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Участник террористической организации "Исламское государство" задержан в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который согласно учету Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "ИГ".

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.

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Участник террористической организации Исламское государство задержан в Одессе, - СБУ 01
Участник террористической организации Исламское государство задержан в Одессе, - СБУ 02
Участник террористической организации Исламское государство задержан в Одессе, - СБУ 03
Участник террористической организации Исламское государство задержан в Одессе, - СБУ 04
Участник террористической организации Исламское государство задержан в Одессе, - СБУ 05

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задержание (6675) Одесса (7879) СБУ (19890) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+7
по запросу ФСБ скорее всего
- не удивлюсь, если этот боец мочил русьню в Сирии..
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15.10.2020 17:36
+1
Какое государство??? Оставьте человека в покое.
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15.10.2020 17:35
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Какое государство??? Оставьте человека в покое.
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15.10.2020 17:35 Ответить
по запросу ФСБ скорее всего
- не удивлюсь, если этот боец мочил русьню в Сирии..
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15.10.2020 17:36 Ответить
вместо судьи чауса?
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15.10.2020 18:43 Ответить
Форма у СБУ конечно пипец...
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15.10.2020 19:12 Ответить
Україна не приймає участі у походах на мусульманські держави, тож нам нічого боятися їхніх партизан. Наші вороги -- православні російські нацисти.
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15.10.2020 21:35 Ответить
Стецькив пора в гарем.
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15.10.2020 22:28 Ответить
 
 