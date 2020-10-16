Военнослужащая ВМС Пышная, летом отдыхавшая в оккупированном Крыму, получила от государства квартиру в Одессе. ФОТО

Мария Пышная не первый год проходит службу в Военно-Морских силах ВС Украины. В этом году она получила квартиру в Одессе. Летом женщина отдыхала в оккупированном Крыму и выложила в соцсети соответствующие фотографии.

Об этом сообщает "Український мілітарний портал", информирует Цензор.НЕТ.

Издание приводит опубликованные на странице Марии фото из новой квартиры.

И фотографии отдыха в оккупированном Крыму, которые женщина уже удалила со своей странички.

Это не первый случай, когда украинские военные посещают оккупированную территорию. Россия регулярно задерживает украинских граждан на территории оккупированного Крымского полуострова и выдвигают им различные обвинения.

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Так, в конце мая 2020 года вблизи административной границы с Крымом исчез украинский военный Евгений Добринский, впоследствии ФСБ объявило о его задержании.

Правозащитники сообщают о 101 украинском политзаключенном, которых Россия удерживает в оккупированном Крыму. В основном пленные - это местные жители, проявившие проукраинскую позицию.

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