Зеленский в Стамбуле помолился за Украину и встретился с Варфоломеем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский посещает Вселенский патриархат, где совместно с представителями украинской громады в Турции принял участие в совместной молитве за Украину в церкви Святого Георгия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сейчас началась встреча Президента Украины со Вселенским патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре.
Президента сопровождает супруга Елена Зеленская, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.
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+16 Сергей Васильев #322886
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Зеленський зустрічався з Варфоломієм в храмі не як іудей (тим більше, що він не веруюющій), а як глава держави. Можна по-різному ставиться до Зеленського, але в даному випадку його національність не має значення.