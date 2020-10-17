Армянская баллистическая ракета разрушила жилой дом в Гяндже: 12 человек убиты, более 40 - ранены, это теракт, - помощник президента Азербайджана Гаджиев. ФОТОрепортаж

Армения при обстреле азербайджанского города Гянджа применила оперативно-тактические баллистические ракеты Р-17 "Скад".

Об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно ANAMA (Национальное агентство по очистке территорий от мин. - Ред.), ракеты, выпущенные в Гянджу, представляют собой оперативно-тактическую баллистическую ракету "Скад" (Р-17, советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета на долгохранимых компонентах топлива, входящая в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус". - Ред.). Об этом свидетельствуют осколки", - написал Гаджиев.

В результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении города Гянджа погибли 12 человек, более 40 человек получили ранения, сообщает haqqin.az со ссылкой на госорганы.

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Напомним, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на субботу, 17 октября. Так, в ночь на 17 октября соответствующее объявление сделал Баку, обвинив Армению в ракетных ударах по городам Гянджа и Мингечевир. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате атаки погибли более 10 человек и еще более 40 ранены.