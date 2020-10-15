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Новости Фото Революция в Беларуси
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"Мы говорим диктатуре нет", - на акцию против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью. ФОТОрепортаж

Марш начался от Красной церкви и закончился у подземного перехода возле ГУМа. Подземный переход стал преградой для участников марша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское бюро Радио Свобода. 

"Мы хотим выйти на улицы, чтобы сказать "нет" диктатуре! Скажи нет насилию, несправедливости и лжи. Мы тоже хотим, чтобы нас слышали! "- отмечалось в объявлении о марше.

Во время марша был задержан как минимум один человек, сообщает Еврорадио: Олег Граблевский, юрист Управления по правам инвалидов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабочие в Германии отказались обслуживать самолет Лукашенко, - Nexta

Мы говорим диктатуре нет, - на акцию против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью 01
Мы говорим диктатуре нет, - на акцию против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью 02
Мы говорим диктатуре нет, - на акцию против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью 03
Мы говорим диктатуре нет, - на акцию против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью 04
Мы говорим диктатуре нет, - на акцию против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью 05
Мы говорим диктатуре нет, - на акцию против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью 06

Автор: 

Беларусь (7890) люди с инвалидностью (354)


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Топ комментарии
+19
Это уже перешло в какой то балаган. Женскмй марш, Марш пенсионеров, инвалидов, работников прилавка, почтальонов, слушателей курсов повышения квалификации младшего медсостава... Белорусы - лучше марш в жопу организуйте. Или киргизов пригласите если у самих бледная немочь и половое бессилие.
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15.10.2020 22:56
+11
І вони з квітами... Це діагноз.
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15.10.2020 22:56
+10
Беларусь должна открыть безвизовый въезд для мазохистов всего Мира.
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15.10.2020 23:08
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І вони з квітами... Це діагноз.
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15.10.2020 22:56 Ответить
Что за пошесть такая пошла? С каких это пор украинцы стали обсирать нормальных, порядочных людей, стремящихся к свободе от диктатора? Даже если они не думают так как мы, даже если они настолько "глупее" нас, что не способны идти по нашим стопам?
Эй! Одни только выборы Зеленского уже дают повод сомневаться в том, что граждане Украины могут поучать "неправильных" белорусов.
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16.10.2020 22:58 Ответить
Украинцы хотя бы через раз идиотов президентами избирают (при пропагандистской накачке из маасквы конечно), а беларусы почти 30 лет за одного и того же дебила голосуют
Так что никаких "эй!"
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20.10.2020 15:23 Ответить
Это уже перешло в какой то балаган. Женскмй марш, Марш пенсионеров, инвалидов, работников прилавка, почтальонов, слушателей курсов повышения квалификации младшего медсостава... Белорусы - лучше марш в жопу организуйте. Или киргизов пригласите если у самих бледная немочь и половое бессилие.
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15.10.2020 22:56 Ответить
У киргизов другая "кухня".Рядом Китай.И ***** ссыца.
А тут без проблем может подать "руку помощи" рускагаварящему населению
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15.10.2020 23:12 Ответить
чего киргизов предлагаете, вы же ближе. да и не отличить беларуса от украинца?
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15.10.2020 23:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/396828, Друже, не обращай внимания на тролля!
те украинцы,что стояли на Майдане ,с беларусов не смеются
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16.10.2020 00:06 Ответить
кто служил тот в цирке не смеется?
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16.10.2020 00:40 Ответить
Не воняй
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16.10.2020 22:59 Ответить
можно не обращать внимания, можно погонять)))
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16.10.2020 10:40 Ответить
Молодец, и я так думаю. Оценивать "как правильно" могут только диванные, потому что не представляют, что выйти - уже нужна смелость.
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16.10.2020 23:01 Ответить
ты вон такой смелый что аж в Германию сдрыснул!
или ой - ты ж из Лахты? под германским прокси!
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20.10.2020 15:25 Ответить
Ну, пообсираться и я могу, но не хочу - у нас есть общий враг, поэтому не нужно придумывать то, чего нет.
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21.10.2020 09:50 Ответить
Ты сам возьми двух киргизов пригласи - одного ОРДЛО освобождать, другого в Севастополе в одиночном пикете постоять с плакатом "Крым це Украина". Потому как тебе, контрацептиву, ссыкотно. А так хоть картинка для мирового сообщества будет.
P.S. Заметил одну закономерность - к ночи на форуме много швали собирается и высеры разных уродов в топ выводят.
Ты не находишь, что есть такая тенденция?
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16.10.2020 06:33 Ответить
Я нахожу тенденцию . Шо чем чмошнее и зачуханее существо - тем больше у него причин и поводов для его никчемного прозябания. Зачем мне брать киргизов? Мы под сраку коленом выгнали своего упыря. Мы пи-им козломордых от которых вы ссытесь, уже 7 год. И не тебе чмошнику поминать Крым и Донбас. Таким как ты защастье стоять на коленях - потому как могут посадить на бутылку.
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16.10.2020 09:51 Ответить
несчастные безобидные увечные розовые пони и те смелее белорусских мужиков... Странно, что колхозгестаповцы Плешивого Упыря в масках никого из них не избили палками
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15.10.2020 22:57 Ответить
ишшо доярок не хватает и работниц с окружной, тогда диктатору будет полный капец
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15.10.2020 22:57 Ответить
И снова розы вместо винтовок и масло вместо пушек !
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15.10.2020 22:57 Ответить
Следующие на очереди мамы с детскими колясками и слепые с палочками. Цирк с конями, а не протест.
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15.10.2020 23:03 Ответить
"Ми говоримо диктатурі ні", - на акцію проти Лукашенка в Мінську вийшли інваліди - Цензор.НЕТ 2697
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15.10.2020 23:04 Ответить
Во как инвалидов еще не 3.14здили ..Уже все были ..Мужики были пенсы были женщины были ...Детский сад остался но там был прецидент они детей сразу ы интернат забирали и лишали родительских прав
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15.10.2020 23:05 Ответить
Так, остались только негросябры...
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15.10.2020 23:07 Ответить
Та Лука ср..в на вас з високої гори,тільки бензиновий коктель може ситуацію змінити.Займатись мазохізмом як на мене дуже не вдячна справа,але видно білорусам таке подобається,коли їх дубасять.Ну не піде лука сам невже не ясно???
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15.10.2020 23:08 Ответить
Беларусь должна открыть безвизовый въезд для мазохистов всего Мира.
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15.10.2020 23:08 Ответить
Лука и омоновцы уже всех отп***дили и закрыли в Гулаг и молодежь, и рабочих, и пенсионеров. Теперь инвалидов фашисты лукашенковские будут п****ть.
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15.10.2020 23:09 Ответить
С цветами!? Я надеюсь
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15.10.2020 23:09 Ответить
Молодцы инвалиды.
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15.10.2020 23:24 Ответить
наркоманы и проститутки?
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15.10.2020 23:27 Ответить
Наступні будуть клієнти психлікарень?
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15.10.2020 23:31 Ответить
не, те на другой стороне, воглаве с главным шизофренником
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16.10.2020 10:45 Ответить
А може більша частина тих інвалідів якраз вони і є.
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16.10.2020 21:03 Ответить
Наступні будуть клієнти психлікарень?
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15.10.2020 23:33 Ответить
Не от Красной церкви , а от Красного Костела .
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15.10.2020 23:39 Ответить
А тем временем полсотни гродненцев пришли в УВД, чтобы поблагодарить ОМОН...

