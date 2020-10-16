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"Смотрящий" Лычаковской исправительной колонии организовал поставку на зону наркотиков, канал перекрыли, - полиция. ФОТО

Наркотики покупали на свободе, перебрасывали через забор колонии и продавали заключенным. Участники схемы зарабатывали около 20 тыс. грн в день.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Организовал поставки наркотических средств в исправительное учреждение так называемый "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией. К противоправной деятельности привлек других осужденных и жителей области. Последние по указанию организатора закупали наркотические средства и психотропные вещества. В дальнейшем перебрасывали через забор "товар" на территорию колонии, а другие участники группировки уже реализовывали наркотики осужденным. Ежедневный доход от противоправной деятельности составлял почти 20 000 гривен", - сказано в сообщении полиции.

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Двоих участников группировки задержали на заправке во Львове ночью 16 октября. Они как раз возвращались в город с очередной партией наркотиков, которые собирались продать осужденным. Во время обыска у мужчин изъяли 400 таблеток наркотического средства стоимостью около 200 тыс. грн.

Организатору и четверым участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотиков).

Наказание по этой статье - от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Смотрящий Лычаковской исправительной колонии организовал поставку на зону наркотиков, канал перекрыли, - полиция 01
Смотрящий Лычаковской исправительной колонии организовал поставку на зону наркотиков, канал перекрыли, - полиция 02
Смотрящий Лычаковской исправительной колонии организовал поставку на зону наркотиков, канал перекрыли, - полиция 03

Автор: 

колония (421) Львов (4582) наркотики (2144) Нацполиция (16459) Львовская область (2903)


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С чего вдруг? Зелен не хватает?
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16.10.2020 19:08 Ответить
да это в каждой зоне есть
перекрыли канал, там уже новых 3 канала открылось
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16.10.2020 19:13 Ответить
Слили отработанный персонал, делов-то...
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16.10.2020 19:41 Ответить
Не перекрыли а взяли под личный контроль.
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16.10.2020 19:58 Ответить
глядите-ка, какой предприимчивый зэчара… малюська в Минюст как раз таких опытных на работу и подискивает давно (сам об этом не раз в интервью заявлял).
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16.10.2020 21:57 Ответить
 
 