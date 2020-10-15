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Зеленский наградил ветеранов "Динамо" по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков. ФОТОрепортаж

По случаю 45-й годовщины победы футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубка УЕФА сезона 1974/1975 годов Президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками клуба и вручил им государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский наградил ветеранов Динамо по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков 01

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом - чего сегодня очень не хватает - возможно только через такие легендарные победы", - сказал Зеленский.

Согласно указу президента, ряд ветеранов "Динамо" награжден государственными наградами.

Так,за весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины и по случаю 45-летия побед в финальных матчах Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, награждены:

  • орденом князя Ярослава Мудрого II степени - Блохин О.В, 
  • орденом князя Ярослава Мудрого V степени - Буряк Л.И., Веремеев В.Г., Малюта В.И., Мунтян В.Ф.
  • орденом "За заслуги" I степени - Коньков А.Д., Онищенко В.И., Решко С.М., Фоменко М.И.
  • орденом "За заслуги" II степени - Дамин А.Н., Кузнецов С.В., Маслов В.Б., Ошемков М.О., Слободян П.П., Шепель А.Н.

Отметим, что Зеленский, вручая государственные награды ветеранам "Динамо", был без маски, хотя контактировал с пожилыми людьми из группы риска по COVID-19.

Зеленский наградил ветеранов Динамо по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне вспышки COVID-19 "Динамо" разрешили играть домашние матчи "Лиги чемпионов" в присутствии болельщиков

Зеленский наградил ветеранов Динамо по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков 03
Зеленский наградил ветеранов Динамо по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков 04
Зеленский наградил ветеранов Динамо по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков 05
Зеленский наградил ветеранов Динамо по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков 06
Зеленский наградил ветеранов Динамо по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков 07

Также читайте: Зеленский наградил обладателя "Золотого мяча"-1986 Беланова орденом Ярослава Мудрого

Представители ФК "Динамо" подарили Зеленскому мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.

Зеленский наградил ветеранов Динамо по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков 08
Зеленский наградил ветеранов Динамо по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков 09

Читайте: Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом "За заслуги"

Автор: 

Динамо (789) Зеленский Владимир (20348) награда (1798)


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Топ комментарии
+14
Это жесть . Представляю себе Меркель, награждающую футболистов Баварии, у которых еврокубков только девять. бы еще клоун не попиарился,
Зеленский наградил ветеранов "Динамо" по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков - Цензор.НЕТ 1799
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15.10.2020 23:06
+13
Уже скоро как Брежнев будет с этими бесконечными медальками и почётными грамотами : тебе, тебе, мне
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15.10.2020 22:58
+9
Що не день то совковий маразм вІд ЗЕ... Таке враження що жидобільшовицьке чмо народилось в минулому столітті і десь було заморожене...
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15.10.2020 23:26
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Уже скоро как Брежнев будет с этими бесконечными медальками и почётными грамотами : тебе, тебе, мне
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15.10.2020 22:58 Ответить
16.10.44 г - Возобновил работу Львовский университет им. И.Франка Есть повод для пиара
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15.10.2020 23:11 Ответить
Прошла зима
Настало лето
Спасиба бубочке за это
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16.10.2020 01:52 Ответить
а от сейчас Валерий Васильевич перевернулся в гробу....
ему еще етой примазавшейся сопли, за 3 года до победы Динамо не родившейся, не хватало.
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15.10.2020 23:00 Ответить
Валерий Васильевич нормально так с рук суркисов клевал и даже не кашлял... с чего бы ему от шмаркли ворочаться...
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16.10.2020 02:27 Ответить
idiot
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16.10.2020 02:31 Ответить
Чем суркисы по жизни занимались и с чего начинали напомнить, фанатик или сам в картотеке угрозыска Киева пороешься?!
Так чем «ихние» деньги пахнут?
И чем ты лучше избирателя голобородьки и сватов с таким мозгом?!
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16.10.2020 02:48 Ответить
Динамо выиграло Кубок Кубков тогда 45 лет назад и 34? - да.
кроты хоть раз? - нет....копай иди....
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16.10.2020 02:59 Ответить
Финал Кубка УЕФА 20 мая 2009
Шахтёр - Вердер - 2:1 (1:1, 1:1)
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16.10.2020 03:11 Ответить
ето еще до войны, когда вы уголь с шахт на гора давали не т-72?
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16.10.2020 09:04 Ответить
То виграв Шахтар, чи ні? Бо тебе вже понесло...
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16.10.2020 16:33 Ответить
по т-72 с кацапии оттуда откапывать? - та да - чемпиены!
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16.10.2020 16:36 Ответить
Это жесть . Представляю себе Меркель, награждающую футболистов Баварии, у которых еврокубков только девять. бы еще клоун не попиарился,
Зеленский наградил ветеранов "Динамо" по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков - Цензор.НЕТ 1799
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15.10.2020 23:06 Ответить
Зеленський нагородив ветеранів "Динамо" з нагоди 45-ї річниці перемоги у Кубку володарів кубків - Цензор.НЕТ 8272
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15.10.2020 23:41 Ответить
Зеленський нагородив ветеранів "Динамо" з нагоди 45-ї річниці перемоги у Кубку володарів кубків - Цензор.НЕТ 7680
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15.10.2020 23:45 Ответить
Що не день то совковий маразм вІд ЗЕ... Таке враження що жидобільшовицьке чмо народилось в минулому столітті і десь було заморожене...
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15.10.2020 23:26 Ответить
КАК БЫЛ ХАЛДЕЕМ, ТАК ИМ И ОСТАЛСЯ !!!
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15.10.2020 23:40 Ответить
уверен шо етот зеленый задрот никогда ни одного матча Динамо,
тогда 45 лет назад, не смотрел и не собирается.
к чему весь етот зеленый замес?
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15.10.2020 23:43 Ответить
Так, не дивився, бо йому 42. Ти вже забув?
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16.10.2020 16:36 Ответить
не, помню - он не лох...
лох ето ты
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16.10.2020 16:53 Ответить
де Рац, де Яковенко? - такой полузащиты как тогда у Динамо с тех пор не было, а самое главное тренера такого как Лобановский даже на горизонте нет.
Евтушенко в конце концов де?
да, на заменах все больше Евтушенко играл, но выстреливал же и именно тогда когда было нужно и именно тогда когда ТРЕНЕР ето понимал....
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15.10.2020 23:55 Ответить
Баль де?
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15.10.2020 23:58 Ответить
Баль умер в 2014 г. А начал играть за "Динамо" в 1981 г.
Вот то, что Беляша не видно ни на одном фото - это странно. Ему ж самую высокую награду вручали, якобы.
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16.10.2020 00:20 Ответить
там ниже поправился - говорил за состав 86го...
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16.10.2020 00:22 Ответить
рац-яковенко и евтушенко не играли 45 лет назад в кубке кубков-
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15.10.2020 23:59 Ответить
my bad - говорил за 86й....
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16.10.2020 00:10 Ответить
Динамо (Киев), состав в финальном матче:

Вр 1 Евгений Рудаков
Защ 6 Владимир Трошкин
Защ 3 Виктор Матвиенко
Защ 5 Стефан Решко
Защ 4 Михаил Фоменко
ПЗ 7 Владимир Мунтян
ПЗ 2 Анатолий Коньков
ПЗ 10 Леонид Буряк
ПЗ 9 Виктор Колотов (к)
Нап 8 Владимир Онищенко
Нап 11 Олег Блохин
Тренер: Валерий Лобановский
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16.10.2020 00:56 Ответить
нє, ну ще восени Суперкубок брали і Дамін, і Маслов..., коли травми викосили цей стартовий склад. І Слободян - тоді - вічний запасний... За Кузнецова не згадаю - чи вже він був в команді (також запасним); у всяк випадку, в 1986-му він був вже основним.
І ще: Веремєв, в матчі з ПСВ, в півфіналі отримав червону (за гру рукою), тому в фіналі з Фкренцварошем не грав; але вклад в перемогу вніс чималий...
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16.10.2020 01:50 Ответить
Я посмотрел, Виктор Маслов участвовал только в 1/16 и 1/8, а в 1975 г уже играл за Днепр.
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16.10.2020 02:58 Ответить
То різні Кузнецови - в 1975 грав Сергій Кузнецов, а в 1986 - Олег Екзнецов
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16.10.2020 10:08 Ответить
А в 1986 - Олег Кузнецов
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16.10.2020 10:09 Ответить
Шепель яким боком до тої звитяги? Знову заплатив? Як за генерала платив?
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16.10.2020 01:44 Ответить
1 матч в 1/16
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16.10.2020 03:13 Ответить
Ну и бредятина совковая...
Оторопь берет
Представляете, король Испании награждает Реал по поводу полувековой победыв Куьке чемпионов? Госордена там раздает? Смешно?
А нафига им это делать, когда они каждый год в претендентах на этот кубок, а не раз в 50 лет мля...
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16.10.2020 01:49 Ответить
Будьте проще: сын мамы Риммы заехал на пати к друзьям бабы бени...
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16.10.2020 02:24 Ответить
И успехи ( по большей части позор) Динамы здесь не причём...
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16.10.2020 02:25 Ответить
дятел даже клюв не прикрывает - его зеленые сопли ето для динамовских дидов награда...
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16.10.2020 02:10 Ответить
О чем новость? Патриот страны украинец голобородько чествует и одаривает за очешуенные «достижения» братьев бескорыстных человеколюбов и тоже патриотов украинцев?
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16.10.2020 02:23 Ответить
КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» НА ПУТИ К КУБКУ КУБКОВ-1975

1/16 финала
Первый матч
«Динамо» К - ЦСКА Сф - 1:0 (0:0)
Гол: Блохин, 57.
«Динамо»: Рудаков, Шепель, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин (Маслов, 62), Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.
18 сентября 1974 года. Киев. Республиканский стадион. 13 градусов. 75 000 зрителей.