"Ми говоримо диктатурі ні", - на акцію проти Лукашенка в Мінську вийшли інваліди - Цензор.НЕТ 9198
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15.10.2020 23:42 Ответить
Лука приплатил шлюхам с окружной ,чтоб они подарили тортик ОМОНу
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16.10.2020 00:10 Ответить
не, им разрешили свидание с женами
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16.10.2020 10:46 Ответить
катюгам по заслугам
от сябров
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16.10.2020 00:34 Ответить
Украина скзала зектатуре "да!"...
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16.10.2020 00:22 Ответить
Та в Украине уже сто лет жидовская диктатура. Разграбили жиды все что можно. А украинцев на пушечный выстрел у к управлению Украиной не допускают.
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16.10.2020 00:33 Ответить
Нафиг белорусам эта жидовка Тихановская с ее жидом Тихановским? Что белоруса на трон не нашлось? Или жиды и тут впереди планеты всей как и сто лет назад?
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16.10.2020 00:32 Ответить
Как мало ума требуется для антисемита!
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16.10.2020 02:05 Ответить
Оно больное, пока не накричится, не заснёт.
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16.10.2020 23:08 Ответить
Эта Тихановская очень противная на внешность и картавит вовсю... Как белорусов с нее не тошнит?
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16.10.2020 00:35 Ответить
Это тоже агенты запада.
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16.10.2020 03:22 Ответить
Із серії коли хвіст крутить собакою.
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16.10.2020 06:47 Ответить
Инвалидам и их родственникам конечно респект,а так в общем белорусы просрали свою революцию,это не революция,а садо мазохизм какой то!
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16.10.2020 08:10 Ответить
В Беларуси еще звездюлей от мусоров не получали инвалиды. И тогда будет полный комплект отпижженных: мужики, бабы, дети, старики и... инвалиды.
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16.10.2020 08:11 Ответить
Это уже даже не смешно. Такое ощущение что они специально так сливают этот протест делая из него цирковое представление. Женщины, потом пенсы, теперь инвалиды... дальше что мамашки младенцев на колясках и с плакатами вывезут. Завязывайте уже с этим и учитесь жить в новых условиях раз реальных изменений не захотели. Оно может вам и не надо черти, но закачивайте цирк.
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16.10.2020 09:42 Ответить
Не больше 40 человек. А инвалидов из них наверно двое. С этими инвалидами человека 4 их родственники, остальные из этих 40 человек массовка.
Я удивляюсь, зачем об этой группке людей вообще что-то сообщать.
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16.10.2020 21:14 Ответить
Грустно, сколько дерьма здесь выплеснуто по самому уважаемому поводу...
Украинцы, что с вами?..
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16.10.2020 23:10 Ответить
 
 