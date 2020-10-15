Участник террористической организации "Исламское государство" задержан в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который согласно учету Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.
В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "ИГ".
Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.
Топ комментарии
+7 Лео Кот
показать весь комментарий15.10.2020 17:36
+1 вова хутин
показать весь комментарий15.10.2020 17:35
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- не удивлюсь, если этот боец мочил русьню в Сирии..