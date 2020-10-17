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В Минске проходят марши женщин и студентов, силовики начали жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТО
В столице Беларуси в субботу, 17 октября, проходят традиционный протестный женский марш, а также студенческий "Марш молодости". Силовики захватившего власть Лукашенко начали жесткие задержания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Телеграмм-канале Nexta.
Как отмечает издание, колонна протестующих женщин дошла до Академии Наук и двинулась дальше, там пока обходится без задержаний.
А вот 10 участников студенческого марша уже задержали - на перекрестке Независимости и Козлова.
Кроме того, были задержаны фотокорреспондент портала TUT.BY Вадим Замировский, корреспондент TUT.BY и БелаПАН Всеволод Зарубин, журналистка Onliner Дарья Спевак, а также корреспондент РИА "Новости".
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https://twitter.com/i/status/1317380061675343872 99 дней протестов в Хабаровске
оно фрукт,перепоясаный колорадской лентой.
Когда же они успели туда попасть?
Протестовали только женщины...
Семейные разборки
Это даже не Йуля в лучшие ее годы..
заменила тестирование маршами.
Значит ты - беларусский мужчына !
Всё дело в "мирности" протестов.
У них протесты мирные, а у нас были - "мирными".
Янык сбежал, когда стрелять начали.
Белорусская оппозиция оружие не применяет.
Где коктейли/сотни/огнестрел со стороны протестующих??
мотивируя тем, что если Мудищев не подавит протесті любой ценой, то плешивий кремлядский карлик его бросит, он презирает слабаков, а без помощи карлика, у Мудищева тупо нет ресурсов, нет ресурсов даже кормить своих отморозков омоновцев
но глядя на єти "протесті, я все-таки немногго сомневаюсь, что Мудищеву вот-вот кранти
и заменила его маршами.
кажить лукадрищеву дали срок до 25 октября собрать манатки?
сейчас именно этот процесс и происходит-мобилизация пробеларуских сил
Нам вождей недоставало.
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков (с)
https://charter97.org/ru/news/2020/10/17/397291/