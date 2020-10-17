Задержан первый заместитель городского главы на Луганщине: брал "откаты" за заключение договоров подряда. ФОТОрепортаж

Первого заместителя городского головы на Луганщине задержали правоохранители под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры при получении неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от общества с ограниченной ответственностью "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города. Он получил от местного предпринимателя 46 тыс. грн взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Первый заместитель городского головы был задержан правоохранителями в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

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Следователи и процессуальные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению проводились Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и Рубежанским отделом полиции ГУ Нацполиции в Луганской области.









