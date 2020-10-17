Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко. ФОТОрепортаж

В г. Кропивницком из-за сильного ветра сорваны крыши домов, в некоторых строениях разрушены стены.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях ... Даже разрушил стены в домах! Одним словом, беда. На горячую линию поступает много звонков. В 16 часов оперативно собирается Кропивницкая городская комиссия ТЭБ и ЧС. Будут принимать план действий", - написал глава ОГА.

Он добавил, что спасатели, полиция, газовики, а также другие службы уже работают на месте.

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