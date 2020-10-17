В Минске проходят марши женщин и студентов, силовики начали жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТО

В столице Беларуси в субботу, 17 октября, проходят традиционный протестный женский марш, а также студенческий "Марш молодости". Силовики захватившего власть Лукашенко начали жесткие задержания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Телеграмм-канале Nexta.

Как отмечает издание, колонна протестующих женщин дошла до Академии Наук и двинулась дальше, там пока обходится без задержаний.









А вот 10 участников студенческого марша уже задержали - на перекрестке Независимости и Козлова.

Кроме того, были задержаны фотокорреспондент портала TUT.BY Вадим Замировский, корреспондент TUT.BY и БелаПАН Всеволод Зарубин, журналистка Onliner Дарья Спевак, а также корреспондент РИА "Новости".

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