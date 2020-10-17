В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве из-за ливня подтоплены проезжие части ряда улиц. Из-за этого на этих участках усложнено движение транспорта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция столицы.
Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.
Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской партуль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.
Обновлено (12:51): подтоплены улицы Новопироговская, Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановлено движение трамваев.
Фото Olga Gorodenko
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+19 Alex Lodje
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+15 Дмитрий Кузнецов #466462
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+8 Ksenia VB
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надеюсь Ковальский переулок обминуло .
вона голосніше всіх верещить.
Головне не пропустити зелену наволоч.
Грустно, что даже здравомыслящие люди делают свой выбор "в никуда".
Хочете нагадаю вам зайвий раз - президентом України обрали зрадливого клоуна.
Смішно тепер ?
А всього лишень, щоб не ганьбитись, треба було голосовати за Порошенка.
У меня есть вторая （основная） работа, где разумные люди, где здравый смысл и хороший коллектив, а не преданные лицемеры и сброд подонков.
"Запомните, что надо уходить оттуда, где люди занимаются зубоскальством, пересмеиванием, где издеваются над ближними своими. Уходите, уходите, когда попадете в такую нечистую среду... Заткните уши ваши и уходите от этих несчастных зубоскалов и смехотворцев"
Святитель Лука Войно-Ясенецкий (Лука Крымский)
За подібні жартики, скажімо, над євреями, він би отримав всенародне презирство і статус нерукопожатного.
Бо Кличко не випадково заявив відвід ЕС.
А з зеленими він натомість домовився.
Я це зрозуміла.
Але все одно він краще ніж верещучка.
Я гадаю, що Верещук не добере.
ЇЇ Пальчевський зробить.
Зато есть киевский городской сумасшедший, который в каждом ролике ютьюба за бюджетные средства пиарит себя и свой недоудар.
https://www.youtube.com/watch?v=6oG2UJnZMB8&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
Кто то что то не доработал. Но конечно будет виноват дождик и как мы его накажем?
Кличко обязан подать в суд на ливень за компрометирующую его как казнокрада кампанию прямо перед выборами!!! Кличко нам не мэр!
Таких оленей везде хватает.
А потом стоит посреди лужи с открытым ртом и крышкой капота и не может понять, что же случилось с авто?