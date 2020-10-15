Почти всех жителей 10-миллионного китайского Циндао протестировали на коронавирус за 4 дня. ФОТО
В китайском городе Циндао за четыре дня сделали почти 10 млн тестов на коронавирус COVID-19 и отстранили председателя местной комиссии по здравоохранению Суй Чжэньхуа.
Об этом сообщает в четверг газета People's Daily, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По данным на 08.00 (03.00 мск), в Циндао уже взяли 9 947 304 образцов и получили результаты по 7 646 353 из них, кроме подтвержденных случаев заражения, о которых сообщалось ранее, новых положительных результатов нет", - говорится в сообщении газеты в социальной сети Weibo.
Суй Чжэньхуа отстранили 14 октября, и сейчас в его отношении проводится расследование.
После длинных выходных по случаю Дня рождения КНР и праздника середины осени в Циндао обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом. Поэтому власти решили протестировать все население города.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто, запирають в готелі на 14 діб за власний рахунок.
Можна обрати різні категорії готелів... від 3 зірок до 5 зірок.
Запирають так, що з поверху не вийдеш, й отак 14 діб.
Навіть негативний ПЛР не звільняє від ізоляції.
Се ля ві.
Аж для обладателей действующий рабочих виз , ворк пермитов , семейных и те , у кого pu letter. Таких людей единицы. Ну ещё для белоруссов и армян безвиз.
Большинство людей как не могли въехать так и сидят дома.
Отримати туристичну або бізнес візу не є проблема, від слова "зовсім" -- до 7 діб й віза є. Але обов'язковий карантин 14 діб для всіх без виключення.
Вот пробы берут у всех. Потом мешают и если все здоровые , то проверяют дальше. В случаи нахождения вируса - это пробу уже проверят у каждого отдельным тестом.
Вот секрет скорости. Раньше не мог понять как так быстро. Пока мне знакомые не сказали почему эти тесты проводят бесплатно всем.
Об этом вы не прочитаете в интернет новостях.
40 млн українців - вже 270 тис. перехворівших, півроку "плато", яке вже давно є "піком".
а ваще хрень какая-то с этим Китаем, там с марта месяца никто не умер еще от короны, странно
Например почти везде мебель в Китае именно из дерева. А не того шлака , что в Украине продают.
Это член?
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54582150
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/slovensko-pripravuje-plosne-testovani-40339560
*населення Словаччини майже п'ять з половиною мільйонів чоловік.