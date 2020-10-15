Зеленский наградил ветеранов "Динамо" по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков. ФОТОрепортаж

По случаю 45-й годовщины победы футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубка УЕФА сезона 1974/1975 годов Президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками клуба и вручил им государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом - чего сегодня очень не хватает - возможно только через такие легендарные победы", - сказал Зеленский.

Согласно указу президента, ряд ветеранов "Динамо" награжден государственными наградами.

Так,за весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины и по случаю 45-летия побед в финальных матчах Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, награждены:

орденом князя Ярослава Мудрого II степени - Блохин О.В,

орденом князя Ярослава Мудрого V степени - Буряк Л.И., Веремеев В.Г., Малюта В.И., Мунтян В.Ф.

орденом "За заслуги" I степени - Коньков А.Д., Онищенко В.И., Решко С.М., Фоменко М.И.

орденом "За заслуги" II степени - Дамин А.Н., Кузнецов С.В., Маслов В.Б., Ошемков М.О., Слободян П.П., Шепель А.Н.

Отметим, что Зеленский, вручая государственные награды ветеранам "Динамо", был без маски, хотя контактировал с пожилыми людьми из группы риска по COVID-19.

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Представители ФК "Динамо" подарили Зеленскому мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.





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