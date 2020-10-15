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"Мы говорим диктатуре нет", - на акцию против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью. ФОТОрепортаж
Марш начался от Красной церкви и закончился у подземного перехода возле ГУМа. Подземный переход стал преградой для участников марша.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское бюро Радио Свобода.
"Мы хотим выйти на улицы, чтобы сказать "нет" диктатуре! Скажи нет насилию, несправедливости и лжи. Мы тоже хотим, чтобы нас слышали! "- отмечалось в объявлении о марше.
Во время марша был задержан как минимум один человек, сообщает Еврорадио: Олег Граблевский, юрист Управления по правам инвалидов.
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+19 Губернатор
показать весь комментарий15.10.2020 22:56
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+10 pacerhard melina
показать весь комментарий15.10.2020 23:08
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Эй! Одни только выборы Зеленского уже дают повод сомневаться в том, что граждане Украины могут поучать "неправильных" белорусов.
Так что никаких "эй!"
А тут без проблем может подать "руку помощи" рускагаварящему населению
те украинцы,что стояли на Майдане ,с беларусов не смеются
или ой - ты ж из Лахты? под германским прокси!
P.S. Заметил одну закономерность - к ночи на форуме много швали собирается и высеры разных уродов в топ выводят.
Ты не находишь, что есть такая тенденция?
от сябров
Я удивляюсь, зачем об этой группке людей вообще что-то сообщать.
Украинцы, что с вами?..