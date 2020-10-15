В поврежденном взрывом газа доме на Позняках нашли оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости, - КГГА. ФОТО
В одной из квартир дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Вчера, 14 октября, примерно в 14:00, во время проведения работ по возврату вещей жильцов дома на Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом.
Открыто уголовное производство. Изъятое оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий. Владелец квартиры задержан.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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Полная ерундовина. РКС под стрельбу боевыми переделать сложно. Если только в ствол вкладыш всанадалить от ТОЗ для 5,6 мм.
Короче бред.