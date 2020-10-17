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Новости Фото Революция в Беларуси
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В Минске проходят марши женщин и студентов, силовики начали жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТО

В столице Беларуси в субботу, 17 октября, проходят традиционный протестный женский марш, а также студенческий "Марш молодости". Силовики захватившего власть Лукашенко начали жесткие задержания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Телеграмм-канале Nexta.

Как отмечает издание, колонна протестующих женщин дошла до Академии Наук и двинулась дальше, там пока обходится без задержаний.

В Минске проходят марши женщин и студентов, силовики начали жесткие задержания 01
В Минске проходят марши женщин и студентов, силовики начали жесткие задержания 02
В Минске проходят марши женщин и студентов, силовики начали жесткие задержания 03
В Минске проходят марши женщин и студентов, силовики начали жесткие задержания 04

А вот 10 участников студенческого марша уже задержали - на перекрестке Независимости и Козлова.

Кроме того, были задержаны фотокорреспондент портала TUT.BY Вадим Замировский, корреспондент TUT.BY и БелаПАН Всеволод Зарубин, журналистка Onliner Дарья Спевак, а также корреспондент РИА "Новости".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Из фашистского РУВД везут в больницу", - владельца цветочного магазина в Минске в тяжелом состоянии передали медикам через 2 часа пребывания в милиции. ВИДЕО

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Беларусь (7891) задержание (6675) протест (5858) Минск (1562)


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Топ комментарии
+52
Я чтой-то не пойму,- мужики в Беларуси имеются, или они все поголовно в полиции служат?
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17.10.2020 15:43
+42
У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 5919
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17.10.2020 15:48
+25
Бацька такой же , как овощ !
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17.10.2020 15:55
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Я чтой-то не пойму,- мужики в Беларуси имеются, или они все поголовно в полиции служат?
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17.10.2020 15:43 Ответить
В тюрьму никому не хочется, бацька- не овощ
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17.10.2020 15:48 Ответить
Бацька такой же , как овощ !
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17.10.2020 15:55 Ответить
Бацька -мужик знатный, сказал - власть толпе не сдам, и хоть убейте. Янык через день уже в вертолете над Крымом трусливо дрыстал, а бацька доконца стоит. Удержит он власть, протестующим надоест бесконечно получать ******** от омона, выхаживать родных по тюрьмам. Протесты уже утихают....
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17.10.2020 16:08 Ответить
та да...в хабаровске тоже утихают

