Зеленский в Стамбуле помолился за Украину и встретился с Варфоломеем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посещает Вселенский патриархат, где совместно с представителями украинской громады в Турции принял участие в совместной молитве за Украину в церкви Святого Георгия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сейчас началась встреча Президента Украины со Вселенским патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре.

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Президента сопровождает супруга Елена Зеленская, руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.





