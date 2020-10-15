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В поврежденном взрывом газа доме на Позняках нашли оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости, - КГГА. ФОТО

В одной из квартир дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Вчера, 14 октября, примерно в 14:00, во время проведения работ по возврату вещей жильцов дома на Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом.

Открыто уголовное производство. Изъятое оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий. Владелец квартиры задержан.

В поврежденном взрывом газа доме на Позняках нашли оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости, - КГГА 01

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

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Автор: 

боеприпасы (2336) КГГА (2982) Киев (25516) оружие (10215)


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Топ комментарии
+8
За час, що будинок стояв, можна було цілий арсенал занести. А то якось скромно...
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15.10.2020 18:19
+7
Новенькі, майже в маслі… видно будівельне сміття, корозія і пил на них не діють )))
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15.10.2020 18:24
+3
Попандос то какой, а?
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15.10.2020 17:43
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А, ну да. Газовщики не винні.
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15.10.2020 17:39 Ответить
Попандос то какой, а?
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15.10.2020 17:43 Ответить
Мусорье мародерит квартиры?
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15.10.2020 17:53 Ответить
з часом, про щось інше, а не відмову лівого двигуна ан26ш розкажуть...і потім догадуйся про той спалах фар освітлення літака, після якого він самоскерувався вліво
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15.10.2020 18:11 Ответить
За час, що будинок стояв, можна було цілий арсенал занести. А то якось скромно...
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15.10.2020 18:19 Ответить
Новенькі, майже в маслі… видно будівельне сміття, корозія і пил на них не діють )))
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15.10.2020 18:24 Ответить
Ну, увидел РКС (резинострел, в Полтаве выпускают), пачка мелкокалиберных патронов (5,6 мм), макет гранаты (черный цвет - учебная), УЗРГ (запал к гранате, возможно также учебный). Какая то газовая хрень типа китайского револьвера).
Полная ерундовина. РКС под стрельбу боевыми переделать сложно. Если только в ствол вкладыш всанадалить от ТОЗ для 5,6 мм.
Короче бред.
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15.10.2020 18:43 Ответить
..а две пачки 9х19.. тоже типа хня..??- хотя лажа всё равно однозначная, потому как зашли без санкции- мало-мальский юрист размажет такое обвинение за бесплатно без масла на булочку...)))
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16.10.2020 01:55 Ответить
Хоть бы кожушок от РПГ поклали. А тут даже ружья из картона не вырезали. Фантазии по нулям.
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15.10.2020 19:30 Ответить
Ще знайшли, рядом в гаражах.
У пошкодженому вибухом газу будинку на Позняках знайшли зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні рідини, - КМДА - Цензор.НЕТ 4672
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15.10.2020 22:30 Ответить
А диски это оружие или емкости со взрывоопасными веществами?
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16.10.2020 00:14 Ответить
Якщо під час розслідування виясниться, зо власник хотів ліквідувати Медведчука, то власника відпустити, повернути все вилучене і додати гранатомет.
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16.10.2020 01:18 Ответить
 
 