В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве из-за ливня подтоплены проезжие части ряда улиц. Из-за этого на этих участках усложнено движение транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция столицы.

Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.

Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской партуль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.

Обновлено (12:51): подтоплены улицы Новопироговская, Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановлено движение трамваев.









Фото Olga Gorodenko