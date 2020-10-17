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Армянская баллистическая ракета разрушила жилой дом в Гяндже: 12 человек убиты, более 40 - ранены, это теракт, - помощник президента Азербайджана Гаджиев. ФОТОрепортаж

Армения при обстреле азербайджанского города Гянджа применила оперативно-тактические баллистические ракеты Р-17 "Скад".

Об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно ANAMA (Национальное агентство по очистке территорий от мин. - Ред.), ракеты, выпущенные в Гянджу, представляют собой оперативно-тактическую баллистическую ракету "Скад" (Р-17, советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета на долгохранимых компонентах топлива, входящая в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус". - Ред.). Об этом свидетельствуют осколки", - написал Гаджиев.

В результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении города Гянджа погибли 12 человек, более 40 человек получили ранения, сообщает haqqin.az со ссылкой на госорганы.

Армянская баллистическая ракета разрушила жилой дом в Гяндже: 12 человек убиты, более 40 - ранены, это теракт, - помощник президента Азербайджана Гаджиев 01

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Армянская баллистическая ракета разрушила жилой дом в Гяндже: 12 человек убиты, более 40 - ранены, это теракт, - помощник президента Азербайджана Гаджиев 02
Фото: twitter.com/HikmetHajiyev
Армянская баллистическая ракета разрушила жилой дом в Гяндже: 12 человек убиты, более 40 - ранены, это теракт, - помощник президента Азербайджана Гаджиев 03
Фото: twitter.com/HikmetHajiyev
Армянская баллистическая ракета разрушила жилой дом в Гяндже: 12 человек убиты, более 40 - ранены, это теракт, - помощник президента Азербайджана Гаджиев 04
Фото: twitter.com/HikmetHajiyev
Армянская баллистическая ракета разрушила жилой дом в Гяндже: 12 человек убиты, более 40 - ранены, это теракт, - помощник президента Азербайджана Гаджиев 05
Фото: twitter.com/HikmetHajiyev

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Напомним, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на субботу, 17 октября. Так, в ночь на 17 октября соответствующее объявление сделал Баку, обвинив Армению в ракетных ударах по городам Гянджа и Мингечевир. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате атаки погибли более 10 человек и еще более 40 ранены.

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) обстрел (27129)


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Топ комментарии
+45
Саддам тоже мирное население Израэля обстреливал такими же точно СКАДами. До Гааги, правда, не доехал, нашлась веревка в Багдаде.
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17.10.2020 21:07
+43
паскудинян очки зарабатывает для Гааги.
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17.10.2020 21:01
+25
Хочет видимо вытянут Азербайджан на ответку уже по Армении и втягивания Рашки и прослезения и пожаления мировой общественности
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17.10.2020 21:06
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Страница 2 из 2
У Р-17 "Скад", точность около 500 метров.
То есть точность отсутствует как таковая.
Поэтому эту ракету можно использовать с одной единственной целью: террор гражданского населения.
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18.10.2020 14:55 Ответить
Не только азербайджанцам Степанакерт можно обстреливать с мирным армянским населением. Армяне тоже ответить могут.
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19.10.2020 10:13 Ответить
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