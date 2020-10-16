Два тайника с артснарядами, гранатами и патронами обнаружены на дне обмелевших водоемов на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Луганской области Служба безопасности Украины выявила два тайника с военными средствами поражения на дне обмелевших водоемов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Один из тайников правоохранители нашли в Новоайдарском районе на берегу реки Айдар вблизи села Маловендловка. В ней хранились пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 40 кг в тротиловом эквиваленте и почти 500 патронов калибра 7,62 мм.

Второй схрон правоохранители обнаружили на дне высохшего озера возле села Старый Айдар Станично-Луганского района. Из тайника изъяты 38 гранат Ф-1 и почти 300 патронов различного калибра.

По данным правоохранителей, оба тайника были заложены в 2014-2015 годах. Правонарушители спрятали их под водой, однако, из-за засухи, тайники оказались у поверхности почвы.

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Содержание опасных арсеналов обнаружено и уничтожено во взаимодействии с Национальной полицией и взрывотехнической службой ГСЧС.







Фото: сайт СБУ