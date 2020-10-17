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В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве из-за ливня подтоплены проезжие части ряда улиц. Из-за этого на этих участках усложнено движение транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция столицы.

Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.

Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской партуль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.

Обновлено (12:51): подтоплены улицы Новопироговская, Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановлено движение трамваев.

В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц 01
В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц 02
В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц 03
В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц 04

В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц 05

Фото Olga Gorodenko

Автор: 

дожди (229) Киев (25518) потоп (336)


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Топ комментарии
+19
Верещук бы их спасла, но она не знает, где находится Проирка.
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17.10.2020 13:35
+15
, а где ударение в последнем слове ставить?
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17.10.2020 13:41
+8
А хіба не було в історії Києва - Льонькі Космоса ?
Хочете нагадаю вам зайвий раз - президентом України обрали зрадливого клоуна.
Смішно тепер ?
А всього лишень, щоб не ганьбитись, треба було голосовати за Порошенка.
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17.10.2020 14:36
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Правила форума Совет форумчан
шо за район?
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17.10.2020 13:30 Ответить
Сырец-Приорка
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17.10.2020 13:34 Ответить
Верещук бы их спасла, но она не знает, где находится Проирка.
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17.10.2020 13:35 Ответить
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17.10.2020 17:17 Ответить
погода была просто....НЕ ЛЕТНАЯ!!!)))))))))))
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17.10.2020 17:18 Ответить
Сырец? - не гуд совсем...
надеюсь Ковальский переулок обминуло .
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17.10.2020 13:37 Ответить
Нічого собі....
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17.10.2020 13:32 Ответить
Угу. А один киевский местный дурачок идет со своим ударом на выборы, ничего за время своей каденции умного и хорошего не сделал. Стеклянный мост и разворованные миллиарды в угоду своим подельникам-корешам не в счет.
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17.10.2020 14:19 Ответить
а ви за верещучку, да ?
вона голосніше всіх верещить.
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17.10.2020 14:22 Ответить
Тогда плавайте молча.
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17.10.2020 14:25 Ответить
а верещучка підніме тебе на крилах....галасу ?
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17.10.2020 14:29 Ответить
На парасольці+
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17.10.2020 16:27 Ответить
а ти думаєш парасолька у ній на вітру літає? від галасу літає, він теж вітер здіймає.
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17.10.2020 22:33 Ответить
Треба виходити з рейтингів. Київ не обире кристально чесну людину, бо самі кияни не такі вже і чесні.
Головне не пропустити зелену наволоч.
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17.10.2020 14:30 Ответить
Тогда мэром Киева может стать любой городской сумасшедший...
Грустно, что даже здравомыслящие люди делают свой выбор "в никуда".
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17.10.2020 14:32 Ответить
А хіба не було в історії Києва - Льонькі Космоса ?
Хочете нагадаю вам зайвий раз - президентом України обрали зрадливого клоуна.
Смішно тепер ?
А всього лишень, щоб не ганьбитись, треба було голосовати за Порошенка.
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17.10.2020 14:36 Ответить
голосувати*
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17.10.2020 14:37 Ответить
голо сувати*
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17.10.2020 14:40 Ответить
це тобі голо сували ?
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17.10.2020 14:53 Ответить
тоби сунуть- якщо будеш олигархов пиарить здесь)))
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17.10.2020 20:23 Ответить
Не смеши!

У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць - Цензор.НЕТ 62
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17.10.2020 14:38 Ответить
У Києві через сильний дощ підтоплено понад десять вулиць - Цензор.НЕТ 7144
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17.10.2020 17:13 Ответить
Насчет Порошенко - Вы правы. Я был почти единственный в компании, где работаю, кто говорил: " криворожский клоун" - это беда для Украины, если не ее конец.
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17.10.2020 14:40 Ответить
У Вас в компанії мабуть самі "понаєхавші". І як вони рефлексують тепер на діяльність ЗЕ?
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17.10.2020 14:59 Ответить
Просто сам барин сепар, из Донбасса, сам перебрался в Киев, а все ностальгирует по "донецким крепким хозяйственникам", а большинство его приспешников просто плывут по течению, не имея собственного мнения. Барин в локальной сети даже Цензор и ряд др.изданий заблокировал, чтоб неповадно было "крамолу" читать.
У меня есть вторая （основная） работа, где разумные люди, где здравый смысл и хороший коллектив, а не преданные лицемеры и сброд подонков.
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17.10.2020 15:13 Ответить
А что за фирмочка если не секрет?
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17.10.2020 16:29 Ответить
Поскольку мы с Вами заочно знакомы много лет, поделюсь, почему считал и считаю, что Зеленский - зло, беда (если не сказать больше). И это касается и всех осталбных "кварталовцев" и всех "шоу", включая савика шустера и проч. пошесть.