https://twitter.com/i/status/1317380061675343872 99 дней протестов в Хабаровске
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17.10.2020 16:14 Ответить
овцы эти бяларусы, вот и все дела
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17.10.2020 20:13 Ответить
Дело не в Луке, он не далеко от Яныка убежал, дело в народе, у нас камни у них цветы, вот такой и результат
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17.10.2020 16:43 Ответить
А чого їм не вистачає? З жиру бісяться. Може, у них дірка в бюджеті, чи зарплату не платять? Чи на квіти не вистачає, чи треба платити за медицину, або помреш?
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18.10.2020 06:43 Ответить
До заднього місця , те що він там сказав . В бацькових ментів ніхто не стріляє , і не кидає коктейлі і каміння , тому вони такі сміливі . В Києві , в 2014 му ,беркути по вулиці так не бігали . Вони ж теж люди , і їм теж було страшно .
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17.10.2020 18:44 Ответить
я вас помирю...
оно фрукт,перепоясаный колорадской лентой.
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17.10.2020 16:34 Ответить
По субботам ТРАДИЦИОННЫЙ женский марш.
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17.10.2020 15:50 Ответить
А мужской - когда*
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17.10.2020 15:54 Ответить
Мужики все уже сидят по тюрьмам !
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17.10.2020 15:56 Ответить
Ты можещь себе представить тюрьму на миллион заключённых?
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17.10.2020 16:04 Ответить
Зачем такие крайности %.
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17.10.2020 16:07 Ответить
Как - зачем?,Если мусоров будет меньше чем протестующих мужиков, то они зассат и сразу же разбегутся.
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17.10.2020 16:20 Ответить
шоб они засцали мужики не с велосипедами и флагами должны быть,а с арматурой молотками дубинками и коктейлями в руках.
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17.10.2020 17:19 Ответить
Для чого, у них така прекрасна бруківка, таке багатство і порядок, треба все знищити? А яка мета, вони й самі не знають. Навіть, той прапор, що вони носять, у них "протестний", вони ж не вимагають його узаконити. Погратися в демократію і змінити президента на клоуна -- ось усе, чого вони добиваються. Усе решта, економіка -- їх задовольняє...
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18.10.2020 06:51 Ответить
Все?
Когда же они успели туда попасть?
Протестовали только женщины...
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17.10.2020 16:24 Ответить
Женщины в "протесте", мужики в ОМОНе..
Семейные разборки
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17.10.2020 15:58 Ответить
твоя семья это бутылка на которой ты сидишь
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17.10.2020 19:53 Ответить
а тебе не пох?или нам своих проблем мало.пусть сами себе решают что и как
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17.10.2020 16:10 Ответить
А ты сам, что тут делаешь?
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17.10.2020 16:14 Ответить
у тебя одна проблема: сидеть смирно на бутылке
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17.10.2020 19:52 Ответить
Сябри, ваші демонстрації - то чисто води толстовство - "нє пртівлєніє злу насілієм"
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17.10.2020 18:56 Ответить
Женщина во главе, увы, из копательниц картофеля Жанна Дарк не вырастет.
Это даже не Йуля в лучшие ее годы..
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17.10.2020 19:42 Ответить
У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 5919
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17.10.2020 15:48 Ответить
Интересно в Беларуси тестируют на коронавирус или Тихановская
заменила тестирование маршами.
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17.10.2020 15:49 Ответить
мы - супермегапартизаны, мы лукашенковской титушне покажем, и Украине покажем как надо - говорили они
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17.10.2020 15:51 Ответить
чем меньше вы сопротивляетесь, тем больше силовики звереют
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17.10.2020 15:52 Ответить
Ты ещё не выходил на протест ?..
Значит ты - беларусский мужчына !
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17.10.2020 15:54 Ответить
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17.10.2020 20:52 Ответить
Это всё не так чтобы очень.
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17.10.2020 15:56 Ответить
А ви омонівцям квіточками по морді, квіточками...
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17.10.2020 15:58 Ответить
в 2000 кучмы и слуху еще не было
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17.10.2020 16:54 Ответить
Очень мало людей уже выходит, на марше хорошо если сотня была народу.
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17.10.2020 16:02 Ответить
Людям надоело бессконечно получать звиздюлей от омона. Удержит бацька власть, это не такое трусло как Янык.
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17.10.2020 16:10 Ответить
Завтра конечно будет больше, но все равно протест сдуется если кардинально не поменять тактику, люди не видят смысла тратить выходные на бессмысленные хождения по городу.
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17.10.2020 16:16 Ответить
Пока не было сооружено ни одной баррикады? Автопокрышек у них видимо не хватает.
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17.10.2020 16:23 Ответить
Дело не в баррикадах и не в шинах.
Всё дело в "мирности" протестов.
У них протесты мирные, а у нас были - "мирными".
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17.10.2020 16:29 Ответить
Вся разница в "мирности" протестов.
Янык сбежал, когда стрелять начали.
Белорусская оппозиция оружие не применяет.
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17.10.2020 16:27 Ответить
Дело не в Яныке/Луке, дело в народе, который поверил, что диктатора можно напугать цветами.
Где коктейли/сотни/огнестрел со стороны протестующих??
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17.10.2020 16:33 Ответить
большинство типа експертов и беларусских журналистов как то уж очень уверенно заявляют, что Мудищеву торба, он загнан в угол как больная кріса и дни его сочтені. а угроза применить боевое оружие - єто агония.
мотивируя тем, что если Мудищев не подавит протесті любой ценой, то плешивий кремлядский карлик его бросит, он презирает слабаков, а без помощи карлика, у Мудищева тупо нет ресурсов, нет ресурсов даже кормить своих отморозков омоновцев
но глядя на єти "протесті, я все-таки немногго сомневаюсь, что Мудищеву вот-вот кранти
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17.10.2020 16:06 Ответить
а ты не сомневайся
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17.10.2020 19:55 Ответить
Похоже Тихановская отменила в Беларуси тестирование на коронавирус
и заменила его маршами.
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17.10.2020 16:08 Ответить
Маячня якась. Блокуємо.
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17.10.2020 17:27 Ответить
У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 3204
