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Два тайника с артснарядами, гранатами и патронами обнаружены на дне обмелевших водоемов на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Луганской области Служба безопасности Украины выявила два тайника с военными средствами поражения на дне обмелевших водоемов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Один из тайников правоохранители нашли в Новоайдарском районе на берегу реки Айдар вблизи села Маловендловка. В ней хранились пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 40 кг в тротиловом эквиваленте и почти 500 патронов калибра 7,62 мм.

Второй схрон правоохранители обнаружили на дне высохшего озера возле села Старый Айдар Станично-Луганского района. Из тайника изъяты 38 гранат Ф-1 и почти 300 патронов различного калибра.

Два тайника с артснарядами, гранатами и патронами обнаружены на дне обмелевших водоемов на Луганщине, - СБУ 01

По данным правоохранителей, оба тайника были заложены в 2014-2015 годах. Правонарушители спрятали их под водой, однако, из-за засухи, тайники оказались у поверхности почвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение года СБУ изъяла из тайников террористов в районе проведения ООС более 137 кг взрывчатки и почти 100 тыс. боеприпасов. ФОТОрепортаж

Содержание опасных арсеналов обнаружено и уничтожено во взаимодействии с Национальной полицией и взрывотехнической службой ГСЧС.

Два тайника с артснарядами, гранатами и патронами обнаружены на дне обмелевших водоемов на Луганщине, - СБУ 02
Два тайника с артснарядами, гранатами и патронами обнаружены на дне обмелевших водоемов на Луганщине, - СБУ 03
Два тайника с артснарядами, гранатами и патронами обнаружены на дне обмелевших водоемов на Луганщине, - СБУ 04
Фото: сайт СБУ

боеприпасы (2336) правоохранительные органы (2970) СБУ (19893) силовики (2799) тайник (131) Луганская область (6496)


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в шахтах выкопали...
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16.10.2020 10:03 Ответить
Та хочеться щось "матєрне" сказать... Пишіть прямо - "На дні водойм виявлені затоплені **********"... Цими "************" можна зараз дороги мостить, бо вони непридатні для використання... Навіть гранати - гнізда для запалів вкриті корозією і їх неможливо спорядить до бою...
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16.10.2020 10:07 Ответить
Ну, який то тайник у воді
Тайник для зберігання ...
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16.10.2020 10:08 Ответить
Тупой ватник: в результате операции АТО было освобождено 2/3 вонючего и подлого "руССкого мира"!Поэтому на свободной от рашистов территории сейчас и обнаруживают брошенные в спешке касапами боеприпасы.Чего ты такой убогий в логике,касап!
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16.10.2020 10:17 Ответить
Маячня якась. Який там схрон, втопили коли тікали. Ну не гадали що водойма обміліє.
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16.10.2020 10:41 Ответить
СБУшникам о-о-очень медальку хочется!
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16.10.2020 11:04 Ответить
 
 