Ответный матч
ЦСКА Сф - «Динамо» К - 0:1 (0:0)
Гол: Блохин, 81.
«Динамо»: Рудаков, Буряк, Матвиенко, Фоменко, Решко, Зуев, Шепель, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.
2 октября 1974 года. София. Стадион «Василь Левски». 17 градусов. 20 293 зрителя.

1/8 финала
Первый матч
«Айнтрахт» - «Динамо» К - 2:3 (1:1)
Голы: Никкель, 2 - 1:0. Онищенко, 32 - 1:1. Кербель, 64 - с пенальти - 2:1. Блохин, 83 - 2:2. Мунтян, 87 - 2:3.
«Динамо»: Рудаков, Зуев, Матвиенко, Фоменко, Решко, Маслов, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.
3 октября 1974 года. Франкфурт-на-Майне. «Вальдштадион». 13 градусов. 21 282 зрителя.

Ответный матч
«Динамо» К - «Айнтрахт» - 2:1 (2:0)
Голы: Онищенко, 1 - 1:0. Онищенко, 37 - 2:0. Рорбах, 46 - 2:1.
«Динамо»: Рудаков, Буряк, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев, Блохин.
5 ноября 1974. Киев. Республиканский стадион. 6 градусов. 60 000 зрителей.

1/4 финала
Первый матч
«Бурсаспор» - «Динамо» К - 0:1 (0:1)
Гол: Онищенко, 21.
«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Матвиенко, Фоменко, Решко, Коньков, Мунтян, Веремеев, Колотов, Онищенко, Блохин.
5 марта 1975 года. Бурса. «Ататюрк стади». 8 градусов. 16 765 зрителей.

Ответный матч
«Динамо» К - «Бурсаспор» - 2:0 (0:0)
Голы: Колотов, 72 - с пенальти - 1:0. Мунтян, 87 - 2:0.
«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Веремеев (Буряк, 74), Блохин.
19 марта 1975 года. Киев. Республиканский стадион. 8 градусов. 95 000 зрителей.

1/2 финала
Первый матч
«Динамо» К - ПСВ - 3:0 (2:0)
Голы: Колотов, 17 - 1:0. Онищенко, 31 - 2:0. Блохин, 56 - 3:0.
«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Матвиенко, Фоменко, Решко, Коньков, Мунтян, Онищенко (Кузнецов, 74), Колотов, Буряк, Блохин.
9 апреля 1975 года. Киев. Республиканский стадион. 12 градусов. 100 000 зрителей.

Ответный матч
ПСВ - «Динамо» К - 2:1 (1:0)
Голы: Эдстрем, 22 - 1:0. Экстрем, 85 - 2:0. Буряк, 77 - 2:1.
«Динамо»: Рудаков, Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко, Коньков, Мунтян (Буряк, 70), Колотов, Веремеев, Онищенко, Блохин.
23 апреля 1975 года. Эйндховен. Стадион «ПСВ». 24 000 зрителей.

Финал
«Ференцварош» - «Динамо» К - 0:3 (0:2)
Голы: Онищенко, 17 - 0:1. Онищенко, 39 - 0:2. Блохин, 66 - 0:3.
«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Колотов, Буряк, Блохин.
14 мая 1975 года. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 10 897 зрителей.
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16.10.2020 03:05 Ответить
Ну и хорошо, наградил, пожилым людям, бывшим кумирам, радость.
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16.10.2020 03:20 Ответить
Я так понимаю, что великий футболист суркис от зеленского получит другую награду - 300 млн баксов украденных у привата
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16.10.2020 08:08 Ответить
А самую высокую награду "ЗЕприлипала" получил Ермак.
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16.10.2020 09:42 Ответить
Чем бы скоморох не тешился...
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16.10.2020 10:32 Ответить
Коли стрімко падає рейтинг клоуна, сценаристи Кварталу та іміджмейкери з ОПи можуть запропонувати йому ще й таке:
- 30 грудня (напередодні Нового року) нагородити Олега Блохіна званням Герой Радянського Союзу України з нагоди 45-річчя вручення йому Золотого м'яча
- з нагоди 20-річчя здобуття золотих олімпійських медалей з плавання (олімпіада у Сіднеї, вересень 2020) із невеличким запізненням нагородити Яну Клочкову
- з нагоди 25-річчя встановлення світового рекорду (не побитого досі!) у потрійному стрибку (серпень 1995) із невеличким запізненням нагородити Інесу Кравець
- з нагоди 25-річчя здобуття золотих медалей чемпіонату Європи нагородити членів тогочасної жіночої збірної України з баскетболу
- і т.д., і т.п.
Коротше кажучи, "нєт повода нє випіть поторговать таблом" на камеру!
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16.10.2020 14:44 Ответить
 
 