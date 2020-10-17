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Задержан первый заместитель городского главы на Луганщине: брал "откаты" за заключение договоров подряда. ФОТОрепортаж

Первого заместителя городского головы на Луганщине задержали правоохранители под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры при получении неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города. Он получил от местного предпринимателя 46 тыс. грн взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Первый заместитель городского головы был задержан правоохранителями в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

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Следователи и процессуальные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению проводились Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и Рубежанским отделом полиции ГУ Нацполиции в Луганской области.

Задержан первый заместитель городского главы на Луганщине: брал откаты за заключение договоров подряда 01
Задержан первый заместитель городского главы на Луганщине: брал откаты за заключение договоров подряда 02
Задержан первый заместитель городского главы на Луганщине: брал откаты за заключение договоров подряда 03
Задержан первый заместитель городского главы на Луганщине: брал откаты за заключение договоров подряда 04
Задержан первый заместитель городского главы на Луганщине: брал откаты за заключение договоров подряда 05

Автор: 

взятка (6158) вымогательство (428) Северодонецк (605) Офис Генпрокурора (2467) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+7
В кожному населеному пункті місцева влада бере хабарі і є надзвичайно корумпованою. Тому це абсолютно нікого не дивує. Дивує чому кожен день не затримують заступників міських голів по всій Україні!
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17.10.2020 10:45
+6
На третьому з гори фото: красномовна жестикуляція "персонажа" ("хлопці, а що саме я зробив НЕ ТАК, як це робить решта моїх колег?"
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17.10.2020 10:41
+2
Не по чину брал, потому что он простой квартальный, а есть еще городничий
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17.10.2020 10:49
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На третьому з гори фото: красномовна жестикуляція "персонажа" ("хлопці, а що саме я зробив НЕ ТАК, як це робить решта моїх колег?"
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17.10.2020 10:41 Ответить
В кожному населеному пункті місцева влада бере хабарі і є надзвичайно корумпованою. Тому це абсолютно нікого не дивує. Дивує чому кожен день не затримують заступників міських голів по всій Україні!
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17.10.2020 10:45 Ответить
Так может нужно сделать все это через аукционы??? Потому что колличество "головок" желающих легкой наживы не прекратиться никогда!
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17.10.2020 11:11 Ответить
Поки буде державний чиновник як такий доки буде корупція та хабарі! Сам принцип роботи держчиновника побудований на корупції. Потрібно відмовитись від держчиновників як таких! Потрібно наймати ФОПівця на виконання функцій державного адміністрування і ФОП сам вирішить скільки йому людей потрібно для організації роботи районної чи міської державної адміністрації. У ФОПа буде план по зверненням громадян, які він має прийняти і опрацювати, ФОП буде юридично відповідати всім своїм майном за результати своєї роботи і буде мати право надавати платні послуги населенню та підприємцям на законних підставах! ФОПу не потрібно буде брати хабарі, бо в нього буде можливість заробити великі гроші на економії витрат абсолютно офіційно, без відкатів!
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17.10.2020 11:15 Ответить
да ты шо? И кто бедет этим ФОПовцем который будет все решать? Твой папа или брат...???
Не пиши чушь.
Тут такие фопы уже сейчас рулят!
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17.10.2020 11:57 Ответить
ФОПом буде той хто отримає сертифікацію та ліцензію на державне управління і на зможе на конкурсі на посаду виконати планові показники района чи міста найменшим бюджетом!
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17.10.2020 12:37 Ответить
вот ты бредятину морозишь! А кто лицензию будет выдавать? Твой друг?
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17.10.2020 12:55 Ответить
Ліцензію на державне управління буде видавати державний орган ліцензування, сертифікацію ФОПа на рівень державного управління буде робити державний орган сертифікації який буде перевіряти досвід ФОПа і відсутність кримінального минулого по минулим роботам. А перелік питань які потрібно вирішити в місті чи населеному пункті будуть визначати виборці, голосуванням і вже на визначений перелік питань буде найматись відповідний ФОП з відповідним досвідом реалізації тих чи інших проектів!
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17.10.2020 13:05 Ответить
а кто будет устанавливать цифру бюджета? Вон зебилоиды каждый раз уменьшают показатели и героически их просерают.
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17.10.2020 12:56 Ответить
Кандидати ФОПи на посаду мера будуть виходити зі своїми бізнес-планами! Наприклад в місті потрібно побудувати за 5 років 10 естакад, 3 мости, кілька трамвайних та тролейбусних ліній, модернізувати водопровід та каналізаційні споруди, відремонтувати аварійний житловий фонд і навчальні заклади, переоблаштувати центральні дороги та тротуари! На цю роботу висуваються кандидатами 10 ФОПів і кожен висуває свій бізнес-план як і якими коштами виконати поставлені завдання - використати бюджет міста, залучити кредитні кошти, ввести додаткові комунальні податки і збори. А на виборах виборці будуть обирати з кількох кандидатів-ФОПів з конкретними бізнес-планами того кому вони довіряють посаду мера. Цей ФОП сам наймає весь склад виконавчої влади в місті і вони працюють на нього особисто як наймані працівники ФОПа, після 5 років, вони всі звільняються якщо цей ФОП не переміг на повторних виборах або відмовився від участі в виборах!
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17.10.2020 13:11 Ответить
і голів також
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17.10.2020 11:18 Ответить
Не по чину брал, потому что он простой квартальный, а есть еще городничий
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17.10.2020 10:49 Ответить
а голова не в курсе.)))
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17.10.2020 10:50 Ответить
а те хто давал тоже задержаны?
бо они ж завтра другому давать будут - тут важно под корень,
шо б уже не выросло, а не верхушки сбивать.
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17.10.2020 10:55 Ответить
те кто давал - сотрудничали с полицией иначе не получится задокументировать так чтоб суд не отпустил сразу
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17.10.2020 11:36 Ответить
не знаю с кем они там сотрудничали, но у етой медали две стороны - есть те кто дают и те кто берут.
можно одну сторону занаждачить, но всегда останется другая, а можно обе.
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17.10.2020 11:42 Ответить
"Те, кто давал"-это процентов 99, если не сто! Иначе- без работы! Систему нужно ломать, а это никому не интересно.
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17.10.2020 12:04 Ответить
именно за ето и курлычу...
не знаю как ето сделать, но сделать надо.
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17.10.2020 12:11 Ответить
Такого, щоб вони затримували "свої" вже зелених не пригадаю.
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17.10.2020 10:57 Ответить
Странно, так все делают. Я тоже готов дать откат за заключение договора подряда...
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17.10.2020 11:07 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Пародировал Вова президентов, пародировал. Пока сам не стал пародией на президента.


https://twitter.com/i/status/1317159749260107777 https://twitter.com/i/status/1317159749260107777
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17.10.2020 11:09 Ответить
Иииии .. от негодяй, вы представляете брал откаты за подряды, сволочь
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17.10.2020 11:19 Ответить
Та да! Сенсацию нашли... десят процентов-это, как комара укус, До сорока доходит у "аксакалов"-бюджетопилов.
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17.10.2020 11:56 Ответить
Все меры городов и их замы берут откаты за каждый более-имения стоящий проект и все об этом знают. Вся система на этом построена. А берут только тех у кого что то с "крышей" не в порядке или "крышу" перекупили за еще большие деньги. В данном случае думаю все дело в предстоящих выборах - копают под мера, надо поставить нужного товарища от зеленых.
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17.10.2020 16:04 Ответить
 
 