.00 мск), в Циндао уже взяли 9 947 304 образцов и получили результаты по 7 646 353 из них, кроме подтвержденных случаев заражения, о которых сообщалось ранее, новых положительных результатов нет", - говорится в сообщении газеты в социальной сети Weibo.

Суй Чжэньхуа отстранили 14 октября, и сейчас в его отношении проводится расследование.

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После длинных выходных по случаю Дня рождения КНР и праздника середины осени в Циндао обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом. Поэтому власти решили протестировать все население города.



