"Смотрящий" Лычаковской исправительной колонии организовал поставку на зону наркотиков, канал перекрыли, - полиция. ФОТО

Наркотики покупали на свободе, перебрасывали через забор колонии и продавали заключенным. Участники схемы зарабатывали около 20 тыс. грн в день.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Организовал поставки наркотических средств в исправительное учреждение так называемый "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией. К противоправной деятельности привлек других осужденных и жителей области. Последние по указанию организатора закупали наркотические средства и психотропные вещества. В дальнейшем перебрасывали через забор "товар" на территорию колонии, а другие участники группировки уже реализовывали наркотики осужденным. Ежедневный доход от противоправной деятельности составлял почти 20 000 гривен", - сказано в сообщении полиции.

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Двоих участников группировки задержали на заправке во Львове ночью 16 октября. Они как раз возвращались в город с очередной партией наркотиков, которые собирались продать осужденным. Во время обыска у мужчин изъяли 400 таблеток наркотического средства стоимостью около 200 тыс. грн.

Организатору и четверым участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотиков).

Наказание по этой статье - от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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