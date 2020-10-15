"Мы говорим диктатуре нет", - на акцию против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью. ФОТОрепортаж

Марш начался от Красной церкви и закончился у подземного перехода возле ГУМа. Подземный переход стал преградой для участников марша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское бюро Радио Свобода.

"Мы хотим выйти на улицы, чтобы сказать "нет" диктатуре! Скажи нет насилию, несправедливости и лжи. Мы тоже хотим, чтобы нас слышали! "- отмечалось в объявлении о марше.

Во время марша был задержан как минимум один человек, сообщает Еврорадио: Олег Граблевский, юрист Управления по правам инвалидов.

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