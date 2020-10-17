РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10639 посетителей онлайн
Новости Фото
11 656 24

Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко. ФОТОрепортаж

В г. Кропивницком из-за сильного ветра сорваны крыши домов, в некоторых строениях разрушены стены.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях ... Даже разрушил стены в домах! Одним словом, беда. На горячую линию поступает много звонков. В 16 часов оперативно собирается Кропивницкая городская комиссия ТЭБ и ЧС. Будут принимать план действий", - написал глава ОГА.

Он добавил, что спасатели, полиция, газовики, а также другие службы уже работают на месте.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве из-за сильного дождя подтоплены более десяти улиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко 01
Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко 02
Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко 03
Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко 04
Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко 05
Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко 06
Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко 07
Непогода сорвала в Кропивницком крыши с домов, - глава ОГА Назаренко 08

Автор: 

Кропивницький (540) непогода (816)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Обрешетка почти через метр, стропила - через полтора, ни ветровых, ни подбитой пелены, и при этом - задранные крыши.. Любой мало мальски сильный ветер и нема крыши.. Жадный, или непрофессиональный платит дважды, а то и пять раз - пока жизнь(ветер) не научит.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:16
+4
https://twitter.com/santehnikki

https://twitter.com/santehnikki Сантехник киевский

Яка падла 10 тис. років тому набудувала заводів та почала на автівках їздити? Зразу після льодовикового періоду

Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко - Цензор.НЕТ 5667
показать весь комментарий
17.10.2020 17:18
+3
И кирпич положен на песок.
Развалился как костяшки домино - целенький без признаков цемента.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого собі... А у нас лише лило, як з відра, хоч і вітер був (не сказав би, що сильний) Той самий Кропивницкий.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:06 Ответить
Ужас... Очень хочется поддержать людей...
Урок №1 - декоммунизация от природной стихии не спасает.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:09 Ответить
Абсолютно згідний, при комуністах такого бути не могло.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:15 Ответить
Могло.
Но переименование города не помогло.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:32 Ответить
Допомогло. Бо могли б отримати "камні_с_нєба_ліш_би_КОЛО(вог)РАД"
показать весь комментарий
17.10.2020 17:42 Ответить
"камни_с_неба"
Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко - Цензор.НЕТ 3416
показать весь комментарий
17.10.2020 17:45 Ответить
Декомунізація має другі цілі, впершу чергу вивести рагулів які живуть на авось пронесе.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:45 Ответить
Вывели?
А тех, которых топит каждый год, тоже выведем?
показать весь комментарий
17.10.2020 17:47 Ответить
ви ж і є той самий рогуль.
показать весь комментарий
17.10.2020 18:10 Ответить
Если стыдно, вали всё на меня.
показать весь комментарий
17.10.2020 18:16 Ответить
Ну так вас заводили десятками років в Україну, а ти хочеш щоб вивели за 2 роки.
показать весь комментарий
17.10.2020 21:25 Ответить
Обрешетка почти через метр, стропила - через полтора, ни ветровых, ни подбитой пелены, и при этом - задранные крыши.. Любой мало мальски сильный ветер и нема крыши.. Жадный, или непрофессиональный платит дважды, а то и пять раз - пока жизнь(ветер) не научит.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:16 Ответить
И кирпич положен на песок.
Развалился как костяшки домино - целенький без признаков цемента.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:34 Ответить
Ага. "Обрєшотка" від смерчу не спасає. І саме декілька їх сьогодні прошло у нас по місту.
показать весь комментарий
17.10.2020 23:37 Ответить
https://twitter.com/santehnikki

https://twitter.com/santehnikki Сантехник киевский

Яка падла 10 тис. років тому набудувала заводів та почала на автівках їздити? Зразу після льодовикового періоду

Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко - Цензор.НЕТ 5667
показать весь комментарий
17.10.2020 17:18 Ответить
Та нет надо было профиля на длинные саморезы прикручивать 75 мм не менше ,а они на 35 мм прикрутили 100 %
показать весь комментарий
17.10.2020 17:38 Ответить
Там саморезы - какие надо саморезы. или заклёпки. Ща таких не делают. На 3-ем фото Забор с бетонированными столбиками лёг и сварку с поперечин оторвало. Но профнастил остался прикрученным (или приклёпанным)
показать весь комментарий
17.10.2020 19:39 Ответить
Ого, там не только шифер а местами дому уже трындец настал, боюсь даже представить во сколько ремонт выйдет.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:53 Ответить
Видать хреново строили...
показать весь комментарий
17.10.2020 17:57 Ответить
а мастер по крышам в это время живет у киеве и не знает куда себя деть
показать весь комментарий
17.10.2020 18:43 Ответить
У нас город залило конкретно. в местом телеграмме выкладывают видео из Кропивницкого и области - там жесть конечно
показать весь комментарий
17.10.2020 19:54 Ответить
жалко людей...
показать весь комментарий
17.10.2020 20:26 Ответить
Возвмтуительно! Враждебная погода!
показать весь комментарий
17.10.2020 22:16 Ответить
Який "шквальний вєтер" , коли то був досить потужний смерч (про що свідчать відео) в трьох різних місцях міста?
показать весь комментарий
17.10.2020 23:35 Ответить
 
 