‍"Запомните, что надо уходить оттуда, где люди занимаются зубоскальством, пересмеиванием, где издеваются над ближними своими. Уходите, уходите, когда попадете в такую нечистую среду... Заткните уши ваши и уходите от этих несчастных зубоскалов и смехотворцев"
Святитель Лука Войно-Ясенецкий (Лука Крымский)
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17.10.2020 14:55 Ответить
Зе висміював святі для українця речі.
За подібні жартики, скажімо, над євреями, він би отримав всенародне презирство і статус нерукопожатного.
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17.10.2020 14:58 Ответить
А евреи везде евреи, сущность не меняется.
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17.10.2020 15:14 Ответить
Їм можна все. А коли вказуєш на їхні діяння - ти антисеміт.
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17.10.2020 15:17 Ответить
Треба було голосувати проти Зеленського. Без варіантів. А бути за Порошенка, чи проти нього, це вже питання політичного смаку.
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17.10.2020 16:30 Ответить
А мудрий наріт проголосував навпаки.
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17.10.2020 16:40 Ответить
Але у випадку Кличка все інакше.
Бо Кличко не випадково заявив відвід ЕС.
А з зеленими він натомість домовився.
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17.10.2020 19:13 Ответить
Кличко подався в повії.
Я це зрозуміла.
Але все одно він краще ніж верещучка.
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17.10.2020 19:16 Ответить
А він і в 14 був такий.
Я гадаю, що Верещук не добере.
ЇЇ Пальчевський зробить.
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17.10.2020 19:24 Ответить
Так. Тоді треба, щоб пальчевський не зробив Кличка.
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17.10.2020 19:25 Ответить
Ну там і побачимо, проти кого голосувати.
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17.10.2020 19:34 Ответить
Хохо, уважно дивимось на склад КМДА та Київради, і опача, от він, Льоня. Шановна, не тупіть, або не косіть під недолугу.
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17.10.2020 17:40 Ответить
гАлАсуем за Кличко !!!
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17.10.2020 13:34 Ответить
точно, Кличко должен был самолично прочистить все стоки, которые засерали или вообще застроили за тысячу лет до его появления в Киеве на должности мэра! а еще лучше, чтобы Кличко выровнял Киев, зачем все эти бугры?!
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17.10.2020 13:43 Ответить
Ты в своем уме !? оно блин МЕР - и это все в его компетенции как и уборка снега, мусор в городе и т.д.
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17.10.2020 13:46 Ответить
Нет, не в своем. Он же Борменталь, ему не положено. Он же думает, что мэр - это перерезать ленточки и не видеть, что столица Украины стала самой грязной, дурно пахнущей клоакой (в прямом смысле). С боксера не вышло ни политика, ни хозяйственника. Ни просто порядочного человека.
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17.10.2020 14:20 Ответить
подпишусь под каждой буквой !!!
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17.10.2020 14:26 Ответить
Варшаву в цьому році теж добре затопило. Справа в зміні клімату, а не у водозливах.
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17.10.2020 16:45 Ответить
..Не ну бывает такое у нормальных меров - раз в 2-3 года... но у Боксеруна - что снег или дождь в Киеве - все равно всегда приравнивается к стихийному бедствию !!!
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17.10.2020 23:22 Ответить
Дренажна система забита сміттям, а подекуди і взагалі закатана асфальтом. Зате ж красіво.
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17.10.2020 13:34 Ответить
Угу, и в городе нет органов управления, разных служб, нет огромного разожравшегося аппарата...
Зато есть киевский городской сумасшедший, который в каждом ролике ютьюба за бюджетные средства пиарит себя и свой недоудар.
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17.10.2020 14:28 Ответить
як завжди - Поділ, Плоске, Пріорка... ну, і Либідь вийшла на заплаву
https://www.youtube.com/watch?v=6oG2UJnZMB8&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
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17.10.2020 13:35 Ответить
Совпадение?
В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц - Цензор.НЕТ 9543
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17.10.2020 13:35 Ответить
, а где ударение в последнем слове ставить?
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17.10.2020 13:41 Ответить
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17.10.2020 20:26 Ответить
Нет, там сначала наш горе-президент проехал. Горенесущий наш.
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17.10.2020 13:54 Ответить
Та ей доході и популярность Чапман покоя не дают. Завидует, ****. Хочет "пострадать".
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17.10.2020 15:02 Ответить
это жж неспроста, столько воды бывает обычно, когда ветер дует с востока
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17.10.2020 13:35 Ответить
Враждебная погода! Тварь!
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17.10.2020 13:35 Ответить
Хочу заметить дождик то не сильный и такая лажа!
Кто то что то не доработал. Но конечно будет виноват дождик и как мы его накажем?
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17.10.2020 13:40 Ответить
Начинается период опадания листьев, стоки забиваются.
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17.10.2020 13:53 Ответить
Окупированый рассией Крым пускай завидует
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17.10.2020 13:59 Ответить
Крисчанам зараз зле
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17.10.2020 14:01 Ответить
Тільки що глянув погоду у них. Ясно, тепло сухо. Опадів не пердбачається навіть на найближчий тиждень.
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17.10.2020 14:10 Ответить
Зато грибники з лісу їхали з повними корзинами. Навіть дощ не завадив збирати гриби
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17.10.2020 14:19 Ответить
из сети -

Кличко обязан подать в суд на ливень за компрометирующую его как казнокрада кампанию прямо перед выборами!!! Кличко нам не мэр!
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17.10.2020 14:30 Ответить
зебилка все равно не пройдет, уймись)
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17.10.2020 15:15 Ответить
та мне пох эта зебилка и иже с ними - я буду голосовать за Кучеренко..
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17.10.2020 15:17 Ответить
річка Либідь вийшла з берегів і затопила Солом'янку.
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17.10.2020 15:41 Ответить
назовите мне мэра, который перестроит киевскую канализацию...
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17.10.2020 15:51 Ответить
Объясните мне пожалуйста-какого хрена надо на машине лезть в вводу,хана кузову и если гидроудар то движку,ведь машину можно оставить на ближайшей платной стоянке?
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17.10.2020 16:03 Ответить
Бо самые умные!
Таких оленей везде хватает.
А потом стоит посреди лужи с открытым ртом и крышкой капота и не может понять, что же случилось с авто?
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17.10.2020 16:31 Ответить
Ох це листя, яке постійно забиває стічні системи!
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18.10.2020 16:19 Ответить
 
 