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17.10.2020 16:11 Ответить
У Беларусов такая же ошибка была как и у нас в Украине сейчас. Когда выбирали цыгана 27 лет назад президентом страны думать надо было.
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17.10.2020 18:05 Ответить
Бдсм продолжается. Когда ж вы тех сраных вертухай в в колве несколько тысяч сметете? Или перестаньте выходить или действуйте
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17.10.2020 16:17 Ответить
конечно тактика своеобразная- этим женщины со студентами постепенно делигитимизируют режим.вплоть до полного неприятия его не только западными наблюдателями,но и своим населением.а это рано или поздно приведет к свержению.
кажить лукадрищеву дали срок до 25 октября собрать манатки?
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17.10.2020 16:18 Ответить
Женщины со студентами постепенно маргинализовали протест и выродили его до унылого балагана.
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17.10.2020 16:22 Ответить
казалось бы...на самом деле в стране растет неприятие колхозника,а также кацапни.возрастает интерес к истории беларуси,ее флагу,языку.сравнить беларусь до выборов и после-огромная разница.люди солидаризуются.нередки случаи отбития арестованных,начался поджег ментовских авто,в соцсетях обнародуются данные и адреса омона.
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17.10.2020 16:32 Ответить
Это все хорошо. Но это бесконечно далеко от цели. Хотя ... боюсь беларусы крайне смутно себе представляют ту цель. От того и эти ставшими уже пародией на протест марши. протест ради протеста. Да и насчет смены взглядов - я очень сомневаюсь. У 98% - вата аж из ушей лезет. Шо колхозник ********* - соглашусь. Но после него придет такое же чучело, на этом все и успокоится. Притярпимся - как говорили в армии терпилы с беларуси.
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17.10.2020 16:41 Ответить
цель можно достичь только при готовности народа.если народ не готов к свободной жизни-можешь произвести хоть сто переворотов-у корыта останутся прежние .
сейчас именно этот процесс и происходит-мобилизация пробеларуских сил
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17.10.2020 16:57 Ответить
Ну.. дай Бог нашому теляті вовка зїсти....
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17.10.2020 17:27 Ответить
в Минске проходит традиционный протестный женский марш,Источник: https://censor.net/ru/p3225375
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17.10.2020 22:22 Ответить
Якщо б в Білорусі були такі партизани у 1941-45роках то досі там керував би не лука з ******, а гітлер з меркель.
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17.10.2020 16:20 Ответить
«Білоруські партизани», то насправді був осназ Сидора Ковпака, у ситуативному союзі з бандерівцями УПА.
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17.10.2020 16:26 Ответить
Сами виноваты, что их метелят, мало цветов. На фото только у двух женщин видел букеты. Ай-я-яй, как они без цветов, будут луку свергать?
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17.10.2020 16:23 Ответить
У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 5588
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17.10.2020 16:27 Ответить
У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 2218
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17.10.2020 16:31 Ответить
Белорусы не виноваты в своей мягкости. Для них(и для всех хорошо воспитанных) они уже делают много и очень рискуют. Что правда. Другое дело, что такими диктатора не сломишь. Нужны- или буйные, или за деньги(зарабатывающие), или голодные. А таких сейчас пока считай нет. Но это "пока". Лукашенко сметут голодные- т.е. это те же самые люди с цветочками, просто они сейчас сытые. Но лука может довести страну до оголодания, ведь он полностью зависим от других стран + политический кризис из-за его жажды власти.
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17.10.2020 16:30 Ответить
Мы не сделали скандала,-
Нам вождей недоставало.
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков (с)
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17.10.2020 16:35 Ответить
А вот кыргызы - молодцы!
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17.10.2020 16:32 Ответить
У беларусов, впрочем, как и у других народов бывшего совка, есть чувство, что ударят в спину, как избиратели Украины, парашенкой или зельцем - непринципиально...
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17.10.2020 16:39 Ответить
Ви б ще поцікавилися новітньою історією Молдови ...
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17.10.2020 17:31 Ответить
как и у других народов бывшего совка
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18.10.2020 04:19 Ответить
Надолго ли их такими хватит?
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17.10.2020 16:40 Ответить
У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 2537
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17.10.2020 16:48 Ответить
А мужики.....пивком балуются или бульбу копают?
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17.10.2020 16:52 Ответить
та не, на мобилу из за угла снимают...
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17.10.2020 17:15 Ответить
Тампакс революция с плакатиками..кароче колхознику ничего не угрожает ..скоро и выходить перестанут вообще
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17.10.2020 17:18 Ответить
Стидоба і повна імпотенція, ви обо робіть щось або розходьтесь до нових виборів.
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17.10.2020 17:20 Ответить
их под ручки, а они ножками перебирают, чтоб быстрее в автозак попасть... как овцы на заклание
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17.10.2020 17:28 Ответить
Білоруси і кохають одне одного і решту речей роблять так само , не по-справжньому ?
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17.10.2020 17:33 Ответить
Одні революціонери в цій стрічці 🤣
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17.10.2020 17:44 Ответить
Це сьогодні -- ...навіть не знаю, кого підтримати -- холопів, чи пана?
У Мінську відбуваються марші жінок і студентів, силовики почали жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 5302
https://charter97.org/ru/news/2020/10/17/397291/
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17.10.2020 17:45 Ответить
https://youtu.be/f7duBZFfTs4 вот как надо!
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17.10.2020 19:05 Ответить
Розовым пони опять наваляли.
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17.10.2020 19:15 Ответить
Доколе переодетые пиндосы будут измываться над белорусским народом? Эти безобразия явно инспирированы при помощи Порошенко! К ответу его!
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17.10.2020 21:57 Ответить
Мужики (сорри, тряпки) Беларуси получают то, о чем предупреждал Черчилль: "Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор". Получайте, сябры! Сцикливые партизаны, прячущиеся за бабскими спинами. А если лукавый объявит, что будет вешать, то они побегут покупать веревки за свой счет. Фу, противно. Ну хоть бы один порвал не себе рубаху и настучал в рогомет зарвавшемуся фашисту.
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18.10.2020 00:36 Ответить
 
 